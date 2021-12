HUAWEI Ads garante premiação no App Growth Awards

BERLIM, 9 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A HUAWEI Ads garantiu uma premiação no App Growth Awards deste ano.

Realizado em Berlim como parte do App Promotion Summit, o App Growth Awards reconhece a inovação de aplicativos e o progresso do marketing de aplicativos, atraindo inscrições de todo o mundo. Os finalistas são julgados por especialistas do setor, com a HUAWEI Ads garantindo o prêmio UA por um crescimento impressionante ao longo do ano passado.