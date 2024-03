Huawei et BJFF remportent le prix GLOMO de la GSMA pour le projet TECH4ALL de sauvegarde du saumon en Norvège

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Huawei et BJFF ont remporté le prix GLOMO de la GSMA la semaine dernière au MWC Barcelona 2024 pour « Contribution exceptionnelle de la téléphonie mobile à la réalisation des ODD des Nations Unies » pour une solution alimentée par l'IA conçue pour prévenir l'extinction du saumon sauvage de l'Atlantique en Norvège.

« Nous sommes très honorés de recevoir le prix GLOMO de la GSMA pour notre projet TECH4ALL, et nous remercions tout particulièrement notre partenaire BJFF pour son engagement et son soutien, a déclaré Lu Yong, premier vice-président de Huawei et président de la région Europe. Le projet sur le saumon démontre le grand potentiel de la technologie pour préserver la nature tout en favorisant le développement durable des communautés locales. Huawei continuera d'utiliser des technologies novatrices pour bâtir un monde plus vert. »

Lancée en 2021 dans le cadre de l'initiative TECH4ALL de Huawei et développée avec les partenaires locaux BJFF, Simula Consulting et Troll Systems, la solution a vu le jour sur une période de trois ans en réponse à une espèce envahissante, le saumon à bosse, qui menace le saumon local dans les rivières norvégiennes.

Cette solution, la première de ce type au monde, filtre les saumons à bosse dans le réseau fluvial, les empêchant ainsi de remonter le courant pour frayer.

« Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec Huawei et ses partenaires sur ce projet révolutionnaire. La solution technologique de pointe dont nous disposons à Berlevåg est une recette efficace pour arrêter le saumon à bosse, et c'est pour nous une véritable source d'inspiration d'obtenir une reconnaissance mondiale au MWC Barcelona 2024, a déclaré Geir Kristiansen, président de BJFF. Ce projet permet non seulement de protéger nos rivières et le saumon sauvage de l'Atlantique, mais aussi de montrer comment l'innovation peut relever les défis environnementaux à l'échelle mondiale. »

Le jury du prix GLOMO a décrit le projet comme une « idée excellente et évolutive — l'application d'une IA autoalimentée et d'une technologie mobile pour résoudre avec précision un problème, avec une excellente exécution et des résultats impressionnants ».

Fonctionnement de la solution

Les poissons sont poussés à nager dans un tunnel traversant la rivière et dans lequel sont installées une caméra sous-marine et une barrière intelligente alimentée par un algorithme.

L'algorithme identifie les différents types de poissons, reconnaissant, par exemple, la bosse distinctive du saumon à bosse mâle et les motifs présents sur la queue des femelles. Avec un taux de précision d'identification supérieur à 99 %, le système ordonne à la barrière de rester fermée pour filtrer l'espèce envahissante dans un réservoir, mais de s'ouvrir pour permettre à d'autres poissons de remonter le courant.

Entre juin et septembre 2023, la dernière saison de frai du saumon dans un cycle biennal, des projets pilotes dans les rivières Storleva et Kongsfjord ont réussi à filtrer plus de 6 000 saumons à bosse.

La méthode manuelle exige que des bénévoles se tiennent dans la rivière, identifient les saumons à bosse à vue et les retirent à la main. Non seulement cette méthode nécessite beaucoup de travail et de temps, mais de nombreux poissons sont accidentellement blessés ou tués au cours du processus. En comparaison, la solution automatisée ne cause aucun dommage aux poissons et réduit la charge de travail manuel d'environ 90 %.

Contexte

Le saumon à bosse a été introduit dans les rivières norvégiennes dans les années 1960 pour augmenter l'approvisionnement alimentaire. Cependant, l'espèce envahissante a rapidement augmenté en nombre et a très vite commencé à supplanter le saumon sauvage de l'Atlantique pour les ressources et les frayères. Son impact a réduit de moitié la population de l'espèce indigène depuis les années 1980.

Le saumon étant au cœur de la culture et de l'économie norvégiennes, cette question est une préoccupation nationale constante.

Le succès de cette solution et son potentiel d'extension à l'ensemble de la Norvège ont donné l'espoir de résoudre la menace d'extinction qui pèse sur le saumon sauvage de l'Atlantique.

Les GLOMOs

La cérémonie de remise des prix GLOMO de la GSMA se déroule chaque année au MWC et récompense les « meilleurs des meilleurs dans l'écosystème mobile et au-delà ». Suivant la décision de 200 juges indépendants, 30 prix sont à gagner dans six catégories. Huawei a remporté sept prix GLOMO au MWC de cette année.

