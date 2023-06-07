Huawei представила Future Smart Railway Solutions на выставке Asia Pacific 2023 Rail

News provided by

Huawei

07 Jun, 2023, 07:59 ET

БАНГКОК, 7 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei представила свои новые решения Future Railway Smart Solutions на выставке Asia Pacific Rail 2023 – самом влиятельном железнодорожном мероприятии 2023 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В качестве бриллиантового спонсора компания Huawei продемонстрировала свою приверженность обеспечению интеллектуальных, эффективных и устойчивых железнодорожных систем по всему региону APAC.

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Xiang Xi, Vice President of Aviation & Rail BU, Huawei (PRNewsfoto/Huawei)
Xiang Xi, Vice President of Aviation & Rail BU, Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

«Имея 20-летний опыт работы в железнодорожной отрасли, особенно в области цифровой трансформации, компания Huawei четко определила свою миссию в этой отрасли, заключающуюся в изменении связей, перестройке платформ и обеспечении интеллектуального управления», – заявил Сян Си, вице-президент компании Aviation & Rail BU, Huawei в своей вступительной речи.

В последние годы железнодорожная промышленность переживает быструю цифровую трансформацию, и компания Huawei стремится повысить безопасность и эффективность железнодорожных перевозок и технического обслуживания с помощью своих новейших ИКТ-решений. Используя передовые цифровые технологии, включая сбор и анализ данных, автономные системы, искусственный интеллект, машинное обучение, технологии FRMCS, MSN, сеть станций, хранение информации, Интернет вещей (IoT), Huawei преобразует способы управления, использования и формирования транспортных систем. Новаторство в технологическом секторе сосредоточено на плавной интеграции различных видов транспорта, а также на интеграции с другими аспектами общества.

«Интеллектуальная станция представляет собой инновационное решение, повышающее качество обслуживания пассажиров и эффективность работы, способное консолидировать все данные и информацию из всех приложений на станции. Новая инфраструктура ИКТ является основой для интеллектуальных станций. Мы должны заменить изолированные ИКТ, такие как серверы, хранилища и сети, даже данные и т.д., на цифровую платформу с использованием облачных технологий», – заявил технический директор компании Aviation & Rail BU, Huawei Стивен Сюн (Steven Xiong).

В ходе мероприятия компания Huawei представила ряд передовых практик и решений, включая ИС и оптическую сеть передачи данных, формирующую основу будущей железнодорожной системы; технологии связиFuture Railway Mobile Communication System (FRMCS) и Wi-Fi 6, обеспечивающие беспроводное широкополосное соединение между поездом и землей; интеллектуальные ИТ, предлагающие новый опыт сотрудничества и расширенное хранение с использованием новой технологии Huawei для борьбы с программами-вымогателями; и интеллектуальные станции, оптимизирующие эксплуатацию систем и техническое обслуживание пассажиров.

Компания Huawei создала подразделение Aviation & Rail BU, непрерывно изучающее цифровизацию отрасли и технологические инновации, сосредоточившись на отраслевых сценариях. В настоящее время компания Huawei обслуживает более 130 аэропортов и авиакомпаний по всему миру, более 300 городских железнодорожных линий в более чем 70 городах и более 150 000 км железных дорог.

КОНТАКТ: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2095274/image_986294_24952804.jpg

SOURCE Huawei

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