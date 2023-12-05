Huawei сотрудничает с Global Peter Drucker Forum, чтобы помочь малому и среднему бизнесу

ВЕНА, 6 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Huawei принял участие в 15-ом ежегодном форуме Global Peter Drucker Forum, который завершился 1 декабря и на котором компания впервые провела семинар для европейских стартапов. Учебный курс появился в рамках обязательства Huawei обучить 10 000 стартапов по всему миру к 2025 году и 1000 стартапов в Европе к 2027 году.

Huawei's Radoslaw Kedzia (right and also top screen) speaking at the Global Peter Drucker Forum

Форум Global Peter Drucker Forum — это международная конференция, которая проводится в честь методов управления почившего бизнес-гуру Питера Друкера (Peter Drucker), который родился в Вене в 1909 году. Каждый год она собирает руководителей компаний и ученых со всего мира, чтобы обсудить передовой управленческий опыт. В этом году темой мероприятия является «Креативная устойчивость — руководство в эпоху неопределенности».

Выступая на основном мероприятии, Радослав Кедзя (Radoslaw Kedzia), старший вице-президент Huawei по Европейскому региону, сказал: «Я верю, что такие технологические инновации, как модель Huawei Cloud AI Pangu, и эволюция управления, которая приспособится к постоянно меняющейся среде и созданию партнерств, включая малый и средний бизнес, являются ключевыми этапами нахождения устойчивости и отхода от хаоса».

Huawei и Global Peter Drucker Forum пригласили около 20 компаний малого и среднего бизнеса из Вены и всей Европы, чтобы провести практическое бизнес-обучение и предложить им ценную возможность сотрудничать и учиться у лучших бизнесменов. Во время семинара прошли интерактивные мастер-классы по практическим навыкам найма правильных людей и по питчингу продукта. Среди лекторов были Карла Арельяно (Carla Arellano), партнер Greyhound Capital и профессор Курт Карлсон (Curt Carlson), почетный преподаватель практик, Вустерский политехнический институт (Worcester Polytechnic Institute).

Участники также узнали, как Huawei помогает ускорить рост малого и среднего бизнеса. Чжуан Фэн (Zhuang Fen), директор по глобальному развитию отрасли, глобальному маркетингу и продажам Huawei Cloud, сказал: «Мы помогаем стартапам раскрыть свой глобальный потенциал благодаря нашей выделенной технологической поддержке, совместному маркетингу и облачным службам. Кроме того, стартапы могут воспользоваться индивидуальными облачными кредитами и получить доступ к нашей обширной глобальной сети и экосистеме, что способствует успеху на конкурентном рынке». Другие докладчики Huawei упомянули Acceleration4Change и программу International Startup Scale Up в Италии и Ирландии.

Также на семинаре присутствовали руководители молодых технологических фирм, которые ранее воспользовались преимуществами работы с Huawei. «У нас был совместный перенос наших локальных платформ в облако Huawei, обеспечивающее масштабируемость, безопасность и эффективность», — сказал Джонни Малакарне (Jonni Malacarne), генеральный директор Blue Tensor. Компания предоставляет платформу на основе ИИ с готовыми к использованию продуктами Eyerus (для компьютерного зрения и прогнозного анализа) и Linguanalysis (для управления документацией).

Вольфганг Лассль (Wolfgang Lassl), директор по стратегии Global Peter Drucker Forum, поблагодарил Huawei за семинар. «Он полностью совпадает с видением Питера Друкера и нашим видением: нам нужно предпринимательское общество, а малый и средний бизнес являются его движущей силой. Они внедряют инновации и создают основу для богатства и эффективного использования ресурсов. Благодаря своей креативности они могут помочь нам стать более устойчивыми».

Перед форумом Global Peter Drucker Forum у малого и среднего бизнеса была возможность посетить ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию), чтобы больше узнать о AIM-Global (Глобальный альянс по ИИ для промышленности и производства) и других инициативах по цифровизации.

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