Huawei anuncia os vencedores do XMAGE Awards 2023

Os vencedores deste ano foram selecionados entre mais de 600,000 inscrições recebidas entre 7 de abril a 15 de agosto, com participantes de quase 100 países. Após a China, os cinco países com o maior número de inscrições foram Malásia, Turquia, Polônia, Filipinas e Emirados Árabes Unidos. Os modelos de telefone mais populares utilizados foram o Huawei P60 Pro, o Huawei P40 Pro e o Huawei Mate 40 Pro.

As três fotografias vencedoras do grande prêmio que conquistaram os corações dos jurados

"Dragon Clouds (Nuvens do Dragão)" por Domcar Calinawan Lagto das Filipinas, "Airshow (Show Aéreo)" por Piotr Cebula da Polônia e "Fearless Eagle (Águia Destemida)" por Dou Chuanli da China receberam os grandes prêmios. Cada vencedor receberá 10,000 USD (tirando os impostos) do Fundo de Criação da XMAGE, para apoiar suas fotografias e incentivá-los a continuar usando aparelhos da Huawei no futuro.

Comentário do jurado: Somente quando um fotógrafo ultrapassa as fronteiras convencionais podemos ver cenas que estão prestes a desaparecer, incomuns ou difíceis de ver. - Chen Xiaobo, 9° vice-presidente da Associação de Fotógrafos da China

Comentário do jurado: a imagem faz mais perguntas do que responde, assim estimula a imaginação do espectador. O avião vai pousar com segurança ou cair? Para está indo? Quem é o homem da silhueta no primeiro plano? Há a sensação de uma história se desenrolando, e de movimento nesta foto que convida o espectador a preencher as lacunas. - Retratista australiana Jessica Hromas

Comentário do jurado: Além do que está do lado de fora, é ainda mais importante encontrar o interior dos assuntos, seus personagens ou suas emoções naquele momento. Vimos muitas águias em pinturas, fotografias e vídeos, mas certamente sempre me lembrarei desta - ela captura a verdadeira alma da águia. Sob suas penas grandes e grossas estão seus olhos afiados e intimidadores. - Fotógrafo chinês de moda Pei Tongtong

Novas categorias inspirando uma criatividade espetacular

A competição deste ano contou com uma série de categorias, incluindo Caminhada Noturna, Retrato, Arte e Moda, Ar Livre, Olá Vida, Storyboard, Ação e Contação de Histórias (Storytelling). Novas categorias foram adicionadas para ajudar os participantes a liberarem sua criatividade e mostrarem suas perspectivas únicas.

Os 17 vencedores de cada categoria e os 34 vice-campeões foram selecionados em cada categoria, e cada um receberá 1500 USD e 1000 USD, cortesia do fundo de criação da XMAGE.

A XMAGE Awards apresenta os recursos profissionais de imagem da XMAGE

O Huawei XMAGE Awards mostra como a marca XMAGE inspirou a criatividade dos usuários com o uso de aparelhos portáteis. A Huawei vê a fotografia portátil como uma lente poderosa para ver e capturar os momentos preciosos da vida e como uma ferramenta para estimular ideias visuais. Nossa missão é capacitar os usuários a liberarem sua criatividade e continuar a expandir os limites da fotografia em movimento.

O Huawei XMAGE Awards percorreu um longo caminho desde o seu lançamento em 2017. O concurso não apenas inspirou muitos indivíduos a pegarem seus celulares e tirar fotografias magníficas, mas também se tornou uma plataforma para demonstrar criações maravilhosas que dão às pessoas um relance da visão dos fotógrafos sobre o mundo e suas vidas cotidianas. Hoje, o XMAGE Awards emergiu como um evento de fotografia global de destaque, impulsionando uma onda de entusiasmo entre os indivíduos para expressar suas emoções, sua confiança e liberar o "poder da imagem" por meio da fotografia portátil.

Para obter a lista completa dos ganhadores do prêmio, acesse nosso site oficial:

https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2265794/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2265795/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2265796/image_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2265797/image_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2265798/image_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2265799/image_6.jpg

FONTE HUAWEI

