Huawei divulga quatro soluções baseadas em cenários para a área da saúde, contribuindo com novas ideias para a construção de hospitais inteligentes

BARCELONA, Espanha, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Durante o Mobile World Congress (MWC) 2023, a Huawei realizou uma discussão com a mídia da área da saúde com o tema "Accelerate the Digital Journey of Healthcare, Create New Value Together" (Acelerar a jornada digital da saúde, criar um novo valor juntos). Xia Zun, presidente do setor público global da Huawei, apresentou as quatro soluções de saúde baseadas em cenários da Huawei e anunciou a primeira demonstração on-line de um hospital inteligente no Huazhong University of Science and Technology Union Shenzhen Hospital, que foi aberto pela primeira vez para clientes de fora da China.

Xia Zun disse: "A transformação digital da saúde está entrando em um período de aprofundamento. Novas tecnologias digitais, como 5 G, F5G, IA, IoT e computação em nuvem, são combinadas com engenharia médica para contribuir com as inovações na saúde e acelerar seu desenvolvimento. A Huawei permanecerá humilde, trabalhará com clientes e parceiros que tenham experiência e know-how e intensificará nosso investimento estratégico para ajudar o setor de saúde a acelerar a transformação digital".

Solução All-Optical Medical Imaging para visualização de imagens 3D

A solução All-Optical Medical Imaging da Huawei pode carregar milhares de imagens em segundos e reconstruir a imagem em 3D com alta definição 4K, oferecendo uma experiência rápida, estável e inteligente.

Solução Digital Pathology para visualizar mais de mil slices em segundos

Com base no armazenamento distribuído OceanStor Pacific e nos algoritmos de compressão sem perdas da Huawei, a solução Digital Pathology da Huawei agiliza o armazenamento e a consulta de dados de patologia e economiza mais de 30% de espaço de armazenamento.

Solução Smart Ward para serviços e gerenciamento inteligentes e sem fio de enfermarias

Usando tecnologias 5G, IoT e Wi-Fi, a solução Smart Ward da Huawei ajuda hospitais a reduzir os custos de gerenciamento e a melhorar a experiência dos pacientes por meio de aplicações de IoT para a saúde, como monitoramento de fluidos intravenosos, prevenção de roubo de bebês, etc.

Infraestrutura inteligente de TIC hospitalar para sistemas duradouros sempre rápidos e seguros.

A solução de infraestrutura de TIC da Huawei, com DC ativo-ativo e rede convergida, garantirá que os sistemas da empresa possam funcionar 24 horas por dia/ 7 por semana sem problemas.

A Huawei assumiu o compromisso de levar o digital para todas as pessoas, casas e empresas a fim de criar um mundo totalmente conectado e inteligente. A saúde é um dos principais setores dos negócios do setor público global da Huawei. Até o momento, juntamente com mais de dois mil parceiros de ecossistema, a Huawei atende mais de 2.800 hospitais e instituições de pesquisa médica em mais de 90 países e regiões em todo o mundo.

