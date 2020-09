Huawei a Intel společně spouští inteligentní server nové generace s názvem FusionServer Pro V6

ŠANGHAJ, 23. září 2020 /PRNewswire/ -- Dnes bylo společností Huawei celosvětově odvysíláno spuštění nového FusionServeru Pro V6 v rámci akce „Working Together to Drive New Value". Odhalený Huawei FusionServer Pro 2488H V6, který je nejnovějším přírůstkem od produktové řady FusionServer Pro, názorně demonstruje dokonalý soulad inovace a vysokého výkonu. Tento nový produkt odráží závazek společnosti Huawei k průmyslovým partnerstvím pro prosperující výpočetní průmysl a je významným krokem vstříc rychlé digitální transformaci průmyslových odvětví.

Posilování digitálního věku vysokým výkonem