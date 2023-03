Huawei aperfeiçoa seu portfólio de soluções de redes de área de campus (CAN) corporativas

Conexões confiáveis possibilitam o controle industrial seguro e remoto e a produção eficiente e autônoma

SÃO PAULO, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei, multinacional líder em infraestrutura para Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, apresentou soluções aprimoradas para redes de área de campus corporativas no Mobile World Congress (MWC) 2023, que aconteceu em Barcelona, Espanha, no final do mês de fevereiro.

Cerimônia de assinatura do Memorando de Entendimento (MOU)

Os novos produtos podem ser usados em diversos setores e permitem a construção de redes digitais eficientes e ecológicas. A rede de área de campus (CAN) é uma rede de computadores que conecta vários prédios em uma mesma propriedade ou que pertencem a um mesmo grupo.

A crescente demanda por escritórios digitais e wireless criou a necessidade urgente de redes flexíveis, conexões estáveis de ultra banda larga, gerenciamento eficaz e acesso remoto.

As redes CAN tradicionais ainda sofrem com problemas como instabilidade, gerenciamento ineficiente e despesas operacionais (OPEX) altas. A Huawei desenvolveu uma solução simplificada para o portfólio de redes de área de campus, que oferece tarefas mais simples de acesso, arquitetura e operação e manutenção (O&M). Juntamente com a pré-integração e a pré-partida, a solução ajuda os clientes a criar rapidamente redes de área de campus e acelerar a implantação de serviços.

Redes de área de campus em uma cadeia de hotéis espanhola

Mateo Ramón, Diretor Geral do Grupo Piñero, e He Liang, Diretor da Huawei Empresas da Espanha, assinaram um acordo de cooperação para a implantação de uma solução simplificada de rede CAN que ajudará a empresa a criar uma espécie de "autoestrada" de informação, conectando vários empreendimentos em todo o mundo. Michael Ma, Vice-Presidente da Huawei e Presidente do Departamento de Gerenciamento e Soluções de Portfólio de Produtos TIC da Huawei, também participou da cerimônia de assinatura. O Grupo Piñero é um grupo turístico espanhol com 46 anos de experiência. Possui mais de 15.000 funcionários e 27 hotéis com mais de 13.000 apartamentos.

Redes de área de campus no setor de manufatura inteligente

Huawei e ZKTeco apresentam solução de portfólio de redes de produção convergentes

O setor de manufatura inteligente e automatizada está florescendo. A Huawei, em parceria com a ZKTeco, uma empresa de tecnologia de renome internacional, lançou uma solução de portfólio de redes de produção convergentes. A solução aproveita as vantagens de redes IP e LAN óptica passiva (POL). Ela fornece redes transportadoras eficientes para a produção digital das empresas. A ZKTeco oferece terminais de segurança e serviços de integração de sistemas, juntamente com soluções abrangentes para a transformação digital das redes de área de campus dos clientes.

Em seu discurso, Viga Liu, Diretor de Vendas e Marketing de Soluções da Huawei Enterprise Intelligent Campus Solutions, observou que a solução é ideal para vários cenários de produção em redes de área de campus e destacou alguns de seus benefícios:

As conexões confiáveis possibilitam a automação: controle industrial seguro e remoto e produção eficiente e autônoma.

O roaming contínuo melhora a eficiência de AGVs (veículos de condução autônoma) em portos e armazéns. A movimentação contínua dos AGVs evita interrupções de serviços, melhorando significativamente a eficiência do transporte.

Os dispositivos da Huawei adaptam-se bem a ambientes industriais complexos, pois são seguros, resistentes a variações amplas de temperaturas, são à prova de explosão e resistentes à corrosão.

A Huawei está redefinindo as redes de área de campus graças às TICs. Suas soluções têm ajudado mais de 600 clientes em todo o mundo a construir infraestruturas de redes CAN com sucesso. Em um esforço para expandir suas capacidades técnicas e estabelecer as melhores práticas do setor, a Huawei continuará inovando e crescendo, ao lado de seus parceiros, para construir redes de área de campus digitais cada vez mais eficientes, convenientes e ecológicas.

Para saber mais sobre as soluções de portfólio de redes de área de campus da Huawei, visite:

https://e.huawei.com/en/solutions/campus

