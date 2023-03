Huawei e parceiros mostram como a tecnologia permite a inclusão digital e a sustentabilidade no MWC Barcelona de 2023

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Após lançar a iniciativa TECH4ALL no Mobile World Congress (MWC) Barcelona há quatro anos, a Huawei e seus parceiros compartilharam as mais recentes percepções e práticas sobre como a tecnologia está possibilitando a inclusão digital e a sustentabilidade em uma mesa redonda de mídia no Dia 1 do MWC Barcelona 2023.

"Todos os nossos esforços com a iniciativa TECH4ALL não teriam sido possíveis sem considerar a tecnologia e as parcerias como os principais capacitadores", disse Jeffrey Zhou, presidente da ICT Marketing para a Huawei, em seu discurso de abertura. "Desde o lançamento da TECH4ALL, mais de 600 escolas em todo o mundo, mais de 220.000 professores e alunos em áreas remotas, jovens desempregados, mulheres e idosos, e 46 reservas naturais se beneficiaram da iniciativa TECH4ALL. Daqui em diante, continuaremos inovando e usando a tecnologia juntamente com nossos parceiros globais para construir um mundo digital mais inclusivo e sustentável para todos".

No final de seu discurso, Zhou lançou oficialmente a publicação especial da TECH4ALL sobre Inclusão Digital, que apresenta as diversas visões, estratégias e melhores práticas de especialistas e parceiros globais em 15 histórias divididas em três seções: Insights, Tecnologia em Foco e Estudos de Caso. A publicação especial já está pronta para visualizar e baixar no site da Huawei TECH4ALL.

Também na mesa redonda, representantes da UNESCO e da ONG global Close the Gap exploraram como a tecnologia está ajudando a impulsionar a transformação digital da educação e melhorar as habilidades digitais, especialmente para grupos carentes em áreas remotas e rurais. Isso inclui oferecer conectividade, expandir o conhecimento e as habilidades digitais e apoiar o currículo STEAM por meio de projetos como Technology-enabled Open Schools for All, DigiSchool e DigiTruck.

"Os modelos digitais de ensino aberto são a manifestação da transformação digital da educação escolar. É uma abordagem aberta para reinventar os sistemas escolares para garantir que a educação escolar, incluindo aprendizado de conhecimento, desenvolvimento de habilidades, promoção de valores e assistência social, seja garantida em situações normais e de emergência", disse o Dr. Fengchun Miao, chefe da Unidade de Tecnologia e Inteligência Artificial em Educação da UNESCO. "O projeto conjunto entre UNESCO e Huawei, Technology-enabled Open Schools for All está exercendo um impacto inovador resultando na criação e avaliação de escolas digitais abertas em países africanos. O projeto abrange diretamente mais de 20.000 alunos e mais de 1 milhão de professores em Gana, Etiópia e Egito".

A ONG Close the Gap, parceira da TECH4ALL, descreveu o valor da DigiTruck no fornecimento gratuito de treinamento de habilidades digitais para comunidades remotas na África.

"Fizemos parceria com a Huawei para desenvolver e implementar a DigiTrucks na África para comunidades rurais e peri-urbanas especificamente direcionadas no preparo dos jovens dessas comunidades para os empregos digitais do futuro", disse Ngosa Mupela, gerente de negócios e investimentos da Close the Gap.

De acordo com a iniciativa TECH4ALL, a tecnologia também está permitindo a gestão sustentável de recursos naturais e protegendo a biodiversidade. Arno Cimadom do Parque Nacional Neusiedler Seewinkel, na Áustria, explorou o papel fundamental que a tecnologia desempenha na conservação de pântanos, incluindo a proteção da biodiversidade e o estudo dos efeitos das mudanças climáticas nos ecossistemas.

"Graças à nova tecnologia fornecida pela Huawei e seus parceiros, agora, pela primeira vez, podemos coletar dados sonoros 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano, simultaneamente em mais de 60 unidades e analisá-los por meio de modelos de IA fornecidos pela Rainforest Connection. Isso torna a pesquisa e a gestão em áreas úmidas de difícil acesso mais eficientes e permite novas investigações", disse Arno Cimadom, representando o Parque Nacional Neusiedler Seewinkel.

Juntamente com a mesa redonda de mídia, o estande Huawei TECH4ALL no MWC Barcelona de 2023 convida os visitantes a explorar o mais recente progresso de projetos resultantes dessa iniciativa e aprender sobre o papel crucial que a tecnologia e as parcerias podem ter para permitir a inclusão e a sustentabilidade.

A TECH4ALL é a iniciativa e o plano de ação de inclusão digital de longo prazo da Huawei. Habilitado por tecnologias e parcerias inovadoras, a iniciativa TECH4ALL foi desenvolvida para ajudar a promover a inclusão e a sustentabilidade no mundo digital.

