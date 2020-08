Huawei anuncia implementação global de nova hub de jogos em dispositivos - HUAWEI GameCenter

O GameCenter cria uma plataforma para serviços de jogos completa e uma experiência exclusiva para os usuários, proporcionando aos jogadores um experiência mais rica por meio de dois serviços essenciais: serviço de conteúdo e bem-estar do usuário. Com o GameCenter, os usuários podem obter acesso a jogos antes de seu lançamento oficial, novos jogos e jogos famosos. Além disso, os usuários também podem tirar proveito de pacotes de jogos on-line exclusivos e ofertas durante os jogos, por meio dos quais os usuários podem fazer seu perfil crescer, destravar mais descontos e desfrutar de benefícios incríveis. Os principais benefícios incluem:

Estar entre os primeiros a saber sobre os lançamentos de novos jogos e experimentar novos jogos.

O GameCenter é a plataforma para o lançamento de jogos em destaque, que são exclusivos da plataforma Huawei. Entre eles, estão Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land, e mais. Os usuários também pode encontrar outros jogos novos, como Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA, entre outros. Não fique jamais sem os jogos mais famosos

Os jogos famosos que os consumidores podem desfrutar no GameCenter incluem: Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends – Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect world, entre outros. Desfrute de brindes e ofertas exclusivas, somente no GameCenter

Os usuários encontrarão vários pacotes exclusivos de bem-estar no HUAWEI GameCenter. Por exemplo, ao jogarem Last Day Rules: Survival and Starship Legion-AMG, os usuários podem obter benefícios de pacote exclusivos como moedas de ouro e objetos de tempo limitado, tendo um momento para jogos mais prazeroso. Além disso, há benefícios surpresa que os usuários podem descobrir à medida que exploram esse novo hub de jogos.

Com o GameCenter, os desenvolvedores podem atrair e reter jogadores em todo o mundo atingindo, ao mesmo tempo, o sucesso comercial

Para os desenvolvedores criando com o Huawei proporciona uma oportunidade de atingir um público consumidor mais amplo de mais de 700 milhões de usuários Huawei em escala global. O 1,6 milhão de desenvolvedores HMS (Huawei Mobile Services) já está criando experiências novas e exclusivas que incorporam as capacidades de Chipset-Dispositivo-Nuvem da Huawei. Esses desenvolvedores também estão revelando o potencial de alcançar fãs mais devotos por meio de um ecossistema HMS que proporciona capacidades para todos os cenários, canais de distribuição global, gestão operacional e suporte de ciclo completo. Atualmente, o HUAWEI GameCenter tem parcerias com as principais empresas de jogos do mundo, como a Lilith games, IGG, Gameloft, Forshow games, etc.

Para os desenvolvedores no setor de jogos, a introdução do GameCenter agora proporciona ainda mais benefícios, entre os quais:

Serviços profissionais de avaliação gratuita para que os desenvolvedores recebam feedback local quanto aos jogos de regiões do exterior. Isso é para ajudar os desenvolvedores a localizar seus apps a fim de que os serviços de jogos sejam mais relevantes e empolgantes para jogadores de diversos mercados.

Para aqueles desenvolvedores que precisam integrar seus jogos com o HMS Core, a Huawei vai proporcionar suporte técnico para facilitar a integração com o HMS Core da maneira mais eficiente possível.

Acesso ao programa "Shining-Star", que proporciona um fundo de incentivo de US$ 1 bilhão e oferece vários serviços. Isso inclui um ciclo de vida de desenvolvimento de apps completo, fundos para a inovação de desenvolvimento, crescimento de usuário, marketing e outros aspectos para desenvolvedores.

Os desenvolvedores têm uma fatia favorável da receita quando desenvolvem com a Huawei. Além disso, oferecemos aos desenvolvedores espaço publicitário e promocional dentro do GameCenter para atingir mais consumidores.

Em atualizações de versão futura, o GameCenter apresentará uma comunidade social dentro do app. Dessa forma, os jogadores poderão usar a plataforma como um meio para sociabilizar-se, fazer amigos e construir comunidades de fãs com os mesmos interesses.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1223012/GameCenter.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1223013/Gaming.jpg

FONTE Huawei Consumer Business Group

