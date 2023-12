Huawei faz parceria com o Fórum Global Peter Drucker para capacitar PMEs europeias

VIENA, 5 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei participou do 15.º Fórum Global Peter Drucker anual, encerrado em 1.º de dezembro, onde a empresa realizou pela primeira vez uma oficina paralela para startups europeias. O bootcamp de treinamento foi realizado como parte da promessa da Huawei de estimular 10.000 startups globalmente até 2025 e 1.000 startups na Europa até 2027.

Radoslaw Kedzia, da Huawei (à direita e também na tela acima), falando no Fórum Global Peter Drucker. (PRNewsfoto/HUAWEI TECHOLOGIES CO., LTD.)

O Fórum Global Peter Drucker é uma conferência internacional que homenageia a filosofia de gerenciamento do falecido guru dos negócios Peter Drucker, nascido em Viena em 1909. Todos os anos, a conferência reúne líderes empresariais globais e acadêmicos para discutir as melhores práticas de gerenciamento. Este ano, o tema foi "Resiliência criativa – Liderando em uma era de descontinuidade".

Ao discursar no evento principal, Radoslaw Kedzia, vice-presidente sênior da Região Europeia da Huawei, disse: "Acredito que a inovação tecnológica, como o modelo Huawei Cloud AI Pangu, e a evolução da gestão que se adaptará ao ambiente em constante mudança e a construção de parcerias, incluindo com PMEs, são etapas fundamentais para encontrar resiliência e se recuperar do caos".

A Huawei e o Fórum Global Peter Drucker convidaram cerca de 20 PMEs de Viena e de toda a Europa para fornecer a elas treinamento prático em negócios e também oferecer uma valiosa oportunidade de networking e aprendizado com os principais profissionais de negócios. Essa oficina paralela apresentou masterclasses interativas sobre habilidades práticas em contratação de pessoas certas e apresentações de produtos. Os palestrantes incluíram Carla Arellano, sócia da Greyhound Capital, e o Professor Curt Carlson, executivo distinto em residência do Worcester Polytechnic Institute.

Os participantes também aprenderam como a Huawei ajuda a acelerar o crescimento das PMEs. Zhuang Fen, diretor de desenvolvimento setorial global do Serviço Global de Vendas e Marketing da Huawei Cloud, afirmou: "Permitimos que as startups liberem seu potencial global com nosso suporte tecnológico dedicado, marketing conjunto e serviços na nuvem. As startups também se beneficiam de créditos de nuvem personalizados e do acesso à nossa vasta rede e ecossistema globais, promovendo o sucesso no mercado competitivo". Outros palestrantes da Huawei mencionaram o programa Acceleration4Change e International Startup Scale Up na Itália e Irlanda.

Participaram também das oficinas gestores de jovens empresas de tecnologia que já haviam se beneficiado do trabalho com a Huawei. "A nossa jornada é colaborativa para migrar nossas plataformas locais para a nuvem da Huawei com escalabilidade, segurança e eficiência", afirmou Jonni Malacarne, CEO da Blue Tensor. A empresa fornece uma estrutura baseada em IA com produtos Eyerus prontos para uso, para visão computacional/análise preditiva, e Linguanalysis para gerenciamento de documentos.

Wolfgang Lassl, diretor de estratégia do Fórum Global Peter Drucker, agradeceu à Huawei pela oficina. "Está totalmente alinhada com a visão de Peter Drucker e com a nossa: precisamos de uma sociedade empreendedora, e as PMEs são a força motriz por trás disso. Elas inovam e criam a base de sua riqueza e do uso produtivo dos recursos. Com sua criatividade, elas podem nos ajudar a nos tornarmos mais resilientes".

Antes do Fórum Global Peter Drucker, as PMEs tiveram a chance de visitar a UNIDO (Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial) para conhecer a AIM-Global (Aliança Global sobre IA para a Indústria e Manufatura) e outras iniciativas de digitalização.

