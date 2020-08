Firma Huawei oznámila globální spuštění svého nového herního hubu HUAWEI GameCenter

PEKING, 3. srpna 2020 /PRNewswire/ -- Firma Huawei dnes oznámila spuštění své oficiální platformy HUAWEI GameCenter pro distribuci a hraní her ve 33 zemích a regionech celého světa. Platforma GameCenter má za cíl spojovat hráče mobilních her prostřednictvím vysoce kvalitního obsahu a odměn. Uživatelé služeb společnosti Huawei v Asii, Tichomoří, Evropě, Latinské Americe, na Blízkém východě, v Africe a v dalších regionech si nyní mohou hraní her lépe užít, pokud si přes Galerii aplikací (AppGallery) stáhnou a začnou používat herní platformu HUAWEI GameCenter.