Huawei lance quatre solutions de réseau cloud intelligent Net5.5G pour maximiser la productivité numérique

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, Huawei a lancé quatre solutions Net5.5G de réseau cloud intelligent à l'occasion de l'IP Club Carnival. Ces nouvelles solutions sont conçues spécialement pour l'ère intelligente et idéales pour toutes les industries afin d'accélérer la transformation intelligente et de maximiser la productivité numérique.

Leon Wang and Vincent Liu, jointly launching Net5.5G Intelligent Cloud-Network solutions

Comme l'a souligné Leon Wang, président de la ligne de produits de communication de données de Huawei, la qualité du réseau influe sur la qualité des services numériques. Et dans de nombreux cas, les technologies intelligentes ne se traduisent pas pleinement par une productivité numérique. Il est donc urgent de faire évoluer les réseaux vers la prochaine génération.

En réponse, Huawei a lancé quatre toutes nouvelles solutions Net5.5G de réseau cloud intelligent : CloudCampus 10 Gbps de haute qualité Net5.5G, réseau étendu convergent Net5.5G, réseau multi-DC ultra-résilient Net5.5G, et HiSec SASE Net5.5G, qui aident les entreprises de toutes tailles à maximiser leur productivité numérique.

CloudCampus 10 Gbps de haute qualité Net5.5G : accès ultrarapide aux services numériques, le choix privilégié pour le parcours numérique et intelligent des entreprises

Conformément à la philosophie de Huawei de construction de réseaux de campus centrés sur l'expérience, le CloudCampus 10 Gbps de haute qualité Net5.5G innove avec trois types de mise à niveau de l'expérience.

Réseau étendu convergent Net5.5G : transmission de haute qualité des services numériques et assurance de l'expérience au niveau de l'application

Le réseau étendu (WAN) convergent Net5.5G se distingue par de nombreuses caractéristiques uniques. En particulier, au niveau de la couche réseau, Huawei est le seul fournisseur du secteur à proposer IPsec et SRv6 de bout en bout, ce qui permet aux clients de bénéficier d'un accès WAN ultrarapide et d'un cryptage sécurisé de bout en bout.

Réseau multi-DC ultra-résilient Net5.5G : production stable de services numériques, permettant aux entreprises de bénéficier des meilleurs services de tolérance aux pannes et de continuité.

Selon les statistiques, près de 80 % des entreprises clientes en dehors de la Chine prévoient de construire ou de mettre à niveau des centres de données de reprise après sinistre afin de garantir la stabilité des services numériques. C'est là que la solution de réseau multi-DC ultra-résilient Net5.5G de Huawei peut être utile.

HiSec SASE Net5.5G : sécurité intégrée cloud-réseau-périphérie-point final, protection intelligente de la sécurité pour les succursales d'entreprise

La solution HiSec SASE de Huawei adopte une architecture réseau sécurisée et efficace et se différencie par trois caractéristiques uniques : traitement rapide des menaces en quelques secondes, performances de détection de pointe et prévention précise des ransomwares.

Comme l'a souligné Vincent Liu, les entreprises clientes ont un besoin urgent d'une meilleure expérience utilisateur sur le campus et d'une plus grande efficacité dans les bureaux, de SLA différenciés sur les WAN, d'une construction fiable de DR DC pour plusieurs DC sur plusieurs sites, et d'une sécurité intégrée de bout en bout entre le cloud, le réseau et la périphérie du point final. Les solutions de réseau cloud intelligent Net5.5G de Huawei répondent parfaitement aux besoins de ces clients. Nous sommes convaincus que nous pouvons aider les clients à accélérer leur transformation intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2350379/Leon_Wang_Vincent_Liu_Net5_5G.jpg