Huawei bringt die vollständig optische Zielnetzwerkarchitektur F5.5G-Oriented für drei Phasen auf den Markt

DUBAI, VAE, 13. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Während der UBBF 2023 hielt Richard Jin, Präsident der Huawei Optical Business Product Line, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Bring F5.5G to Reality: Milestones on Our Way to Intelligent World". In der Rede schlug Richard Jin zum ersten Mal das Konzept des dreiphasigen Netzwerkaufbaus vor. Konkret gibt es drei treibende Kräfte für die Netzwerkentwicklung: Video (100-Mbit/s-Netzwerk), Erfahrung (1-Gbit/s-Netzwerk) und Intelligenz (10-Gbit/s-Netzwerk). Vor diesem Hintergrund hat Huawei die F5.5G-orientierte dreiphasige, rein optische Zielnetzwerkarchitektur eingeführt – rein optische Abdeckung für 100 Mbit/s Heim-Breitband, rein optische Verbindungen mit 1 Gbit/s in jeden Raum und rein optisches Computing für 10 Gbit/s überall. Der dreiphasige Aufbau des rein optischen Zielnetzwerks kann die Netzwerkverbindungsanforderungen von Hot Services in jeder Phase erfüllen, F5.5G in die Realität umsetzen und auf dem Weg zu einer intelligenten Welt voranschreiten.

Richard Jin delivering his keynote speech at UBBF 2023

Phase 1: Video-Driven, rein optische Abdeckung für 100-Mbit/s-Heimbreitband

Mit der kontinuierlichen Verbesserung der Videoauflösung und der raschen Verbreitung von Videointeraktion und immersivem XR wird die Bandbreite von 10 Mbit/s auf 100 Mbit/s und 1000 Mbit/s erhöht In dieser Phase werden HD-Video und Videointeraktion zur wichtigsten treibenden Kraft bei der Verwirklichung des Ziels, ein rein optisches Netzwerk mit einer Heim-Breitbandrate von 100 Mbit/s aufzubauen. Die Betreiber müssen vollständig auf FMC umstellen und Kupferleitungen und -kabel durch ein rein optisches FTTH-Netzwerk ersetzen. Serialisiertes AirPON kann den FTTH-Aufbau beschleunigen und die GPON- und 10G-PON-Kompatibilität unterstützen, wodurch eine schnelle Bereitstellung von Gigabit-Diensten in Hotspot-Bereichen ermöglicht wird. In der Zwischenzeit müssen Betreiber OTN auf der Metro-Aggregationsschicht bereitstellen und 3D-Mesh-400G-fähige Backbone-Netzwerke aufbauen, die nicht blockierende Bandbreite und keine Videoverzögerungen unterstützen. Typische technologische Innovationen in dieser Phase sind FlexPON, DQ ODN und Hochleistungs-400G.

Phase 2: Experience-Driven, rein optische Verbindungen zur Ausweitung von 1 Gbit/s auf Räume

Mit immer vielfältigeren digitalen Anwendungen werden Glasfasern von Wohnzimmern auf Schlafzimmer, Arbeitszimmer und Küchen ausgeweitet, was Click-and-Start-Anwendungen ermöglicht und ein umfassendes Netzwerkerlebnis bietet. All diese Entwicklungen stellen höhere Anforderungen an Netzabdeckung, Bandbreite, Latenz und Roaming. In dieser Phase sind Nutzer bereit, für ein hochwertigeres Heimnetzwerk-Erlebnis zu bezahlen. Daher wird die Sicherung des End-to-End-Serviceerlebnisses (E2E) zum Schlüssel zum Erreichen des Ziels rein optischer Verbindungen und einer Ausweitung von 1 Gbit/s auf jeden Raum. Betreiber müssen 10G PON aufrüsten, um Gigabit-Dienste vollständig bereitzustellen, Fiber-to-the-Room (FTTR), Metro 100G OTN zu CO und blockierungsfreies 400G-Ultrabreitband im Backbone einführen Typische technologische Innovationen in dieser Phase sind FTTR, Metro Pooling WDM und das intelligente Netzwerkmanagement- und Steuerungssystem.

Phase 3: Intelligence-Driven", vollständig optische Datenverarbeitung für 10 Gbit/s überall

KI beschleunigt die Erstellung von Inhalten und fördert die intelligente Transformation von Branchen. Um Verkehrsspitzen und die Migration großer Datenmengen in die Cloud bewältigen zu können, ist ein rechenzentriertes Netzwerk erforderlich, das Verbindungsfunktionen auf Busebene bietet. Ähnlich wie die CPU, der Bus und das Zubehör eines Computers müssen die Rechenleistung und der Speicher des Rechenzentrums (DC) Informationen in Echtzeit über ein Hochleistungsnetzwerk mit Endbenutzern austauschen, um das Ziel der reinen Optik zu erreichen Computing für 10 Gbit/s überall.

In dieser Phase unterstützt der FTTR-basierte vollständig optische Home-Bus das „Connect-and-Play" von IoT-Geräten und integriert Verbindungs-, Erfassungs-, Rechen- und Speicherfunktionen für 10 Gbit/s im ganzen Haus. Darüber hinaus implementiert der vollständig optische Cloud-Bus auf der Grundlage von 50G PON und 800G OTN volloptische One-Hop-User-DC- oder DC-DC-Verbindungen. Zu den typischen technologischen Innovationen in dieser Phase gehören 50G PON, Metro-OTN vollständig zu CO und Backbone 800G. Darüber hinaus muss OTN für DC-Szenarien ausgelegt sein. Daraufhin brachte Huawei Kepler auf den Markt, die OTN-Plattform der nächsten Generation, die mehr als 100T Single-Subrack-Switching-Kapazität bietet. Durch den Einsatz neuer Materialien und Strukturen reduziert Kepler den Stromverbrauch pro Gbit um 65 % und die Power Usage Effectiveness (PUE) auf 1,2. Darüber hinaus bietet es intelligente Recheneinheiten, um die Verbindungseffizienz umfassend zu verbessern.

Das dreiphasige rein optische Zielnetzwerk kann eine parallele Weiterentwicklung und ein reibungsloses Upgrade von F5G auf F5.5G gewährleisten. Laut Richard „benötigen Betreiber in verschiedenen Entwicklungsphasen die am besten geeignete Lösung für den Aufbau rein optischer Zielnetze." Bisher haben 100 Mbit/s den Inhalt verändert, 1 Gbit/s verändert das Breitbanderlebnis und 10 Gbit/s werden die Gesellschaft verändern. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um F5.5G in die Realität umzusetzen und auf dem Weg zu einer intelligenten Welt voranzuschreiten."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2246636/image_1.jpg

SOURCE Huawei