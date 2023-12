Huawei nawiązuje współpracę z Międzynarodowym Forum Petera Druckera, stawiając na europejskie MŚP

WIEDEŃ, 4 grudnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Koncern Huawei po raz pierwszy wziął udział w zakończonym 1 grudnia 15. dorocznym Międzynarodowym Forum Petera Druckera, podczas którego firma zorganizowała warsztaty dla europejskich startupów. Szkolenie odbyło się w ramach deklaracji Huawei dotyczącej wsparcia 10 tys. startupów na całym świecie do 2025 roku i 1000 wschodzących przedsiębiorstw w Europie do 2027 roku.

Huawei's Radoslaw Kedzia (right and also top screen) speaking at the Global Peter Drucker Forum

Międzynarodowe Forum Petera Druckera to cykliczne spotkanie poświęcone filozofii zarządzania nieżyjącego już światowego eksperta z dziedziny biznesu, Petera Druckera, który urodził się w Wiedniu w 1909 roku. Każdego roku gromadzi światowych liderów przedsiębiorczości i naukowców w celu przedyskutowania najlepszych praktyk zarządzania. W tym roku tematem przewodnim było „Kreowanie odporności - przywództwo w erze zmian".

Przemawiając podczas gali, Radosław Kędzia, starszy wiceprezes Huawei na region europejski, powiedział: „Jestem przekonany, że innowacje technologiczne, takie jak model SI Huawei Cloud o nazwie Pangu, a także ewolucja zarządzania, która będzie dostosowywać się do wciąż zmieniającego się otoczenia, oraz budowanie relacji partnerskich, w tym z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, to zasadnicze działania pozwalające wypracować odporność i podnieść się z kryzysu".

Na zaproszenie koncernu Huawei i Międzynarodowego Forum Petera Druckera około 20 małych i średnich przedsiębiorstw z Wiednia i całej Europy wzięło udział w praktycznym szkoleniu biznesowym, a także otrzymało niepowtarzalną okazję do nawiązania kontaktów i czerpania wiedzy od najlepszych ekspertów w dziedzinie biznesu. Warsztaty te obejmowały interaktywne kursy doskonalące praktyczne umiejętności w zakresie zatrudniania odpowiednich osób i prezentacji produktów. Prowadzącymi byli Carla Arellano, partner w Greyhound Capital, oraz profesor Curt Carlson, zasłużony dyrektor zarządzający w Instytucie Politechnicznym w Worcester.

Uczestnicy konferencji zdobyli również wiedzę na temat tego, w jaki sposób Huawei wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Zhuang Fen, dyrektor ds. światowego rozwoju branży, działu globalnego marketingu i sprzedaży Huawei Cloud, oświadczył: „Umożliwiamy startupom wykorzystanie ich międzynarodowego potencjału dzięki specjalnemu wsparciu technologicznemu, wspólnemu marketingowi i usługom w chmurze. Ponadto przedsiębiorstwa te korzystają z dostosowanych do ich potrzeb kredytów w chmurze oraz dostępu do rozbudowanej ogólnoświatowej sieci i ekosystemu, co sprzyja osiąganiu sukcesów na konkurencyjnym rynku". Kolejni prelegenci Huawei nawiązali do inicjatyw Acceleration4Change oraz międzynarodowego programu Startup Scale Up we Włoszech i Irlandii.

Obecni na seminarium byli również zarządzający młodymi firmami technologicznymi, które wcześniej skorzystały na współpracy z Huawei. „Wspólnie dążymy do migracji naszych lokalnych platform do chmury Huawei, zapewniającej skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność" - powiedział Jonni Malacarne, dyrektor generalny Blue Tensor. Za pośrednictwem gotowych do wykorzystania produktów Eyerus przeznaczonych do wizji komputerowej/analizy predykcyjnej oraz Linguanalysis do zarządzania dokumentami, oferowana jest struktura oparta na sztucznej inteligencji.

Wolfgang Lassl, dyrektor ds. strategii Międzynarodowego Forum Petera Druckera, podziękował przedstawicielom Huawei za zorganizowanie warsztatów. „Szkolenie jest w pełni zgodne z wizją Petera Druckera i naszą: potrzebujemy przedsiębiorczego społeczeństwa, dla którego siłą napędową są MŚP. To właśnie one wprowadzają innowacje i tworzą podstawy bogactwa oraz produktywnego wykorzystania zasobów. Dzięki swojej kreatywności mogą pomóc nam stać się jeszcze bardziej elastycznymi w obliczu zmian".

Jeszcze przed rozpoczęciem Międzynarodowego Forum Petera Druckera, MŚP miały okazję do wizyty w UNIDO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego), aby zapoznać się z AIM-Global (Ogólnoświatowy sojusz na rzecz sztucznej inteligencji dla przemysłu i produkcji) i innymi inicjatywami z zakresu cyfryzacji.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2291747/image_1.jpg