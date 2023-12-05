Huawei сотрудничает с Global Peter Drucker Forum, чтобы помочь малому и среднему бизнесу

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HUAWEI TECHOLOGIES CO., LTD.

05 Dec, 2023, 19:50 ET

ВЕНА, 6 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Huawei принял участие в 15-ом ежегодном форуме Global Peter Drucker Forum, который завершился 1 декабря и на котором компания впервые провела семинар для европейских стартапов. Учебный курс появился в рамках обязательства Huawei обучить 10 000 стартапов по всему миру к 2025 году и 1000 стартапов в Европе к 2027 году.

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Huawei's Radoslaw Kedzia (right and also top screen) speaking at the Global Peter Drucker Forum
Huawei's Radoslaw Kedzia (right and also top screen) speaking at the Global Peter Drucker Forum

Форум Global Peter Drucker Forum — это международная конференция, которая проводится в честь методов управления почившего бизнес-гуру Питера Друкера (Peter Drucker), который родился в Вене в 1909 году. Каждый год она собирает руководителей компаний и ученых со всего мира, чтобы обсудить передовой управленческий опыт. В этом году темой мероприятия является «Креативная устойчивость — руководство в эпоху неопределенности».

Выступая на основном мероприятии, Радослав Кедзя (Radoslaw Kedzia), старший вице-президент Huawei по Европейскому региону, сказал: «Я верю, что такие технологические инновации, как модель Huawei Cloud AI Pangu, и эволюция управления, которая приспособится к постоянно меняющейся среде и созданию партнерств, включая малый и средний бизнес, являются ключевыми этапами нахождения устойчивости и отхода от хаоса».

Huawei и Global Peter Drucker Forum пригласили около 20 компаний малого и среднего бизнеса из Вены и всей Европы, чтобы провести практическое бизнес-обучение и предложить им ценную возможность сотрудничать и учиться у лучших бизнесменов. Во время семинара прошли интерактивные мастер-классы по практическим навыкам найма правильных людей и по питчингу продукта. Среди лекторов были Карла Арельяно (Carla Arellano), партнер Greyhound Capital и профессор Курт Карлсон (Curt Carlson), почетный преподаватель практик, Вустерский политехнический институт (Worcester Polytechnic Institute).

Участники также узнали, как Huawei помогает ускорить рост малого и среднего бизнеса. Чжуан Фэн (Zhuang Fen), директор по глобальному развитию отрасли, глобальному маркетингу и продажам Huawei Cloud, сказал: «Мы помогаем стартапам раскрыть свой глобальный потенциал благодаря нашей выделенной технологической поддержке, совместному маркетингу и облачным службам. Кроме того, стартапы могут воспользоваться индивидуальными облачными кредитами и получить доступ к нашей обширной глобальной сети и экосистеме, что способствует успеху на конкурентном рынке». Другие докладчики Huawei упомянули Acceleration4Change и программу International Startup Scale Up в Италии и Ирландии.

Также на семинаре присутствовали руководители молодых технологических фирм, которые ранее воспользовались преимуществами работы с Huawei. «У нас был совместный перенос наших локальных платформ в облако Huawei, обеспечивающее масштабируемость, безопасность и эффективность», — сказал Джонни Малакарне (Jonni Malacarne), генеральный директор Blue Tensor. Компания предоставляет платформу на основе ИИ с готовыми к использованию продуктами Eyerus (для компьютерного зрения и прогнозного анализа) и Linguanalysis (для управления документацией).

Вольфганг Лассль (Wolfgang Lassl), директор по стратегии Global Peter Drucker Forum, поблагодарил Huawei за семинар. «Он полностью совпадает с видением Питера Друкера и нашим видением: нам нужно предпринимательское общество, а малый и средний бизнес являются его движущей силой. Они внедряют инновации и создают основу для богатства и эффективного использования ресурсов. Благодаря своей креативности они могут помочь нам стать более устойчивыми».

Перед форумом Global Peter Drucker Forum у малого и среднего бизнеса была возможность посетить ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию), чтобы больше узнать о AIM-Global (Глобальный альянс по ИИ для промышленности и производства) и других инициативах по цифровизации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2291747/image_1.jpg

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