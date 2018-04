Huawei: injetando inteligência nos "neurônios" empresariais através de plataformas digitais

Dados recentes da pesquisa do Citi (Citi Research) mostram que, de 2016 até 2019, os principais setores atendidos pela Huawei EBG (incluindo governos e empresas de serviços públicos, serviços bancários, fabricação e transportes) aumentarão seus investimentos em IA de duas a três vezes. Entretanto, grandes desafios persistem na aplicação da IA voltada para o setor nas empresas. Conforme a observação da Huawei, apesar do fato de que tremendas inovações técnicas de IA foram feitas para suportar uma série completa de aplicações de IA, as aplicações de IA da maioria das empresas ainda são isoladas, monofuncionais, fragmentadas e gerais e não podem suportar a "inteligentização" dos módulos organizacionais e funcionais das empresas. Testemunhamos uma escassez de aplicações de IA comprovadas e voltadas para o setor.

Heng Qiu, Executivo-Chefe de Marketing do Grupo de Negócios Empresariais da Huawei destacou, em seu discurso inaugural, intitulado injetando inteligência nos "neurônios" empresariais através de plataformas digitais, que para apoiar de forma sistemática a inteligência de organizações empresariais e desenvolver aplicações de IA voltadas para o setor, as seguintes condições devem ser atendidas:

plataformas que possam suportar o crescimento sistemático das aplicações de IA voltadas para o setor; combinação de profundo conhecimento do setor com tecnologias de IA; otimização e melhoria contínuas baseadas nas práticas empresariais.

Cada organização ou módulo funcional é um neurônio digital de uma empresa. Com base no profundo conhecimento do setor, obtido de negócios empresariais e experiência na aplicação da IA nas operações empresariais da Huawei, nosso objetivo é criar uma plataforma digital com sinergia entre dispositivo e nuvem para injetar a IA em cada neurônio digital de uma empresa, abastecer sistematicamente a "inteligentização" de cada empresa e organização, e construir um mundo totalmente conectado e inteligente. Primeiramente, a Huawei fornece produtos e soluções de IA em vários níveis, incluindo o dispositivo, a nuvem e o nível de capacitação da IA, para formar a base completa da plataforma para aplicações de IA. Ao mesmo tempo, a Huawei e seus parceiros trabalham em estreita colaboração e potencializam as forças uns dos outros. Os parceiros fornecem aplicações e algoritmos de IA enquanto a Huawei fornece uma plataforma digital completa que suporta a IA através de chips de IA, infraestrutura de tecnologia de informações e comunicações (ICT) melhorada e módulos de capacitação da IA. Em terceiro lugar, com base no princípio de que "devemos aplicar a IA primeiramente em nossa empresa, exatamente como fazem os produtores de paraquedas", adotamos a IA para melhorar a eficiência de nossas operações através do projeto Digital Huawei. Além disso, trabalhamos com clientes líderes do setor para acumular experiência na aplicação da IA no setores. A Huawei e seus parceiros já alcançaram várias histórias de sucesso.

Vantagem exclusiva da solução de IA da Huawei -- plataforma digital ICT com sinergia dispositivo-nuvem.

Com base nas principais capacidades tais como chips, algoritmos e projeto de arquitetura, a Huawei construiu uma plataforma digital para fornecer chips/terminais de IA, infraestrutura de nuvem melhorada com IA, que suporta computação, armazenamento e comunicações e plataforma de capacitação da IA, incluindo a plataforma de Big Data, plataforma como um serviço (PaaS) de vídeo em nuvem e inteligência empresarial (IE). A plataforma digital com sinergia dispositivo-nuvem pode injetar sistematicamente as aplicações de IA desenvolvidas pelos parceiros nos neurônios digitais das empresas, tais como cadeia de suprimentos, entregas, P&D, mercado, finanças e domínios de governança para promover a transformação digital das empresas de uma maneira geral. Com uma plataforma digital ICT líder do setor, a Huawei tem por objetivo fornecer o melhor desempenho e experiência da aplicação de IA, simplificar o desenvolvimento da aplicação e permitir o rápido lançamento da aplicação.

"Praticar o que se prega" -- Construindo o projeto Digital Huawei com IA

A Huawei aplica a IA aos domínios de negócios tais como gestão da cadeia de suprimentos, entregas, finanças e auditoria interna para melhorar a eficiência e a qualidade das operações internas. Se tomarmos como exemplo a aplicação de IA na cadeia de suprimentos, a Huawei aplica a IA à logística e à armazenagem digital, alimenta modelos de aprendizagem de máquina com os dados históricos do envio, configuração geral do sistema e regras básicas de registro e embalagem e habilita os sistemas para gerarem informações de alerta com base em novos códigos. Dessa maneira, a estimativa de precisão aumentou de 30% para 80%. Além disso, a IA pode otimizar a escolha de rotas, melhorando a eficiência em mais de 30%. A IA também pode otimizar operações de carregamento e descarregamento de caminhões, aumentando o número de pedidos mistos processados por veículo em mais de cinco vezes. A IA também encurta o tempo do serviço de detecção e identificação de um container, melhorando a eficiência em mais de dez vezes. Estas práticas aceleram a transformação digital das empresas tradicionais de logística.

Combinando o conhecimento do setor com as tecnologias de IA para gerar valor através de aplicações de IA voltadas para o setor

Vamos tomar como exemplo a aplicação da IA na construção de uma cidade inteligente. A solução habilitada para IA de vídeo em nuvem da Huaway tem a primeira arquitetura totalmente em nuvem do setor. A solução utiliza centenas de algoritmos de IA em nuvens híbridas para fornecer compartilhamento global de vídeos, navegação remota e recuperação remota, fazendo múltiplos avanços no campo da segurança pública. Esta solução melhorou a taxa de resolução de casos em 50% e reduziu a taxa de acidentes no tráfego público em 18%. A Huawei aplicou a IA nos sistemas de controle de tráfego para ajudar no cumprimento das leis e a tomada de decisões baseadas em Big Data, desta forma melhorando a eficiência do cumprimento da lei em 34%, diminuindo a carga de trabalho de revisão manual da polícia rodoviária em 47% e reduzindo o tempo médio de espera dos veículos em 24%.

A Huawei espera trabalhar com seus parceiros para impulsionar a transformação digital para cada empresa e construir um mundo totalmente conectado e inteligente.

A Cúpula Global de Analistas da Huawei de 2018 será realizada em Shenzhen de 17 a 19 de abril. Para mais informações, visite o endereço http://www.huawei.com/minisite/has2018/en/.

