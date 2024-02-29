Huawei запускает 4 облачных решения Net5.5G для повышения цифровой производительности

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Huawei

29 Feb, 2024, 14:30 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2024 компания Huawei представила четыре интеллектуальных облачных сетевых решения Net5.5G во время карнавала IP Club. Эти новые решения специально разработаны для интеллектуальной эпохи и идеально подходят для всех отраслей промышленности, чтобы ускорить интеллектуальную трансформацию и максимизировать цифровую производительность.

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Leon Wang and Vincent Liu, jointly launching Net5.5G Intelligent Cloud-Network solutions
Leon Wang and Vincent Liu, jointly launching Net5.5G Intelligent Cloud-Network solutions

Как отметил Леон Ванг (Leon Wang), президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, качество сети влияет на качество цифровых услуг. А во многих случаях интеллектуальные технологии не полностью переходят в цифровую производительность. Таким образом, сети необходимо срочно модернизировать до следующего поколения.

В ответ компания Huawei запустила четыре совершенно новых интеллектуальных облачных сетевых решения Net5.5G: Net5.5G High-Quality 10 Gbps CloudCampus, Net5.5G Converged WAN, Net5.5G Ultra-Resilient Multi-DC Network и Net5.5G HiSec SASE, помогая предприятиям любого размера максимизировать цифровую производительность.

Net5.5G High-Quality 10 Gbps CloudCampus: сверхбыстрый доступ к цифровым услугам, предпочтительный выбор для цифрового и интеллектуального перехода предприятий

В соответствии с философией Huawei, ориентированной на опыт построения сети кампуса, Huawei Net5.5G High-Quality 10 Gbps CloudCampus внедряет инновации с тремя типами модернизации.

Net5.5G Converged WAN: качественная передача цифровых сервисов и обеспечение опыта работы на уровне приложений

Net5.5G Converged WAN выделяется множеством уникальных функций. В частности, на сетевом уровне Huawei является единственным поставщиком в отрасли, предлагающим сквозной IPsec и SRv6, предоставляя клиентам сверхбыстрый доступ к глобальной сети и сквозное безопасное шифрование.

Net5.5G Ultra-Resilient Multi-DC Network: стабильное предоставление цифровых служб, предоставляя предприятиям лучшие в своем классе отказоустойчивые и постоянно действующие услуги

Согласно статистике, почти 80% корпоративных клиентов за пределами Китая планируют построить или модернизировать центры обработки данных (ЦОД) аварийного восстановления (DR) для обеспечения стабильных цифровых услуг. В этом поможет решение Huawei Net5.5G Ultra-Resilient Multi-DC Network.

Net5.5G HiSec SASE: интегрированная безопасность облачных сетей и периферийных конечных точек, интеллектуальная защита корпоративных филиалов

Решение Huawei HiSec SASE использует безопасную и эффективную сетевую архитектуру и отличается тремя уникальными функциями: быстрая обработка угроз в течение нескольких секунд, лучшая в отрасли производительность обнаружения и точная защита от программ-вымогателей.

Как подчеркнул Винсент Лю (Vincent Liu), корпоративные клиенты срочно нуждаются в улучшенном пользовательском интерфейсе кампуса и более высокой эффективности работы офиса, дифференцированных соглашениях об уровне обслуживания в глобальных сетях, надежной конструкции DR DC для нескольких ЦОД в нескольких местах и комплексной безопасности на уровне облачной сети. Интеллектуальные облачные сетевые решения Huawei Net5.5G идеально подходят для удовлетворения таких потребностей клиентов. Мы уверены, что сможем помочь клиентам ускорить интеллектуальную трансформацию.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2350379/Leon_Wang_Vincent_Liu_Net5_5G.jpg 

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