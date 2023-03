Huawei apresenta Petal Maps no MWC 2023, oferecendo ampla assistência para viajantes em todo o mundo

BARCELONA, Espanha, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Durante o Mobile World Congress (MWC) de 2023, a Huawei apresentou a plataforma Petal Maps e demonstrou suas funções inovadoras, incluindo orientação de tela inteira em nível da faixa, monitoramento de tráfego em tempo real, diversas camadas de mapas, serviços de vida e navegação colaborativa por meio de relógio. Graças a essas funções, o Petal Maps oferece aos usuários globais serviços de navegação e mapas confiáveis suportados por um ecossistema colaborativo.

Atualmente, o Petal Maps abrange mais de 160 países e regiões, possui mais de 40 milhões de MAUs (usuários ativos mensais) e apresenta dados de mapas em mais de 70 idiomas. Graças a seu amplo conjunto de funções, o Petal Maps foi bem recebido por usuários em todo o mundo, sendo usado como um copiloto permanentemente ativo que ajuda os usuários a explorar o mundo.

Orientação em nível da faixa com tela cheia para navegar facilmente trajetos complexos

Durante o MWC, a Huawei apresentou a função de orientação em nível da faixa com tela cheia do Petal Maps, que reformula a experiência de navegação convencional. Essa função preenche a tela para ampliar a visualização em nível da faixa, permitindo que os usuários avaliem mais facilmente a faixa exata em que seus veículos estão. Além disso, a função inclui mais rodovias em países como a Malásia, as Filipinas e o México, o que, juntamente com uma visualização mais clara, garante uma melhor experiência de usuário.

A função de orientação em nível da faixa com tela cheia utiliza vários recursos, como algoritmos de modelagem rodoviária 3D e simulação de faixas por meio de imagens HD extraídas de satélites. Esses recursos permitem simular e fornecer automaticamente informações detalhadas em 3D para que os usuários possam visualizar as rodovias de forma mais vívida nos mapas digitais. O Petal Maps se destaca por fornecer orientação mais clara e sugestões de direção em cenários difíceis, lembrando os usuários em tempo hábil de que devem mudar de faixa e ajudando-os a navegar trajetos complexos com maior facilidade.

O Petal Maps também está empenhado em oferecer serviços de navegação ecológicos e seguros. Para os entusiastas de ciclismo, o Petal Maps fornece as rotas mais adequadas de acordo com as condições de tráfego, para que os ciclistas possam fazer sua parte pelo meio ambiente. Para quem adora caminhar, o Petal Maps emite vibrações no relógio para informar quando e onde os caminhantes devem virar, o que permite que eles desfrutem das paisagens em vez de se preocuparem com as ruas.

Efeitos envolventes para recriar o mundo real em mapas digitais

O Petal Maps apresenta estradas, edifícios, efeitos meteorológicos e cenas noturnas de uma forma extremamente detalhada e com cores fiéis ao mundo real. Isso permite recriar fielmente o mundo real dentro dos mapas digitais, o que ajuda os usuários a entender e navegar os mapas com maior facilidade. Atualmente, o Petal Maps inclui versões detalhadas em 3D de quase cem edifícios icônicos. Na área de exposição da Huawei, os visitantes puderam usar o Petal Maps para explorar os edifícios mais emblemáticos de Barcelona, como a Sagrada Família e a Casa Milà, que são recriados em 3D nos mapas digitais da plataforma. O Petal Maps também consegue reproduzir efeitos meteorológicos dinâmicos, como nuvens, sol e tempestades, de acordo com o clima local, bem como as luzes da rua e outros detalhes dos edifícios em um contexto noturno.

A missão do Petal Maps é reconstruir o mundo real por meio de mapas digitais. Durante o MWC, a Huawei apresentou também os mapas com cenas reais em 3D do Petal Maps, uma função que utiliza as melhores tecnologias de campo de radiância explícita e ajuste de pacotes de dados com imagens de múltiplas fontes, o que permite otimizar sistematicamente a reconstrução 3D de mapas ultrafinos e de grandes dimensões para reconstruir cenas reais e recriar edifícios de uma forma extremamente detalhada.

Cocriação de um ecossistema com recursos de mapeamento totalmente abertos

Além de revolucionar as funções dos mapas, a Huawei trabalha em estreita colaboração com parceiros do ecossistema (como hotéis, fornecedores de transporte e serviços de catering nos setores de viagens e transporte) para oferecer vários serviços cotidianos através do Petal Maps. Por exemplo, o Petal Maps fornece os serviços necessários para que os usuários possam viajar em vários meios de transporte, fazer de pedidos de retirada, reservar hotéis e comprar ingressos para lugares panorâmicos.

Durante o MWC, a Huawei também apresentou a Petal Maps Platform, uma plataforma de mapas integrada e multiplataforma que foi projetada para todos os cenários. A Petal Maps Platform integra e disponibiliza para todos os desenvolvedores os recursos do Kit de Localização, do Kit de Mapas, do Kit de Lugares e do Navi Kit, apoiando a inovação nos respectivos aplicativos. Por meio da plataforma, os desenvolvedores dos setores de viagens, serviços de vida e comércio eletrônico podem reduzir significativamente os custos de desenvolvimento e alcançar uma transformação digital eficiente.

No futuro, a Huawei continuará trabalhando para explorar tecnologias de ponta e melhorar a experiência dos usuários do Petal Maps, com o objetivo de oferecer serviços de navegação mais confiáveis e fáceis de usar e criar serviços de mapas mais abertos e seguros para os desenvolvedores. A Huawei trabalha para criar um ecossistema de mapas com os usuários e os desenvolvedores.

Para obter mais informações sobre o Petal Maps, acesse o link:

https://petalmaps.dre.agconnect.link/pWb9nq

FONTE Huawei

