Huawei Lança Arquitetura de Rede de Destino Totalmente Óptica Orientada para F5.5G para Três Fases

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Durante a UBBF 2023, Richard Jin, Presidente da Linha de Produtos Ópticos de Negócios da Huawei proferiu um discurso de abertura intitulado "Tornando o F5.5G uma Realidade: Marcos no Nosso Caminho para o Mundo Inteligente". No discurso, Richard propôs o conceito de construção de rede trifásica pela primeira vez. Especificamente, existem três forças motrizes para o desenvolvimento da rede, ou seja, vídeo (rede 100 Mbps), experiência (rede 1 Gbps) e inteligência (rede 10 Gbps). Com base nesse cenário, a Huawei lançou a arquitetura de rede de destino totalmente óptica orientada a F5.5G, cobertura totalmente óptica para banda larga residencial 100 Mbps, conexões totalmente ópticas estendendo 1 Gbps a cada cômodo e computação totalmente óptica para 10 Gbps em Todos os Lugares. A construção trifásica da rede de destino totalmente óptica pode atender aos requisitos de conexão de rede de serviços quentes em cada fase, tornando o F5.5G realidade e avançando em direção a um mundo inteligente.

Richard Jin fazendo seu discurso de abertura no UBBF 2023 (PRNewsfoto/Huawei)

Fase 1: Cobertura Totalmente Óptica Baseada em Vídeo para Banda Larga Doméstica de 100 Mbps

Com a melhoria contínua da resolução de vídeo e a rápida popularização da interação de vídeo e da XR imersiva, a largura de banda é atualizada de 10 Mbps para 100 Mbps e 1000 Mbps. Nesta fase, a interação de vídeo e vídeo HD se torna a principal força motriz para concretizar o objetivo de construir uma rede totalmente óptica com uma taxa de banda larga residencial de 100 Mbps. As operadoras precisam se mover totalmente em direção à FMC e substituir linhas e cabos de cobre por rede totalmente óptica FTTH. AirPon em série pode acelerar a construção e suportar a compatibilidade com o GPON e o 10G PON, permitindo a prestação rápida de serviços gigabit em áreas de hotspot. Enquanto isso, as operadoras precisam implantar OTN na camada de agregação metropolitana e construir redes de infraestrutura principal prontas para 400G com malha 3D, suportando banda larga sem bloqueio e nenhum atraso de vídeo. As inovações tecnológicas típicas nesta fase incluem FlexPON, DQ ODN e 400G de alto desempenho.

Fase 2: Guiado por Experiências, Conexões Totalmente Ópticas que Estendem 1 Gbps aos Cômodos

Com aplicações digitais cada vez mais diversificadas, as fibras são estendidas desde salas de estar até quartos, estúdios e cozinhas, permitindo aplicações de início com um clique e oferecendo uma experiência de rede imersiva. Todos esses desenvolvimentos representam requisitos mais altos em cobertura de rede, largura de banda, latência e roaming. Nesta fase, os usuários estão dispostos a pagar por uma experiência de rede doméstica mais premium. Portanto, a garantia de experiência de serviço ponta a ponta (E2E) torna-se a chave para alcançar o objetivo de conexões totalmente ópticas e de 1 Gbps estendido para cada quarto. As operadoras precisam atualizar o 10G PON para fornecer serviços gigabit completos, introduzir fibra para o quarto (FTTR), metropolitana 100G OTN para CO, infraestrutura principal 400G de banda ultralarga sem bloqueio. As inovações tecnológicas típicas nesta fase são FTTR, metro pooling WDM e o sistema inteligente de gerenciamento e controle de rede.

Fase 3: Computação Totalmente Óptica Orientada por Inteligência para 10 Gbps em Todos os Lugares

A IA acelera a fabricação de conteúdo e promove a transformação inteligente das indústrias. Para lidar com picos de tráfego e migração de dados massivos para a nuvem, é necessária uma rede centrada em computação para fornecer recursos de conexão em nível de barramento. Assim como a CPU, o barramento e os acessórios de um computador, a potência de cálculo e o armazenamento do centro de dados (DC) precisam trocar informações em tempo real com os usuários finais por meio de uma rede de alto desempenho para atingir o objetivo de computação totalmente óptica para 10 Gbps em todos os lugares.

Nesta fase, o barramento residencial totalmente óptico baseado em FTTR suporta conexão e reprodução de dispositivos IoT e integra recursos de conexão, sensoriamento, computação e armazenamento para 10 Gbps em toda a casa. Além disso, o barramento em nuvem totalmente óptico baseado em 50G PON e 800G OTN implementa conexões totalmente ópticas de único salto do usuário para o centro de dados (DC) ou do DC para o DC. As inovações tecnológicas típicas nesta fase incluem 50G PON, OTN metropolitana totalmente até o CO e uma infraestrutura principal de 800G. Além disso, o OTN precisa ser projetado para cenários DC. Com base nisso, a Huawei lançou Kepler, a plataforma OTN de última geração, oferecendo mais de 100 T de capacidade de comutação em subrack único. Aproveitando novos materiais e estruturas, Kepler reduz o consumo de energia por Gbit em 65% e a eficácia do uso de energia (PUE) para 1.2. Também oferece unidades de computação inteligente para melhorar de forma abrangente a eficiência da conexão.

A rede de destino totalmente óptico trifásica pode garantir a evolução paralela e a atualização suave do F5G para o F5.5G. De acordo com Richard, " As operadoras precisam da solução de construção de rede de destino totalmente óptica mais apropriada em diferentes fases de desenvolvimento. Até o momento, 100 Mbps mudou o conteúdo, 1 Gbps está mudando a experiência de banda larga e 10 Gbps mudará a sociedade. Vamos trabalhar juntos para trazer o F5.5G à realidade e avançar em direção a um mundo inteligente".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2246636/image_1.jpg

FONTE Huawei

