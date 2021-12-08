HUAWEI Ads завоевывает награды за развитие приложений App Growth Awards

На церемонии награждения были отмечены эффективные решения HUAWEI Ads, направленные на повышение производительности, включая локальную поддержку, конкурентную цену за тысячу единиц, выгодную стоимость каждого перехода по ссылке, а также эффективную стоимость за действие и стоимость за установку для приложений, игр и электронной коммерции.

Помимо признания успеха HUAWEI Ads в UA, получение этой награды демонстрирует рост платформы за последний год. В настоящее время число пользователей HUAWEI Ads превышает 1 миллиард подключенных устройств Huawei и более 730 миллионов пользователей устройств Huawei, а среднесуточный объем трафика по всему миру превышает 2,7 миллиарда.

«Для нас большая честь получить это признание на конкурсе App Growth Awards, — заявил президент по развитию бизнеса компании Huawei Mobile Services Europe подразделения Huawei Consumer Business Group Нео Мяо (Neo Miao). — Мы приветствуем новых партнеров и с нетерпением ожидаем начала более тесного сотрудничества с нашими существующими партнерами. Вместе мы создадим открытую интеллектуальную экосистему для лучшего взаимодействия в мире».

Платформа HUAWEI Ads получила высокую оценку за индивидуальный подход к рекламе с высокой производительностью среди своих партнеров, доказывающих это. По данным одного из ключевых партнеров платформы HUAWEI Ads — провайдера услуг электронной коммерции — ежедневное количество активирований увеличилось на 537%, а по версии CTR — на 278%, при этом стоимость активации не превысила 45%.

Платформа доступна для медиаагентств и издателей приложений по всему миру, что обеспечивает связь между партнерами Huawei и пользователями устройств. HUAWEI Ads может создавать нишевую аудиторию для рекламы партнеров, используя платформу управления данными (DMP) для целевой аудитории.

Компания Huawei работает над созданием оптимального пользовательского и партнерского интерфейса с HUAWEI Ads. Перед загрузкой пользователи могут получить доступ к странице с подробной информацией в приложении, а рекламодатели и сертифицированные агентства в Европе могут воспользоваться акционной программой, обеспечивающей бесплатные испытания, стимулы для начинающих пользователей и первоклассные ресурсы на устройствах.

Успех HUAWEI Ads на церемонии награждения за рост приложений в этом году демонстрирует быстрое развитие платформы — AppsFlyer охарактеризовал ее как «одну из самых быстрорастущих платформ в Европе». В ближайшие годы компания HUAWEI Ads продолжит внедрять новые функции для дальнейшего повышения качества обслуживания своих партнеров и пользователей.

Информация о платформе HUAWEI Ads

HUAWEI Ads — мобильная маркетинговая платформа, предназначенная для устройств Huawei. Интегрируя базовые алгоритмы и архитектуру, она предоставляет рекламодателям уникальные и ориентированные на ценности способы выхода на глобальную аудиторию пользователей смартфонов. Она предоставляет широкий спектр рекламных форматов по всем каналам отображения и поиска, включая собственные, баннеры, видео и рекламу, для более чем 730 миллионов пользователей устройств Huawei по всему миру. Помимо платформы HUAWEI Ads, мы предлагаем службу публикации HUAWEI Ads, которая позволяет разработчикам интегрировать платформу HUAWEI Ads и получать дополнительные доходы от своих приложений.

Более подробная информация о HUAWEI Ads представлена на сайте: https://ads.huawei.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1705117/Picture.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei