Huawei Cloud : Accélérer l'intelligence en Europe, pour l'Europe

PARIS, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- HUAWEI CONNECT 2023 PARIS s'est tenu du 15 au 16 novembre. Dans son discours d'ouverture intitulé « Accélérer l'intelligence avec le Everything as a Service de Huawei Cloud », Jacqueline Shi, présidente du service mondial de marketing et de vente de Huawei Cloud, a déclaré que : « Le moment est venu d'accélérer la transformation intelligente. Huawei Cloud s'efforce d'être le cloud privilégié pour cette transformation. Nous sommes prêts à travailler aux côtés de nos clients et partenaires tout au long de leur parcours. Nous visons à stimuler l'innovation, à renforcer le soutien local et à favoriser l'écosystème local en Europe, pour l'Europe, en créant de la valeur et en partageant le succès ensemble. »

Speech by Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service

Innovation continue dans les domaines du cloud natif, des données et de l'IA

Huawei Cloud est engagé dans la stratégie « Everything as a Service ». KooVerse est l'infrastructure mondiale de stockage, de calcul et de mise en réseau de Huawei Cloud. Actuellement composée de 84 zones de disponibilité dans 30 régions, elle dessert des clients dans plus de 170 pays et régions. En tant que seul membre fondateur de la CNCF originaire d'Asie, Huawei Cloud est leader du cloud natif et a aidé 433, la plus grande communauté de football des Pays-Bas, à améliorer l'efficacité de la production de contenu vidéo et à réduire de 25 % le coût total de son cloud.

Huawei possède plus de 20 ans d'expérience en matière de bases de données. GaussDB, une base de données cloud distribuée de nouvelle génération, tire parti de nouvelles technologies pour exceller en matière de haute disponibilité, de sécurité, de performance, d'évolutivité et d'intelligence. Elle facilite le déploiement et la migration lors de la création de bases de données. Actuellement, Huawei Cloud a déployé plus de 6 000 nœuds distribués GaussDB dans le monde entier.

Fidèle à sa stratégie « AI for Industries », Huawei Cloud adapte des modèles intelligents sur ses modèles Pangu pour un large éventail d'industries, telles que la finance, le gouvernement, la fabrication, l'exploitation minière, la météorologie et les chemins de fer. En météorologie, le modèle météorologique de Pangu est le premier modèle d'IA à avoir dépassé les méthodes conventionnelles de prévision numérique du temps (PNT). La vitesse de prédiction est également plus rapide de plusieurs ordres de grandeur, de sorte que les prévisions à 10 jours pour la trajectoire d'un typhon prennent désormais 10 secondes au lieu de 5 heures. Ces résultats ont été publiés dans la célèbre revue scientifique Nature en juillet. Dans la R&D sur les médicaments, le modèle de molécule pharmaceutique Pangu réduit le cycle de découverte de composés principaux qui passe de plusieurs années à à peine un mois, tout en réduisant les coûts de R&D de 70 %. En utilisant le modèle humain virtuel Pangu, les gens construisent rapidement leurs propres humains virtuels qui sont dotés d'une commande vocale et textuelle précise. Ces humains virtuels présentent et vendent des produits avec précision et aisance, interagissant avec les spectateurs en temps réel dans plus de 20 langues lorsqu'ils n'ont été formés qu'à une seule langue.

Des services cloud fiables pour l'Europe

Huawei Cloud fournit des services de conseils, des plateformes et la sécurité des données, ainsi que Compliance Compass. Elle a obtenu plus de 120 certificats de sécurité et est membre du conseil d'administration du CoC Cloud de l'UE. Huawei Cloud a également publié des livres blancs sur la protection de la vie privée, la sécurité des données et la sécurité du cloud, mettant en lumière la façon de protéger la confidentialité et les données des entreprises.

La stabilité et la fiabilité sont les liens vitaux de Huawei Cloud. Des services sauvegardés grâce à la prévention, au contrôle et à la correction des défaillances. En outre, Huawei Cloud dispose d'un système d'assistance à trois couches, de cinq équipes de service en Europe et de centres d'assistance 24 h/24 et 7 j/7 dans le monde entier.

Expérience globale, contribution locale

L'économie numérique européenne et l'innovation technologique ont besoin d'un écosystème plus diversifié et dynamique. Les industries tirant davantage profit de leur collaboration, Huawei Cloud partage son expertise en tant que fournisseur mondial de services cloud afin d'aider les clients et les partenaires de ces industries à mieux développer les marchés mondiaux. Cette expertise prend la forme de technologies ouvertes, de pratiques de mondialisation, d'expérience de numérisation et de capacités écosystémiques.

Huawei Cloud a aidé une marque automobile chinoise à certifier la conformité et à déployer sa solution en un mois seulement pour une entrée rapide en Europe. De même, Huawei Cloud fournit aux industriels français les ressources nécessaires pour se développer en Chine.

À travers le programme d'écosystème « Go Cloud, Go Global », Huawei Cloud partage son expérience de localisation et ses connaissances du secteur. En 2023, le nombre de partenaires européens bénéficiant de ce partage a augmenté de 400 %, et leurs solutions de 500 %. Au cours des cinq prochaines années, Huawei Cloud soutiendra 1 000 startups européennes pour croître sur le cloud et stimuler l'innovation technologique.

Huawei Cloud utilise également le cloud et l'IA pour aider l'Europe à conserver les écosystèmes et les espèces afin d'atteindre le « Cloud for Good ». Huawei Cloud travaille avec des organisations mondiales de protection de l'environnement, telles que l'UICN et Rainforest Connection. L'utilisation des TIC pour protéger les forêts, les zones humides et les océans a aidé des pays comme les Philippines, la Chine, l'Italie, la Norvège, le Mexique et l'Irlande à mieux protéger la biodiversité.

Dans la continuité de sa stratégie « Everything as a Service », Huawei Cloud crée une nouvelle valeur pour les industries et accélère l'intelligence « En Europe, pour l'Europe ».