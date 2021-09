HUAWEI CLOUD amplia seu portfólio de produtos na América Latina, oferecendo mais de 10 novos serviços em nuvem distribuída, nativos da nuvem e big data

CIDADE DO MÉXICO, 1º de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Entre 30 de agosto e 3 de setembro, a HUAWEI CLOUD anunciará o lançamento de uma série de novos serviços na América Latina que abrangem serviços em nuvem distribuída, nativos de nuvem, big data, IA e vídeo. Esses anúncios fazem parte do evento que o provedor de serviços em nuvem lançou para comemorar seu segundo aniversário na América Latina.

Entre os serviços em nuvem que estão prestes a ser anunciados estão os seguintes: Intelligent EdgeCloud (IEC), Intelligent EdgeFabric (IEF), KYON (Keep Your Own Network), FunctionGraph 2.0, Multi-Cloud Container Platform (MCP), Application Service Mesh (ASM), Container Guard Service (CGS), serviços de banco de dados GaussDB, ModelArts Pro (plataforma de desenvolvimento de IA empresarial), CloudRTC (serviço de vídeo em tempo real baseado em nuvem), além de vários outros serviços ao vivo e de vídeo sob demanda (VOD).

Esses serviços, juntamente com outros que a HUAWEI CLOUD já oferece na América Latina, têm o objetivo de ajudar os clientes do continente a simplificar as conexões, a implementação, a análise de dados, a adoção de IA e a implementação de serviços, bem como acelerar a transformação digital.

A seguir, é apresentada uma breve introdução de alguns destes serviços.

Intelligent EdgeCloud (IEC) é uma solução de borda de nuvem que oferece cobertura de baixa latência para áreas com altas concentrações. Suporta aplicações sensíveis ao tráfego e à latência, como transmissão interativa ao vivo, educação on-line e vídeo, o que acelera a inovação na borda.







Intelligent EdgeFabric (IEF) permite que as aplicações inteligentes, como IA, IoT e processamento inteligente de dados, sejam implementadas na borda. Aproveitando a sinergia entre a borda e a nuvem, o IEF unifica a gestão de centenas de milhares de locais de borda e milhões de aplicações, o que acelera a atualização inteligente em todos os setores.







Keep Your Own Network (KYON) é uma solução de rede em nuvem corporativa que permite que as empresas movimentem dados e cargas de trabalho para a nuvem com facilidade e rapidez, ao mesmo tempo em que mantêm sua rede existente. O KYON também oferece um suporte de serviço em nuvem mais seguro e conveniente para que as empresas reproduzam e implementem os serviços rapidamente a partir de suas próprias instalações.







Multi-Cloud Container Platform (MCP), Application Service Mesh (ASM) e Container Guard Service (CGS) são três novos serviços que a HUAWEI Cloud lançará na América Latina para ajudar os clientes a atualizar sua infraestrutura nativa de nuvem. O MCP permite a implementação transversal na nuvem de aplicações conteinerizadas sem alterações em sua arquitetura existente; o ASM oferece governança de serviço sem código e o CGS oferece segurança do ciclo de vida dos contêineres, de forma que os clientes nos setores de internet, finanças, fabricação, transporte, entre outros, possam confiar nos contêineres para implementar aplicações nativas de nuvem.







O HUAWEI CLOUD FunctionGraph é um serviço de computação e orquestração sem servidor que oferece um portal de usuário integral para que você desenvolva, gerencie e lance funções, visualize registros e monitore métricas. Você pode aproveitar seis rotinas de programação comuns ou criar sua própria rotina personalizada no FunctionGraph. O serviço suporta mais de 10 tipos de ativadores de funções e uma série de recursos de registro e monitoramento. Por meio da iteração contínua, o FunctionGraph 2.0 oferece os seguintes recursos:

- Funções com estados integrados, o que permite um acesso rápido aos dados, enquanto estão sendo executados.

- Políticas de programação por níveis, com escalonamento automático a nível de milissegundos para atender picos de demanda e a função de arranque a frio a nível de 100 milissegundos.

- Comunicação de alto desempenho entre funções por meio de um bus de alta velocidade.

- Gestão completa do ciclo de vida para funções, processos DevOps otimizados (incluindo CloudIDE, integração contínua e entrega contínua), bem como uma plataforma integral de desenvolvimento de funções para o desenvolvimento e depuração nativos em nuvem.

ModelArts Pro é um pacote de desenvolvimento profissional desenvolvido para aplicações de IA de nível empresarial. O objetivo é ajudar as empresas a desenvolver a IA de forma mais eficiente. Com o ModelArts Pro, os desenvolvedores do setor podem acessar uma variedade de pacotes de aplicações de IA fáceis de usar para o setor. Estes pacotes incorporam grande quantidade de poderosas melhores práticas e conhecimentos de algoritmos e de especialistas do setor. Em outras palavras, o ModelArts Pro é um workshop de IA para desenvolvedores do setor. Neste workshop, os desenvolvedores podem elaborar aplicações de IA facilmente utilizando os recursos que oferecemos. O ModelArts Pro inclui o pacote OCR, o pacote NLP e o pacote AI+RPA, que muitas organizações têm utilizado para desenvolver suas próprias aplicações de IA.







GaussDB (para openGauss) é um serviço de banco de dados distribuído de nível empresarial nativo de nuvem. Ele pode processar transações de alta concorrência, consultas complexas e cargas de trabalho de processamento híbrido transacional/analítico (HTAP). Com tecnologias inovadoras e uma arquitetura totalmente paralela, o GaussDB (para openGauss) oferece um desempenho líder do setor e escalabilidade flexível, com suporte para mais de 1.000 nós para uma única instância.





Para garantir uma alta disponibilidade, o GaussDB (para openGauss) permite que os clientes implementem instâncias de DB em diferentes AZs (zonas de disponibilidade) dentro de uma região, garantindo zero perda de dados. No caso de uma única falha em uma AZ, pode-se obter um tempo de recuperação objetivo (RTO) de menos de 10 segundos. Também admite suporte para DR transregional. GaussDB (para openGauss) garante a criptografia de ponta a ponta para a transmissão, computação e armazenamento de dados, um padrão líder do setor.







CloudRTC, juntamente com uma série de outros serviços de áudio e vídeo que abrangem transmissão ao vivo, VOD e processamento de mídia, oferece uma série de recursos de serviços multimídia que integram TV ao vivo, conferências e recursos interativos para os clientes. Estes serviços podem atender às necessidades de vários setores, como educação, escritório, entretenimento, saúde e finanças. O CloudRTC garante uma experiência de vídeo perfeita, como reprodução de vídeo fluida, alta definição e latência ultrabaixa, mesmo quando a qualidade da rede é inferior ao ideal. Ele também conta com uma arquitetura unificada, acesso simplificado habilitado com apenas quatro linhas de código e mais de 2.500 nós em todo o mundo, para que os usuários globais possam acessar o conteúdo do nó mais próximo a qualquer rede portadora. O CloudRTC oferece suporte a vídeo 4k e centenas de milhões de usuários simultâneos. Com codec baseado na borda e controle de velocidade de transferência assistida por IA, a taxa de transferência de vídeo pode ser reduzida em 30%, ao mesmo tempo em que oferece a mesma experiência do usuário.

A HUAWEI CLOUD está constantemente aumentando os investimentos na América Latina. Durante o ano passado, ela lançou uma segunda região no México e duas novas AZs no Brasil e no Chile. Até o momento, a HUAWEI CLOUD e seus parceiros implementaram 45 AZs em 23 regiões ao redor do mundo. Na América Latina, a HUAWEI CLOUD opera três regiões principais no Chile, Brasil e México, e duas regiões em todo o país na Argentina e no Peru, com oito AZs no total. A HUAWEI CLOUD está comprometida com seu objetivo de fornecer uma experiência de serviço em nuvem confiável, eficiente e de baixa latência para clientes em toda a região.

Para mais informações, acesse:

português: https://www.huaweicloud.com/intl/pt-br/about/anniversary2021.html

espanhol: https://www.huaweicloud.com/intl/es-us/about/anniversary2021.html

