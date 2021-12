HUAWEI Ads zdobywa nagrodę App Growth Awards

Nagroda podkreśliła skuteczność rozwiązań UA HUAWEI Ads, w tym lokalne wsparcie, konkurencyjny koszt tysiąca wyświetleń (CPM), skuteczny koszt kliknięcia (CPC), a także efektywny koszt działania (CPA) i koszt instalacji (CPI) dla aplikacji, gier i rozwiązań handlu elektronicznego.

Nagrody nie tylko potwierdziły sukces HUAWEI Ads w UA, ale także zademonstrowały rozwój platformy w ciągu ostatniego roku. HUAWEI Ads dociera obecnie do ponad 1 miliarda podłączonych urządzeń Huawei i ponad 730 milionów użytkowników urządzeń Huawei, przy dziennym ogólnoświatowym ruchu przekraczającym 2,7 miliarda.

„Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem tego wyróżnienia od App Growth Awards – powiedział Neo Miao, prezes ds. rozwoju biznesu Huawei Mobile Services Europe należącego do Huawei Consumer Business Group. - W związku z naszym dalszym rozwojem zapraszamy nowych partnerów do współpracy i cieszymy się na bliższą współpracę z naszymi dotychczasowymi współpracownikami. Razem zbudujemy otwarty, inteligentny ekosystem, aby jeszcze lepiej połączyć świat".

HUAWEI Ads została doceniona za indywidualne podejście do reklamy, a jej partnerzy potwierdzili to doskonałymi wynikami. Jeden z kluczowych kontrahentów HUAWEI Ads, dostawca e-commerce, odnotował 537-procentowy wzrost dziennych aktywacji i 278-procentowy wzrost CTR, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów aktywacji na poziomie poniżej 45%.

Platforma jest dostępna dla agencji mediowych i wydawców aplikacji na całym świecie, stanowiąc pomost w komunikacji między partnerami Huawei a użytkownikami urządzeń. HUAWEI Ads umożliwia tworzenie niszowych grup odbiorców dla reklam partnerskich, wykorzystując platformę zarządzania danymi (DMP) do precyzyjnego dotarcia do docelowej grupy demograficznej.

Huawei pracuje nad przygotowaniem optymalnego środowiska dla użytkowników i partnerów z HUAWEI Ads. Klienci mają dostęp do strony informacyjnej aplikacji przed jej pobraniem, natomiast dla reklamodawców i certyfikowanych agencji w Europie dostępny jest program promocyjny, zapewniający bezpłatne testy, zachęty wczesnego dostępu oraz zasoby premium na urządzeniach.

Sukces HUAWEI Ads w tegorocznej edycji rankingu App Growth Awards świadczy o dynamicznym rozwoju platformy – została ona określona przez AppsFlyer jako „jedna z najszybciej rozwijających się platform w Europie". W nadchodzących latach HUAWEI Ads będzie kontynuować wprowadzanie nowych funkcji, aby jeszcze skuteczniej wspierać partnerów i użytkowników.

HUAWEI Ads to platforma marketingu mobilnego dostosowana do urządzeń Huawei. Dzięki integracji podstawowych algorytmów i architektury zapewnia reklamodawcom unikatowe i wartościowe sposoby dotarcia do międzynarodowej grupy użytkowników smartfonów. Udostępnia szeroki wachlarz formatów reklamowych w kanałach wyszukiwania i wyświetlania, w tym reklamy natywne, banery, wideo i reklamy nagradzane, dla ponad 730 milionów użytkowników urządzeń Huawei na całym świecie. Oprócz platformy HUAWEI Ads świadczone są usługi wydawcy HUAWEI Ads, które umożliwiają programistom integrację zestawu HUAWEI Ads i generowanie dodatkowych przychodów z ich aplikacji.

