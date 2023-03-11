Huawei представляет 4 решения с идеями для строительства умных больниц

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Huawei

Mar 11, 2023, 12:44 ET

Huawei представляет 4 решения для сферы здравоохранения с идеями для строительства умных больниц 

БАРСЕЛОНА (Испания), 11 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- В рамках выставки Mobile World Congress (MWC) 2023 года компания Huawei провела круглый стол для медицинских СМИ на тему «Ускорение цифрового развития в здравоохранении, совместное создание новых ценностей» (Accelerate the Digital Journey of Healthcare, Create New Value Together). Ся Цзунь, президент глобального подразделения Huawei по работе с клиентами из государственного сектора, представил четыре решения Huawei в области здравоохранения на основе сценариев и объявил первую онлайн-презентацию умных больниц в больнице Хуачжунского университета науки и технологии в Шэньчжэне, которая впервые открыта для клиентов за пределами Китая.

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Xia Zun, President of Huawei Global Public Sector (first from the right)
Xia Zun, President of Huawei Global Public Sector (first from the right)

Ся Цзунь заявил следующее: «Цифровая трансформация здравоохранения вступает в эру интенсивного развития. Новые цифровые технологии, такие как 5G, F5G, искусственный интеллект, Интернет вещей и облачные вычисления, вместе с медицинской техникой поддерживают инновации в сфере здравоохранения и способствуют ускорению его развития. Компания Huawei продолжит усердно трудиться, будет работать с клиентами и партнерами, обладающими соответствующим опытом и знаниями, а также наращивать наши стратегические инвестиции для содействия ускорению цифровой трансформации в отрасли здравоохранения».

Полностью оптическая медицинская визуализация для просмотра трехмерных изображений

Решение полностью оптической медицинской визуализации от компании Huawei может загружать тысячи изображений за считанные секунды и реконструировать изображение в трехмерном режиме с разрешением 4K, обеспечивая быстрое, стабильное и интеллектуальное взаимодействие.

Цифровое решение для патологической анатомии позволяет просматривать более 1000 срезов за считанные секунды 

Цифровое решение для патологической анатомии Huawei, созданное на основе алгоритмов распределенного хранения и сжатия без потерь Huawei OceanStor Pacific, ускоряет хранение и запросы патологических данных, экономя более 30% пространства для хранения.

Решение Smart Ward для интеллектуального и беспроводного управления палатами и услугами

Система Huawei Smart Ward, использующая технологии 5G, IoT и Wi-Fi, помогает больницам сократить расходы на управление и повысить качество обслуживания пациентов за счет применения IoT решений в здравоохранении, включая мониторинг жидкостей для внутривенных вливаний, предотвращение похищения младенцев и т. д.

Интеллектуальная инфраструктура ИКТ в больницах для быстрых, безопасных и долговечных систем 

Разработанное компанией Huawei инфраструктурное ИКТ-решение, включающее в себя центр обработки данных типа Active-Active и объединенную кампусную сеть, обеспечит бесперебойную круглосуточную работу бизнес-систем.

Компания Huawei стремится к внедрению цифровых технологий для каждого человека, дома и организации в целях создания полностью взаимосвязанного интеллектуального мира. Здравоохранение является одним из ключевых сегментов бизнеса Huawei по работе с клиентами из государственного сектора. На данный момент совместно с более чем 2000 партнерами по экосистеме компания Huawei обслуживает свыше 2800 больниц и медицинских научно-исследовательских учреждений более чем в 90 странах и регионах по всему миру.

Контакты для прессы: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2030476/image_986294_40612218.jpg

SOURCE Huawei

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