Huawei présente Petal Maps au MWC 2023, offrant une assistance étendue aux voyageurs du monde entier

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Au cours du Mobile World Congress (MWC) 2023, Huawei a présenté Petal Maps et a fait la démonstration de ses fonctions innovantes, notamment le guidage plein écran au niveau de la voie, la surveillance du trafic en temps réel, diverses couches cartographiques, les services de vie et la navigation collaborative par montre. Ces fonctions signifient que Petal Maps peut fournir aux utilisateurs mondiaux des services de navigation et de cartographie fiables, soutenus par un écosystème co-créé.

Huawei Showcases Petal Maps at MWC 2023 At MWC, Huawei showcased the full-screen lane-level guidance function of Petal Maps, which overhauls the conventional navigation experience. This function expands the view of lane-level guidance to fill the full screen, helping users more easily judge the exact lane their vehicle is in. In addition, the function covers more roads in countries like Malaysia, the Philippines, and Mexico, which, paired with a clearer view, creates a better user experience. For cycling enthusiasts, Petal Maps can determine the most suitable route according to traffic conditions, so that users can do their bit for the environment. Petal Maps is capable of rendering roads, buildings, weather effects, and night scenes in great detail, with colors that are true to the real world. Petal Maps strives to reconstruct the real world through digital maps. At MWC, Huawei showcased the 3D real-scene map function of Petal Maps, which uses industry-leading explicit radiance field technology and multi-source image data bundle adjustment technology to systematically optimize the 3D reconstruction of ultra-fine and large-scene maps, implementing real-scene reconstruction rendering and recreating buildings in eye-opening detail.

Actuellement, Petal Maps couvre plus de 160 pays et régions, compte plus de 40 millions de MAU et peut afficher des données cartographiques dans plus de 70 langues. Grâce à sa vaste gamme de fonctions, Petal Maps a été bien accueilli par les utilisateurs du monde entier et sert de copilote permanent prêt à aider les utilisateurs dans leur exploration du monde.

Guidage au niveau de la voie en plein écran pour naviguer facilement dans les virages complexes

Huawei présente Petal Maps au MWC 2023, offrant une assistance étendue aux voyageurs du monde entier. Cette fonction élargit la vue du guidage au niveau de la voie pour remplir le plein écran, aidant les utilisateurs à juger plus facilement de la voie exacte dans laquelle se trouve leur véhicule. En outre, la fonction couvre davantage de routes dans des pays comme la Malaisie, les Philippines et le Mexique, ce qui, associé à une vue plus claire, crée une meilleure expérience utilisateur.

La fonction de guidage plein écran au niveau des voies utilise de nombreuses capacités, telles que des algorithmes de modélisation des routes en 3D et l'extraction des voies à partir d'images satellite HD, pour simuler et restituer automatiquement des informations routières détaillées en 3D, ce qui permet d'afficher les routes de manière plus vivante sur les cartes numériques. Petal Maps est particulièrement efficace pour fournir des conseils de navigation et des suggestions de conduite plus clairs dans des scénarios routiers plus difficiles, rappelant aux utilisateurs de changer de voie en temps voulu et les aidant à prendre des virages complexes avec plus de facilité.

Petal Maps s'engage également à fournir des services de navigation écologiques et sûrs. Pour les amateurs de vélo, Petal Maps peut leur fournir les itinéraires les plus appropriés en fonction des conditions de circulation, afin qu'ils puissent faire leur part pour l'environnement. Pour ceux qui aiment marcher, Petal Maps peut leur indiquer quand et où tourner grâce aux vibrations de la montre, ce qui leur permet de profiter du paysage plutôt que de se soucier de la navigation dans les rues.

Effets de carte immersifs pour recréer le monde réel dans les cartes numériques

Petal Maps est capable de rendre les routes, les bâtiments, les effets météorologiques et les scènes nocturnes de manière très détaillée, avec des couleurs fidèles au monde réel. Cela permet de recréer de façon vivante le monde réel dans les cartes numériques, ce qui aide les utilisateurs à les comprendre et à y naviguer plus facilement. Petal Maps permet actuellement l'affichage détaillé en 3D de près d'une centaine de bâtiments emblématiques. Dans la zone d'exposition de Huawei, les visiteurs ont pu utiliser Petal Maps pour explorer les bâtiments emblématiques de Barcelone, tels que la Sagrada Família et la Casa Milà, qui sont recréés en 3D dans les cartes numériques de la plateforme. Petal Maps est également capable d'afficher des effets météorologiques dynamiques, tels que les nuages, le soleil et les tempêtes, en fonction de la météo locale, et peut également afficher les lampadaires et d'autres détails spécifiques des bâtiments la nuit.

Petal Maps s'efforce de reconstituer le monde réel grâce à des cartes numériques. Au MWC, Huawei a présenté la fonction de carte 3D de la scène réelle de Petal Maps, qui utilise la technologie de champ de radiance explicite et la technologie d'ajustement du faisceau de données d'image multi-source pour optimiser systématiquement la reconstruction 3D de cartes ultrafines et de grande taille, en mettant en œuvre un rendu de reconstruction de la scène réelle et en recréant les bâtiments avec des détails étonnants.

Co-création d'un écosystème avec des capacités de plateforme cartographique entièrement ouverte

En plus d'innover en matière de fonctions cartographiques, Huawei travaille en étroite collaboration avec des partenaires de l'écosystème, tels que des hôtels, des fournisseurs de services de covoiturage et des marchands de restauration dans les secteurs du voyage et du transport, afin de fournir une gamme de services quotidiens via Petal Maps en un seul endroit. Par exemple, Petal Maps fournit les services nécessaires aux utilisateurs pour se déplacer via de nombreux types de transport, commander des plats à emporter et réserver des hôtels et des billets pour des sites touristiques.

Au MWC, Huawei a également présenté Petal Maps Platform, une plateforme cartographique intégrée et multiplateforme pour tous les scénarios. Petal Maps Platform intègre et ouvre les capacités de Location Kit, Map Kit, Site Kit et Navi Kit aux développeurs du monde entier, en soutenant l'innovation de leurs applications. Grâce à cette plateforme, les développeurs de secteurs tels que les voyages, les services à la personne et le commerce électronique peuvent réduire considérablement les coûts de développement et réaliser une transformation numérique efficace.

À l'avenir, Huawei poursuivra ses efforts pour améliorer l'expérience utilisateur de Petal Maps et explorer les technologies de pointe, dans le but de fournir des services de navigation plus fiables et plus faciles à utiliser aux utilisateurs et des services cartographiques plus ouverts et plus sûrs aux développeurs. Huawei s'engage à créer un écosystème cartographique avec les utilisateurs et les développeurs.

Pour en savoir plus sur Petal Maps, veuillez consulter le lien suivant :

https://petalmaps.dre.agconnect.link/pWb9nq

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2011760/image_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2011761/image_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2011762/image_3.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2011763/image_4.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2011764/image_5.jpg

SOURCE Huawei