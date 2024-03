Huawei a lancé la solution de centre de contact financier basée sur l'IA 2.0, renforçant l'industrie financière mondiale

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, Huawei a lancé la solution de centre de contact financier 2.0 basée sur l'intelligence artificielle, visant à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité du secteur financier.

The Launch Conference

Sophie Chen, directrice marketing de Huawei Software, et Frank Lu, directeur général des solutions de l'unité Finance numérique de Huawei, ont discuté des tendances de la numérisation dans le secteur financier. Avec les progrès rapides de l'IA basée sur un grand modèle de langage (LLM) au cours de la dernière année, de nombreuses institutions financières ont adopté l'IA et ont accéléré sa mise en œuvre dans divers scénarios, tels que les chatbots, l'inspection de qualité intelligente et l'humain numérique, qui améliorent considérablement l'efficacité opérationnelle. À l'avenir, la profondeur et l'étendue des applications d'IA seront le facteur différenciateur pour les institutions financières de leur croissance commerciale. Une fondation numérique tournée vers l'avenir est une nécessité absolue.

Avec 30 ans d'expérience dans les centres de contact, Huawei, un leader du secteur de la communication, a une compréhension approfondie des technologies 5G, IA, cloud et vidéo HD. Ces nouvelles technologies réduisent les coûts et améliorent l'efficacité pour le secteur financier, où elles se concentrent sur trois capacités de base : l'IA basée sur un LLM, un accès omnicanal, l'ouverture et l'orchestration. Lors de la conférence, les projecteurs sont braqués sur l'IA basée sur un LLM et le tout nouveau module WFM (WorkForce Management).

Pour l'IA basée sur un LLM, Huawei fournit des capacités d'IA de processus de bout en bout, y compris l'humain numérique, le télémarketing sortant et l'inspection de qualité intelligente. En outre, Huawei AICC a intégré le modèle Huawei Pangu et LLM tiers pré-intégré. L'humain numérique interactif peut répondre rapidement aux questions des utilisateurs. L'assistant intelligent aide à identifier les émotions, recommande des scripts, fournit des vues à 360 degrés des clients, réduit la charge de travail de 90 % et offre une formation intelligente pour raccourcir l'orientation des nouveaux employés.

Pour WFM, Huawei AICC dispose de capacités de planification flexibles et d'algorithmes de planification de base auto-développés, prenant en charge la planification par semaine, mois, quart, etc., aidant les clients à planifier efficacement. Le projet montre que WFM peut grandement améliorer l'efficacité globale de l'allocation des ressources humaines et améliorer le taux de connexion des clients. Huawei AICC prend également en charge la prévision de planification multicanale et multi-tenant jusqu'à 12 à 18 mois avec précision.

En tant que leader du centre de contact, Huawei sert plus de 1 500 clients, 700 000 agents et 1,8 milliard d'utilisateurs dans le monde. Avec le lancement de la solution de centre de contact financier basée sur l'IA 2.0, Huawei a réaffirmé son engagement envers l'excellence dans l'innovation et le service à la clientèle. Nous espérons qu'il apportera plus de valeur au secteur financier mondial.

