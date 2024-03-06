Huawei и BJFF -- лауреаты GSMA GLOMO за проект TECH4ALL по сохранению норвежского лосося

БАРСЕЛОНА, Испания, 6 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- На прошлой неделе на Международной выставке мобильных технологий MWC 2024 в Барселоне Ассоциация GSMA удостоила компании Huawei и BJFF награды Global Mobile Awards (GLOMO) в категории «Выдающийся вклад мобильной связи в достижение ЦУР ООН» за решение на основе искусственного интеллекта, призванное предотвратить вымирание дикого атлантического лосося в Норвегии.

Lu Yong, Huawei Senior Vice President and President of the European Region for Huawei, receives the GLOMO at MWC Barcelona 2024 Fish are directed through the tunnel in the river The automated gate in action

«Награда GSMA GLOMO за наш проект TECH4ALL — большая честь для нас, и мы хотели бы сердечно поблагодарить нашего партнера по проекту, компанию BJFF, за ее приверженность и поддержку, — сказал Лу Юн (Lu Yong), старший вице-президент Huawei и президент Huawei по Европейскому региону. — Проект по выращиванию лосося демонстрирует огромный потенциал современных технологий для сохранения природы и содействия устойчивому развитию местных сообществ. Компания Huawei продолжит использовать инновационные технологии для создания более экологичного мира».

Решение, запущенное в 2021 году в рамках инициативы Huawei TECH4ALL и разработанное в сотрудничестве с местными партнерами BJFF, Simula Consulting и Troll Systems, было создано за три года в ответ на появление в реках Норвегии горбуши как инвазивного вида, угрожающего местному лососю.

Это первое в своем роде решение позволяет отфильтровывать горбушу из речной экосистемы, не давая ей мигрировать вверх по течению для нереста.

«Мы невероятно гордимся сотрудничеством с компанией Huawei и ее партнерами в рамках этого новаторского проекта. Передовое технологическое решение, которое мы создали в Берлевоге (Berlevåg), — удачная разработка для борьбы с экспансией горбуши, и мировое признание нашего успеха на MWC 2024 в Барселоне окрыляет нас, — заявил Гейр Кристиансен (Geir Kristiansen), президент компании BJFF. — Этот проект не только защищает наши реки и дикого атлантического лосося, но и демонстрирует, как инновации могут решать экологические проблемы во всем мире».

Жюри конкурса GLOMO охарактеризовало проект как «отличную и масштабируемую идею — применение автономного ИИ и мобильных технологий для точного решения проблемы, с отличным исполнением и впечатляющими результатами».

Принцип работы решения

Рыбу направляют в речной туннель, оборудованный подводной камерой и интеллектуальным шлюзом, управляемым при помощи алгоритма.

Алгоритм идентифицирует различные виды и подвиды рыб, распознавая, например, характерный горб у самца горбуши и рисунок на хвосте у самки. При точности идентификации, превышающей 99%, система дает команду шлюзу оставаться закрытым для фильтрации инвазивных видов рыб в изолятор-накопитель и открывает его, чтобы пропустить особей других видов вверх по течению.

В период с июня по сентябрь 2023 года (последний сезон нереста лосося в двухгодичном цикле) в рамках пилотных проектов на реках Сторелва (Storelva) и Конгсфьорд (Kongsfjord) было успешно отфильтровано более 6000 особей горбуши.

При ручном методе работы волонтеры, стоя в реке, визуально идентифицируют особей горбуши и вручную удаляют их. Этот метод не только требует больших затрат времени и труда, но приводит к случайным травмам или гибели большого количества рыбы. В сравнении с ним автоматизированное решение не наносит вреда рыбе и снижает объем ручной работы примерно на 90%.

Справочная информация

Горбуша была завезена в реки Норвегии в 1960-х годах для улучшения продовольственного снабжения населения. Однако этот инвазивный вид быстро увеличил свою популяцию и вскоре начал вытеснять дикого атлантического лосося в борьбе за ресурсы и нерестилища. В результате этого воздействия популяция местных видов рыбы сократилась вдвое с 1980-х годов.

Поскольку лосось занимает центральное место в культуре и экономике Норвегии, эта проблема является источником постоянной озабоченности на государственном уровне.

Успех решения и возможность его внедрения на всей территории Норвегии дают надежду на то, что угрозу исчезновения дикого атлантического лосося можно предотвратить.

Ежегодный конкурс Global Mobile Awards (GLOMO)

Церемония вручения наград победителям конкурса Global Mobile Awards (GLOMO) чествует «лучших из лучших в мобильной экосистеме и за ее пределами» ежегодно и проводится Ассоциацией GSMA на Международной выставке мобильных технологий (MWC). Жюри из 200 независимых судей присуждает 30 наград в шести категориях. В этом году компания Huawei привезла с MWC семь наград GLOMO.

Об инициативе TECH4ALL компании Huawei

TECH4ALL является долгосрочной инициативой и планом действий компании Huawei по повышению доступности цифровых технологий. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL ставит своей целью содействовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте Huawei в разделе TECH4ALL по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2354481/Lu_Yong_Huawei_Senior_Vice_President_President_European_Region_Huawei.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2354482/Fish_directed_tunnel_river.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2354483/The_automated_gate_action.jpg