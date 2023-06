Huawei a dévoilé ses futures solutions intelligentes pour les chemins de fer au salon Asia Pacific Rail 2023

BANGKOK, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a dévoilé ses solutions intelligentes de pointe pour les chemins de fer du futur à l'occasion du salon Asia Pacific Rail 2023, l'événement ferroviaire le plus influent de la région. En tant que sponsor Diamant, Huawei a démontré son engagement à fournir des systèmes ferroviaires intelligents, efficaces et durables dans toute la région APAC.

« Avec 20 ans d'expérience dans l'industrie ferroviaire, en particulier dans notre récente focalisation sur la transformation numérique, Huawei a clairement défini notre mission dans cette industrie, à savoir remodeler les connexions, reconstruire les plateformes et favoriser l'intelligence », a déclaré Xiang Xi, vice-président de l'unité Aviation & Rail de Huawei, lors de son discours d'ouverture.

L'industrie ferroviaire subit une transformation numérique rapide ces dernières années, et Huawei s'engage à améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations et de la maintenance ferroviaires grâce à ses dernières solutions TIC. S'appuyant sur des technologies numériques avancées, notamment la capture et l'analyse de données, les systèmes autonomes, l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique, FRMCS, MSN, le réseau de stations, le stockage et l'IdO, Huawei transforme la façon dont les systèmes de transport sont gérés, utilisés et repensés. Les avancées technologiques sont centrées sur l'intégration fluide des différents modes de transport ainsi que sur l'intégration avec d'autres aspects de la société.

« La gare intelligente est une solution innovante pour améliorer l'expérience des passagers et l'efficacité des opérations, elle peut consolider toutes les données et informations provenant de toutes les applications dans la gare. La nouvelle infrastructure TIC est la base des gares intelligentes. Nous devrions remplacer les TIC cloisonnées comme le serveur, le stockage et le réseau, même les données, etc. par une plateforme numérique alimentée par le cloud », a commenté Steven Xiong, directeur technique de la division Aviation & Rail de Huawei.

Huawei a présenté plusieurs bonnes pratiques et ses solutions de pointe lors de l'événement, telles que la dorsale de communication IP et optique, qui forme le squelette du futur système ferroviaire ; le futur système de communication mobile ferroviaire (FRMCS) et le Wi-Fi 6, qui permet une connexion sans fil à large bande entre le train et le sol ; l'informatique intelligente, qui apporte une nouvelle expérience de collaboration et un stockage avancé avec la nouvelle technologie de Huawei pour lutter contre les ransomwares ; et les solutions de gare intelligente qui optimisent l'exploitation, la maintenance et l'expérience des passagers.

Huawei a créé l'unité Aviation & Rail qui étudie en permanence les possibilités de numérisation de l'industrie et d'innovation technologique en se concentrant sur les scénarios de l'industrie. Huawei dessert actuellement plus de 130 aéroports et compagnies aériennes dans le monde, plus de 300 lignes ferroviaires urbaines dans plus de 70 villes et plus de 150 000 km de voies ferrées.

