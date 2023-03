Huawei dévoile quatre solutions basées sur des scénarios pour les soins de santé, apportant de nouvelles idées pour la construction d'hôpitaux intelligents

BARCELONE, Espagne, 11 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress (MWC) 2023, Huawei a organisé une table ronde sur les médias médicaux intitulée « Accélérer le parcours numérique des soins de santé, créer ensemble une nouvelle valeur ». Xia Zun, président du secteur public mondial de Huawei, a présenté les quatre solutions basées sur des scénarios pour les soins de santé de Huawei et a annoncé la première présentation en ligne d'un hôpital intelligent à l'hôpital Shenzhen de l'Université des sciences et technologies de Huazhong, qui est ouvert pour la première fois à des clients hors de Chine.

Xia Zun, President of Huawei Global Public Sector (first from the right)

Xia Zun a déclaré : « La transformation numérique des soins de santé entre en eau profonde. Les nouvelles technologies numériques, telles que la 5G, la F5G, l'IA, l'IoT et le cloud computing, sont associées à l'ingénierie médicale pour soutenir les innovations dans le domaine de la santé et accélérer son développement. Huawei restera humble, travaillera avec ses clients et partenaires qui ont l'expertise et le savoir-faire, et intensifiera son investissement stratégique pour aider le secteur de la santé à accélérer la transformation numérique. »

Solution d'imagerie médicale tout optique pour la visualisation d'images 3D

La solution d'imagerie médicale tout optique de Huawei peut charger des milliers d'images en quelques secondes et reconstruire l'image en 3D en haute résolution 4K, offrant une expérience rapide, stable et intelligente.

Solution de pathologie numérique pour afficher plus de 1 000 lames en quelques secondes

Basée sur les algorithmes OceanStor Pacific de stockage distribué et de compression sans perte de Huawei, la solution de pathologie numérique de Huawei accélère le stockage et la recherche de données pathologiques, et économise plus de 30 % d'espace de stockage.

La solution Smart Ward pour une gestion et des services d'unités de soins intelligents et sans fil

Grâce aux technologies 5G, IoT et Wi-Fi, la solution Smart Ward de Huawei aide les hôpitaux à réduire les coûts de gestion et à améliorer l'expérience des patients grâce à des applications IoT dans le domaine de la santé, telles que le monitoring des perfusions, la prévention du vol de bébé, etc.

Une infrastructure TIC hospitalière intelligente pour des systèmes toujours plus rapides, sécurisés et durables

La solution d'infrastructure TIC de Huawei, avec un data center actif-actif et un réseau de campus convergent, permettra aux systèmes commerciaux de fonctionner correctement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Huawei s'engage à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. La santé est l'un des secteurs clés des activités du secteur public mondial de Huawei. À l'heure actuelle, avec plus de 2 000 écosystèmes partenaires, Huawei dessert plus de 2 800 hôpitaux et établissements de recherche médicale dans plus de 90 pays et régions du monde.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030476/image_986294_40612218.jpg

SOURCE Huawei