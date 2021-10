Huawei annonce des plans pour un soutien supplémentaire aux développeurs et de nouvelles capacités HMS à HDC 2021

Dans le cadre de l'allocution prononcée par Zhang Ping'an, président du Consumer Cloud Service, Huawei Consumer Business Group, PDG de Huawei Cloud BU , intitulée "Ensemble pour construire un nouvel écosystème HMS", il a indiqué qu'il y a maintenant 5,1 millions de développeurs mondiaux enregistrés auprès de HMS qui ont intégré plus de 173 000 applications avec HMS Core. HMS compte désormais plus de 580 millions d'utilisateurs actifs mensuels et plus d'un milliard d'appareils connectés. L'entreprise a également révélé les derniers kits HMS Core 6 et les mises à jour des cinq services du moteur central de HMS pour aider les développeurs à répondre au besoin croissant de fonctions d'applications intelligentes.

« L'innovation est la clé de la construction des écosystèmes du futur et les développeurs en sont au cœur. Huawei espère réunir à la fois ses capacités d'ouverture et d'innovation, ainsi que les merveilleux esprits des développeurs, pour accélérer notre voyage vers un avenir interconnecté, tous scénarios confondus ».

Les capacités du HMS continuent de se développer à la vitesse de l'éclair grâce au soutien des développeurs mondiaux

En 2018, lorsque l'AppGallery et HUAWEI Music ont été disponibles pour la première fois à l'étranger, HMS ne comptait que 560 000 développeurs enregistrés dans le monde. Avec la mise à disposition de HMS Core 4 en 2019, alors que Huawei annonçait son projet de construire un écosystème mobile mondial, 1,3 million de développeurs se sont joints à HMS et ont utilisé ses 14 capacités de base. En 2020, HMS Core 5 a apporté environ 56 capacités à travers 7 catégories, ainsi que cinq services de moteur de base à 2,3 millions de développeurs enregistrés dans le monde. Aujourd'hui, l'écosystème HMS continue de s'imposer comme le troisième plus grand écosystème mobile au monde.

Au cours des trois premiers trimestres de cette année, AppGallery a distribué plus de 332,2 milliards d'applications dans le monde aux 730 millions d'utilisateurs finaux de Huawei, soit une augmentation de 13 % en glissement annuel. La distribution de Quick Apps a également dépassé les 11,5 milliards, soit une augmentation de 188 % en glissement annuel

La capacité multiplateforme de HMS Core 6 permet aux développeurs d'améliorer leurs applications

Suite à son lancement en juillet, HMS Core 6 a annoncé plusieurs nouveaux kits pour les développeurs afin de les aider à créer des fonctions plus compétitives pour leurs applications. Elle offre un total de 69 kits et 21 738 API. Par rapport à HMS Core 5, la dernière version présente 13 capacités ouvertes pour les systèmes d'exploitation croisés et 8 747 nouvelles API.

Le kit AV Pipeline, le kit de modélisation 3D, le kit d'édition vidéo, le kit d'édition audio et le kit de modem 5G font partie des kits récemment lancés à la disposition des développeurs, qui soutiennent ceux des domaines des médias, du graphisme, de l'intelligence artificielle (IA), de la protection des droits d'auteur et des systèmes. Huawei a également mis à niveau les services existants, tels que le Computer Graphics Kit et le Network Kit, afin de répondre au besoin croissant de fonctions d'applications intelligentes et de renforcer l'autonomie de ses partenaires.

Dans le domaine des médias, HMS Core 6 ouvre 11 fonctionnalités au total, ajoutant de nouvelles capacités d'édition vidéo et audio. Le kit d'édition vidéo est une boîte à outils unique qui peut être facilement intégrée dans une application, la dotant de fonctions d'édition vidéo polyvalentes telles que l'importation/exportation de vidéos, le montage, le rendu et la gestion des ressources média. Ses API puissantes, intuitives et compatibles permettent aux développeurs de créer facilement une application de montage vidéo pour divers scénarios. Le kit d'édition audio offre un large éventail de fonctions d'édition audio, notamment la séparation des sources audio, l'audio spatial, le changeur de voix, la réduction du bruit et les effets sonores. Il s'agit d'une solution unique permettant aux développeurs de créer facilement et à moindre coût des fonctions liées à l'audio dans leurs applications.

Dans le domaine graphique, HMS Core 6 a ajouté ou amélioré 7 capacités ouvertes, le kit de modélisation 3D étant le point fort. Ce kit basé sur l'IA prend en charge la collecte de photos en un clic et la génération automatique de modèles 3D, ce qui augmente l'efficacité de la production de modèles avec un minimum d'expérience professionnelle requise. En outre, le kit d'infographie a inauguré la technique de rendu « brouillard volumétrique ». Cette nouvelle fonction graphique utilise la fonction de ray tracing en temps réel du Scene Kit pour rendre plus réaliste la réflexion dynamique des objets du jeu mobile. Le suivi de la lumière de l'environnement de l'AR Engine prend en charge la lumière ambiante en temps réel pour améliorer les effets de brouillard ombragé, ce qui est particulièrement utile pour les jeux de style cyberpunk.

Pour l'IA, Huawei a présenté le kit SignPal. Ce kit convertit le texte en gestes de la langue des signes et en expressions faciales en temps réel avec une précision de plus de 90 %, au bénéfice des personnes malentendantes et pour que la communication ne soit pas un obstacle pour elles.

La gamme complète des capacités HMS Core permet aux développeurs de créer des apps de qualité avec son intelligence, ses solutions contextuelles et basées sur des scénarios sur plusieurs appareils intelligents, notamment les smartphones, les tablettes, les téléviseurs intelligents, les wearables et les produits audio. Ces capacités ouvertes peuvent également être utilisées pour créer des apps fonctionnant sur Android, HarmonyOS et iOS en utilisant des cadres de développement multiplateformes tels que React Native et Cordova.

Les mises à jour des services du moteur central HMS encouragent les fonctions d'applications intelligentes

Pour répondre à la demande croissante de ses utilisateurs et développeurs, et pour continuer à repousser les limites des fonctions d'applications intelligentes, Huawei a annoncé de nouvelles mises à jour de ses services de moteur HMS Core par le biais du service aPaaS de Huawei Cloud.

Zhang Ping'an a ajouté : « Notre objectif est de mettre à jour ces moteurs de base en services sur le cloud pour mieux servir les développeurs mondiaux. »

Petal Search et Petal Maps Platform recevront tous deux des mises à jour au cours des prochains mois et seront disponibles pour les développeurs sous forme de service sur le cloud, ce qui témoigne de l'engagement à fournir aux développeurs les outils les plus innovants.

Huawei a apporté des mises à jour de pointe à son célèbre Petal Search ; Petal Search 2.0 sera le moteur de recherche multimodal IA de nouvelle génération, offrant une expérience de recherche innovante dans plus de 20 secteurs différents, notamment les actualités, les vidéos, les achats, les vols, les entreprises locales, etc. Petal Search, qui prend en charge plus de 70 langues, est disponible dans 170 pays à travers le monde.

Avec Search as a Service, Huawei ouvre entièrement les capacités de Petal Search par le biais du SDK côté appareil et des API côté cloud, permettant aux partenaires de l'écosystème de fournir rapidement une expérience de recherche optimale dans les applications mobiles. Avec une moyenne de 8 milliards de recherches par jour, Petal Search permet aux partenaires de distribuer efficacement du contenu aux utilisateurs par le biais de la plateforme de gestion UniBox, propriété de Huawei.

Petal Maps est un autre exemple de la technologie Huawei qui aide les développeurs à répondre aux normes élevées des utilisateurs de Huawei. La conférence d'aujourd'hui a montré comment Petal Maps a recueilli plus de 260 millions d'informations sur les points d'intérêt (contre 180 millions auparavant) et 690 millions d'adresses (contre 470 millions auparavant), aidant ainsi les développeurs à répondre aux exigences de positionnement dans de nouveaux scénarios. Disponible dans plus de 140 pays et régions, Petal Maps a été récompensé par le Red Dot Design Award pour son expérience interactive et compte désormais environ 10 millions d'utilisateurs cumulés.

Grâce à la mise à niveau de Petal Maps, la plateforme sera dotée de capacités encore plus nombreuses, notamment un positionnement de haute précision, l'affichage de cartes topographiques, des expériences interactives cartographiques diversifiées, une recherche de données approfondie, un guidage de haute qualité au niveau des voies et Map Studio. Afin de rendre la plateforme encore plus performante pour les développeurs, Petal Maps Platform a intégré flyTo à son affichage cartographique pour que les développeurs puissent personnaliser leurs cartes afin que les utilisateurs bénéficient d'une expérience de recherche plus réaliste et immersive. Map Studio est désormais disponible pour les développeurs étrangers afin qu'ils puissent personnaliser leurs cartes à l'aide de modèles personnalisés et d'outils d'édition de style. La plateforme offre également de nouvelles fonctionnalités améliorées en matière de confidentialité, Huawei s'engageant à protéger les données de ses utilisateurs.

La conférence annuelle HDC 2021 d'aujourd'hui a donné à Huawei l'occasion de réaffirmer son engagement envers ses développeurs, démontrant les adaptations qu'elle peut faire pour que ses services restent innovants et passionnants.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1667747/1.jpg

SOURCE Huawei