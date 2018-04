Huawei : infuser de l'intelligence dans les « neurones » de l'entreprise via des plateformes numériques

Des données récentes de Citi Research montrent qu'entre 2016 et 2019, les principaux secteurs desservis par Huawei EBG (comme les administrations publiques et les services d'utilité publique, les banques, la fabrication et les transports) vont multiplier par deux à cinq leurs investissements dans l'IA. Cependant, des défis importants demeurent dans l'application de l'IA sectorielle dans les entreprises. Selon les observations de Huawei, malgré le fait que de grandes avancées techniques IA ont été réalisées pour prendre en charge toute une série d'applications d'IA, les applications d'IA de la plupart des entreprises sont toujours en vase clos, monofonctionnelles, fragmentées et générales, et elles ne permettent pas l'intelligentisation des modules organisationnels et fonctionnels des entreprises. Nous avons constaté un manque d'applications d'IA sectorielles éprouvées.

Heng Qiu, directeur du marketing de l'Enterprise Business Group chez Huawei, a souligné dans son discours d'orientation intitulé « Infusing Intelligence into Enterprise "Neurons" Through Digital Platforms » (Infuser de l'intelligence dans les « neurones » de l'entreprise grâce à des plateformes numériques), que pour systématiquement prendre en charge l'intelligence de l'entreprise et mettre au point des applications d'IA sectorielles, les conditions suivantes doivent être remplies :

Les plateformes peuvent soutenir la croissance systématique des applications d'IA sectorielles ; Allier une compréhension parfaite du secteur et des technologies d'IA ; Optimisation et amélioration continues fondées sur les pratiques commerciales.

Chaque organisation ou module fonctionnel est un neurone numérique d'une entreprise. En nous fondant sur la parfaite compréhension du secteur obtenue grâce aux pratiques des entreprises et à l'expérience de l'application de l'IA dans les opérations commerciales de Huawei, nous entendons créer une plateforme numérique offrant une synergie dispositif-cloud afin d'injecter de l'IA dans chaque neurone numérique de l'entreprise, de systématiquement alimenter l'intelligentisation de chaque entreprise et organisation, et de créer un monde entièrement connecté et intelligent. Tout d'abord, Huawei propose des produits et des solutions d'IA pour différentes couches, y compris les couches dispositif, cloud et habilitation IA, pour obtenir une base de plateforme complète pour les applications d'IA. Dans le même temps, Huawei et ses partenaires collaborent étroitement et tirent parti de leurs atouts mutuels. Les partenaires proposent des applications et des algorithmes d'IA, tandis que Huawei propose une plateforme numérique complète qui prend en charge l'IA via des puces d'IA, une infrastructure informatique évoluée et des modules d'habilitation IA. Troisièmement, en vertu du principe selon lequel « nous devons commencer par appliquer l'IA à notre propre entreprise, tout comme ceux qui fabriquent des parachutes les essaient avant de les vendre », nous adoptons nous-mêmes l'IA pour accroître l'efficacité de nos opérations via le projet Digital Huawei. Par ailleurs, nous travaillons avec les plus grands clients du secteur pour accumuler de l'expérience dans l'application de l'IA dans les secteurs. Huawei et ses partenaires ont clairement connu plusieurs fois le succès.

L'avantage unique de la solution IA de Huawei – Une plateforme numérique informatique avec une synergie dispositif-cloud.

Se fondant sur ses capacités essentielles comme les puces, les algorithmes et la conception d'architecture, Huawei a créé une plateforme numérique pour proposer des puces/terminaux d'IA, une infrastructure cloud améliorée par l'IA qui prend en charge le calcul, le stockage et les communications, et une plateforme d'habilitation IA comme la plateforme mégadonnées, la PaaS cloud vidéo et l'intelligence d'entreprise (IE). La plateforme numérique offrant une synergie dispositif-cloud peut systématiquement injecter les applications d'IA mises au point par les partenaires dans les neurones numériques des entreprises, comme les domaines de la chaîne logistique, des livraisons, de la recherche et le développement, du marché, de la finance et de la gouvernance, afin de favoriser la transformation numérique des entreprises de façon globale. Avec une plateforme numérique informatique à la pointe du secteur, Huawei entend offrir les meilleures performances et expériences pour des applications d'IA, simplifier la mise au point d'applications et permettre un lancement rapide des applications.

« Mettre en pratique ce que l'on prêche » -- Digital Huawei avec l'IA

Huawei applique l'IA à des domaines commerciaux comme la gestion de la chaîne logistique, les livraisons, la finance et l'audit interne afin d'améliorer l'efficacité et la qualité des opérations internes. Prenons à titre d'exemple l'application de l'IA dans la chaîne logistique. Huawei applique l'IA à la logistique et à l'entreposage numérique, fournit des modèles d'apprentissage automatique avec les données de livraison historiques, la configuration globale du système, et des règles élémentaires de décompte et de conditionnement, et permet aux systèmes de générer des avertissements utilisant de nouveaux codes. Ainsi, la précision des estimations est passée de 30 % à 80 %. En outre, l'IA permet d'optimiser les itinéraires d'enlèvement, d'améliorer l'efficacité de plus de 30 %. L'IA peut également optimiser les opérations de chargement et de déchargement des camions et augmenter par plus de cinq le nombre de commandes mixtes traitées par véhicule. L'IA permet également de raccourcir les délais de détection et d'identification des conteneurs, d'augmenter par dix l'efficience. Ces pratiques accélèrent la transformation numérique des entreprises de logistique traditionnelles.

Allier une compréhension du secteur aux technologies d'IA pour créer des applications grâce à des applications d'IA sectorielles

Prenons à titre d'exemple l'application d'IA dans la construction des villes intelligentes. La solution cloud vidéo à IA de Huawei est dotée de la première architecture 100 % cloud du secteur. Elle exploite des centaines d'algorithmes d'IA sur des clouds hybrides pour permettre le partage de vidéos, la navigation à distance et la récupération à distance à l'échelle mondiale, engrangeant plusieurs avancées dans le domaine de la sécurité publique. Cette solution a amélioré de 50 % le taux de résolution de cas et réduit de 18 % le taux d'accidents du trafic public. Huawei a appliqué l'IA aux systèmes de gestion du trafic pour assister les services de police et la prise de décisions fondées sur des mégadonnées, améliorant ainsi de 34 % l'efficience des services de police, réduisant de 47 % la charge d'examen manuel de la police routière et réduisant de 24 % le temps d'attente moyen des véhicules.

Huawei entend travailler avec ses partenaires pour stimuler la transformation numérique de chaque entreprise et créer un monde entièrement connecté et intelligent.

Le Huawei Global Analyst Summit 2018 se tient du 17 au 19 avril à Shenzhen. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.huawei.com/minisite/has2018/en/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/678075/Huawei.jpg

SOURCE Huawei

Related Links

http://www.huawei.com/minisite/has2018/en/