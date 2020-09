Huawei и Intel совместно выпускают интеллектуальный сервер нового поколения FusionServer Pro V6

ШАНХАЙ, 23 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в прямом эфире на весь мир транслировалось мероприятие под названием "Working Together to Drive New Value — FusionServer Pro V6 Launch" («Презентация FusionServer Pro V6 как результата совместной работы для повышения эффективности»), проводившееся компанией Huawei. На этом мероприятии был официально представлен Huawei FusionServer Pro 2488H V6 — новейший продукт семейства FusionServer Pro. Этот флагманский продукт демонстрирует идеальное сочетание передовых технологий и превосходной производительности. Основой для его создания послужила приверженность компании Huawei делу развития отраслевых партнерств в интересах процветающей вычислительной отрасли, и его появление знаменует собой один из важнейших шагов на пути к повсеместному внедрению цифровых технологий в различные сферы.