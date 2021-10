Huawei anuncia planos para suporte adicional ao desenvolvedor e novos recursos de HMS na HDC 2021

Como parte da palestra apresentada por Zhang Ping'an, Presidente do Serviço de Nuvem de Consumidores, o Huawei Consumer Business Group, CEO da unidade de negócios Huawei Cloud , intitulado "Juntos para construir um novo ecossistema de HMS", afirmou que existem agora 5,1 milhões de desenvolvedores globais registrados com HMS que integraram mais de 173 mil aplicativos com o HMS Core. A HMS agora abriga mais de 580 milhões de usuários ativos mensais com mais de um bilhão de dispositivos conectados. Ele também revelou os mais recentes kits HMS Core 6 e atualizações dos cinco principais serviços da HMS para ajudar os desenvolvedores a atender à necessidade crescente de funções de aplicativos inteligentes.

"A inovação é fundamental para a construção de ecossistemas do futuro e os desenvolvedores estão no centro. A Huawei espera reunir seus dois recursos abertos e inovadores, bem como as mentes maravilhosas dos desenvolvedores, para acelerar nossa jornada em direção ao futuro interconectado e em todos os cenários", disse Zhang Ping'an.

Os recursos da HMS continuam sendo desenvolvidos em velocidade relâmpago com o apoio dos desenvolvedores globais

Em 2018, quando a AppGallery e a HUAWEI Music estavam disponíveis pela primeira vez no exterior, a HMS tinha apenas 560 mil desenvolvedores registrados em todo o mundo. Com o HMS Core 4 sendo disponibilizado em 2019, quando a Huawei anunciou seu plano de construir um ecossistema móvel global, 1,3 milhão de desenvolvedores se uniram à HMS e utilizaram seus 14 recursos principais. Até 2020, o HMS Core 5 trouxe cerca de 56 recursos em sete categorias, bem como cinco serviços centrais para 2,3 milhões de desenvolvedores registrados em todo o mundo. Agora, o ecossistema da HMS continua a ter uma posição firme como o terceiro maior ecossistema móvel do mundo.

Nos primeiros três trimestres deste ano, a AppGallery distribuiu mais de 332,2 bilhões de aplicações em todo o mundo para os 730 milhões de usuários finais da Huawei, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. A distribuição do Quick Apps também ultrapassou 11,5 bilhões, representando um aumento de 188% em relação ao ano anterior.

A capacidade da plataforma cruzada do HMS Core 6 capacita os desenvolvedores a aprimorar seus aplicativos

O HMS Core 6 anunciou vários novos kits para os desenvolvedores para ajudá-los a criar funções mais competitivas para seus aplicativos após seu lançamento em julho. Ele oferece um total de 69 kits e 21.738 APIs. Em comparação com o HMS Core 5, o lançamento mais recente apresenta 13 recursos abertos de sistemas transoperacionais e 8.747 novas APIs.

O Kit AV Pipeline, Kit de Modelagem 3D, Kit Editor de Vídeo, Kit Editor de Áudio e Kit de Modem 5G estão entre alguns dos kits recém-lançados disponíveis para desenvolvedores, suportando aqueles nos domínios de mídia, gráficos, inteligência artificial (IA), proteção de direitos autorais e sistema. A Huawei também atualizou os serviços existentes, como o Kit de Computação Gráfica e o Kit de Rede, para atender à necessidade crescente de funções de aplicativos inteligentes e capacitar ainda mais seus parceiros.

No domínio de mídia, o HMS Core 6 abre 11 recursos no total, adicionando novos recursos de edição de vídeo e áudio. O Kit do Editor de Vídeo é um kit de ferramentas unificado que pode ser facilmente integrado a um aplicativo, equipando-o com funções versáteis de edição de vídeo, como importação/exportação de vídeo, edição, renderização e gerenciamento de recursos de mídia. Suas APIs potentes, intuitivas e compatíveis permitem que os desenvolvedores criem facilmente um aplicativo de edição de vídeo para diversos cenários. O Kit de Editor de Áudio oferece uma ampla variedade de recursos de edição de áudio, incluindo separação de fonte de áudio, áudio espacial, transformador de voz, redução de ruído e efeito de som. Isso serve como uma solução única para que os desenvolvedores criem funções relacionadas a áudio em seus aplicativos a um custo mais baixo com facilidade.

No domínio gráfico, o HMS Core 6 adicionou ou aprimorou os sete recursos abertos, com o Kit de Modelagem 3D como destaque. Este kit baseado em IA suporta coleta de fotos de um clique e geração automática de modelos 3D, o que aumenta a eficiência de produção de modelos com a necessidade mínima de experiência profissional. Além disso, o Kit de Gráficos Computadorizados estreou a técnica de renderização "névoa volumétrica". Este novo recurso gráfico utiliza o recurso de rastreamento de raios em tempo real do Kit de Cena para tornar o reflexo dinâmico dos objetos de jogos móveis mais realista. O rastreamento de luz do ambiente do motor de RA suporta luz ambiente em tempo real para melhorar os efeitos da névoa que acompanha, algo especialmente útil para jogos no estilo Cyberpunk.

Em termos de IA, a Huawei apresentou o Kit SignPal. Este kit converte textos em gestos de linguagem de sinais e expressões faciais em tempo real com mais de 90% de precisão, beneficiando usuários com perda auditiva e tornando a comunicação livre de barreiras para eles.

A gama completa de recursos do HMS Core capacita os desenvolvedores a criar aplicativos de qualidade com suas soluções de inteligência, contextuais e baseadas em cenários em vários dispositivos inteligentes, incluindo smartphones, tablets, smart TVs, dispositivos vestíveis e produtos de áudio. Esses recursos abertos também podem ser usados para criar aplicativos que sejam executados no Android, HarmonyOS e iOS, usando estruturas de desenvolvimento de plataforma cruzada, como React Native e Cordova.

Atualizações para os serviços do HMS Core Engine incentivam funções inteligentes do aplicativo

Para atender à crescente demanda de seus usuários e desenvolvedores e continuar a expandir os limites das funções de aplicativos inteligentes, a Huawei anunciou novas atualizações para seus serviços do HMS Core Engine por meio do serviço aPaaS do Huawei Cloud.

Zhang Ping'an acrescentou: "Nosso objetivo é atualizar esses mecanismos centrais em serviços em nuvem para melhor atender aos desenvolvedores globais."

O Petal Search e a plataforma Petal Maps receberão atualizações nos próximos meses e estarão disponíveis para os desenvolvedores como um serviço em nuvem, demonstrando o compromisso de oferecer aos desenvolvedores as ferramentas mais inovadoras.

A Huawei apresentou atualizações de última geração para seu admirado Petal Search; o Petal Search 2.0 será o mecanismo de busca multimodal de última geração de IA, oferecendo uma experiência de busca inovadora em mais de 20 setores diferentes, incluindo notícias, vídeos, compras, voos, negócios locais e muito mais. Além de apoiar mais de 70 idiomas, o Petal Search está disponível em 170 países em todo o mundo.

Com a busca como serviço, a Huawei abre totalmente os recursos do Petal Search por meio do SDK do lado do dispositivo e das APIs no lado da nuvem, permitindo que os parceiros do ecossistema forneçam rapidamente a melhor experiência de busca de aplicativos móveis. Com uma média de oito bilhões de buscas por dia, o Petal Search permite que os parceiros distribuam conteúdo de forma eficiente para os usuários por meio da plataforma proprietária de gerenciamento da UniBox da Huawei.

O Petal Maps é outro exemplo da tecnologia da Huawei que ajuda os desenvolvedores a atender aos altos padrões dos usuários da Huawei. A conferência de hoje refletiu sobre como o Petal Maps coletou mais de 260 milhões de informações da POI (acima de 180 milhões) e 690 milhões de endereços (até 470 milhões), ajudando os desenvolvedores a atender aos requisitos de posicionamento em novos cenários. Disponível em mais de 140 países e regiões, o Petal Maps foi premiado com o Red Dot Design Award por sua experiência interativa e agora tem um total estimado de dez milhões de usuários.

A atualização do Petal Maps apresentará a plataforma equipada com ainda mais recursos, incluindo posicionamento de alta precisão, visualização de mapas topográficos, experiências interativas de mapas diversificadas, busca aprofundada de dados, orientação em nível de pista de alta qualidade e estúdio de mapas. Para tornar a plataforma ainda melhor para os desenvolvedores, a plataforma Petal Maps incluiu a flyTo em sua tela de mapa para que os desenvolvedores possam personalizar seu mapa exige que os usuários desfrutem de uma experiência de pesquisa mais realista e imersiva. O Map Studio agora está disponível para desenvolvedores estrangeiros para que possam personalizar mapas com modelos personalizados e ferramentas de editor de estilo. A plataforma também está oferecendo recursos de privacidade novos e aprimorados, com a Huawei comprometida em proteger os dados de seus usuários.

O HDC anual de 2021 da Huawei deu à Huawei a chance de restabelecer o compromisso com seus desenvolvedores, mostrando as adaptações que ela pode fazer para garantir que seus serviços permaneçam inovadores e interessantes.

