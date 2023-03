Huawei wspólnie z partnerami pokazuje podczas targów MWC Barcelona 2023, jak technologia sprzyja włączeniu cyfrowemu i zrównoważonemu rozwojowi

BARCELONA, Hiszpania, 2 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Nawiązując do inicjatywy TECH4ALL zapoczątkowanej cztery lata temu podczas targów Mobile World Congress (MWC) w Barcelonie, firma Huawei wspólnie z partnerami podzieliła się najświeższą wiedzą i najnowszymi praktykami w zakresie wpływu technologii na włączenie cyfrowe i zrównoważony rozwój podczas okrągłego stołu medialnego w pierwszym dniu targów MWC Barcelona 2023.

„Wszystkie działania, które przeprowadziliśmy w ramach inicjatywy TECH4ALL, nie byłyby możliwe, gdyby nie kluczowe wsparcie technologii i partnerów - powiedział Jeffrey Zhou, prezes działu marketingu ICT w Huawei w przemówieniu inauguracyjnym. - Od czasu uruchomienia programu TECH4ALL skorzystało z niego ponad 600 szkół na całym świecie, przeszło 220 tys. nauczycieli nauczania przedszkolnego, podstawowego i średniego oraz uczniów z odległych obszarów, bezrobotnych młodych ludzi, kobiet i seniorów, a także 46 rezerwatów przyrody. W przyszłości planujemy pracować nad kolejnymi innowacjami oraz korzystać z technologii wspólnie z naszymi międzynarodowymi partnerami, aby budować bardziej inkluzywny i zrównoważony cyfrowy świat dla wszystkich".

Na końcu przemówienia Zhou zainaugurował specjalny raport opracowany w ramach TECH4ALL pt. „Digital Inclusion" („Włączenie Społeczne"), w którym przedstawiono rozmaite wizje, strategie i najlepsze praktyki międzynarodowych ekspertów i partnerów w formie 15 artykułów podzielonych na trzy części: wnioski, technologia i studia przypadku. Publikację można już wyświetlić i pobrać na stronie Huawei w zakładce TECH4ALL.

Podczas okrągłego stołu przedstawiciele UNESCO i międzynarodowej organizacji pozarządowej Close the Gap rozmawiali również o wpływie technologii na przyspieszenie transformacji cyfrowej w edukacji i podnoszenie kompetencji cyfrowych, ze szczególnym naciskiem na zaniedbane grupy mieszkające na terenach odległych i wiejskich. Wskazywano tu na takie aspekty jak zapewnienie łączności z internetem, podnoszenie poziomu alfabetyzmu cyfrowego i kompetencji cyfrowych, a także wspieranie programów nauczania STEAM (przedmioty w obszarze nauk ścisłych, technologii i sztuki) w ramach projektów takich jak Technology-enabled Open Schools for All, DigiSchool czy DigiTruck.

„Cyfrowe modele otwartego nauczania szkolnego stanowią wyraz transformacji cyfrowej, jaka dokonuje się w obszarze edukacji szkolnej. Jest to otwarta metoda tworzenia od podstaw nowych systemów nauczania szkolnego, która ma zapewnić edukację - obejmującą zdobywanie wiedzy, rozwój umiejętności, pielęgnowanie wartości i dbanie o dobro społeczne - zarówno w normalnych warunkach, jak i w sytuacjach kryzysowych - mówił dr. Fengchun Miao, kierownik Działu Technologii i Sztucznej Inteligencji w Edukacji przy UNESCO. - Realizowany przez UNESCO i Huawei projekt pt. >>Technology-enabled Open Schools for All (Otwarta szkoła dla wszystkich dzięki technologii)<< ma przełomowy wpływ na budowanie i testowanie otwartych szkół cyfrowych w Afryce. Projekt bezpośrednio obejmuje ponad 20 tys. uczniów i przeszło milion nauczycieli w Ghanie, Etiopii i Egipcie".

Organizacja pozarządowa Close the Gap, partner TECH4ALL, mówiła o wartości projektu DigiTruck dla rozwoju kompetencji cyfrowych w społecznościach mieszkających na terenach odległych w Afryce.

„Nawiązaliśmy z Huawei współpracę w zakresie realizacji DigiTrucks w społecznościach wiejskich i podmiejskich na terenie Afryki z naciskiem na przygotowanie żyjących tam młodych ludzi do pracy cyfrowej w przyszłości" - powiedział Ngosa Mupela, Business and Investment Manager w Close the Gap.

W ramach inicjatywy TECH4ALL technologia pomaga również w zrównoważonej gospodarce surowcami naturalnymi i ochronie bioróżnorodności. Arno Cimadom reprezentujący Park Narodowy Neusiedler See-Seewinkel w Austrii omawiał zagadnienie kluczowej roli technologii w ochronie terenów podmokłych, w tym ochronie bioróżnorodności i badaniu skutków zmian klimatycznych na ekosystemy.

„Dzięki nowej technologii dostarczanej przez Huawei i jej partnerów możemy teraz po raz pierwszy w historii gromadzić dane dźwiękowe przez całą dobę każdego dnia roku, jednocześnie w ponad 60 miejscach, oraz analizować je za pośrednictwem modeli AI stworzonych przez Rainforest Connection. Dzięki temu prowadzenie badań i gospodarki naturalnej na trudno dostępnych obszarach podmokłych jest bardziej wydajne, otwierając nowe możliwości badawcze" - powiedział Arno Cimadom, przedstawiciel Parku Narodowego Neusiedler See-Seewinkel.

Poza uczestnictwem w okrągłym stole medialnym Huawei zorganizowało podczas MWC Barcelona 2023 stanowisko poświęcone projektowi TECH4ALL, na którym prezentowany jest aktualny stan realizacji projektów prowadzonych w ramach tej inicjatywy, w tym informacje na temat kluczowej roli technologii i partnerstw we wspieranie inkluzywności i zrównoważonego rozwoju.

