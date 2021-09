HUAWEI CLOUD amplía su cartera de productos en Latinoamérica ofreciendo más de 10 servicios nuevos en la nube distribuida, nativos en la nube y macrodatos

CIUDAD de MÉXICO, 1 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, HUAWEI CLOUD anunciará el lanzamiento de una serie de nuevos servicios en Latinoamérica que abarcarán la nube distribuida, servicios nativos de la nube, macrodatos, IA y servicios de video. Estos anuncios forman parte del evento que el proveedor de servicios en la nube ha lanzado para celebrar su segundo aniversario en Latinoamérica.

Entre los servicios en la nube a punto de anunciarse se encuentran los siguientes: Intelligent EdgeCloud (IEC), Intelligent EdgeFabric (IEF), KYON (Keep Your Own Network), FunctionGraph 2.0, Multi-Cloud Container Platform (MCP), Application Service Mesh (ASM), Container Guard Service (CGS), servicios de base de datos GaussDB, ModelArts Pro (plataforma de desarrollo de IA empresarial), CloudRTC (servicio de video en tiempo real basado en la nube), además de otros servicios en vivo y de video bajo demanda (VOD).

Estos servicios, junto con otros que HUAWEI CLOUD ya ofrece en Latinoamérica, tienen como objetivo ayudar a los clientes del continente a simplificar las conexiones, la implementación, el análisis de datos, la adopción de la IA y la implementación de servicios, al igual que acelerar la transformación digital.

A continuación se presentan brevemente algunos de estos servicios.

Intelligent EdgeCloud (IEC) es una solución de borde de nube que ofrece cobertura de baja latencia para zonas con altas concentraciones. Admite aplicaciones sensibles al tráfico y a la latencia, como transmisión interactiva en vivo, educación en línea y video, lo que acelera la innovación en el borde.





Intelligent EdgeFabric (IEF) permite que las aplicaciones inteligentes, como IA, IoT y procesamiento inteligente de datos, se implementen en el borde. Aprovechando la sinergia entre el borde y la nube, IEF unifica la gestión de cientos de miles de sitios de borde y millones de aplicaciones, lo que acelera la actualización inteligente en todas las industrias.





Keep Your Own Network (KYON) es una solución de red en la nube empresarial que les permite a las empresas mover datos y cargas de trabajo con facilidad y rapidez a la nube mientras mantienen su red existente. KYON también ofrece un soporte de servicio en la nube más seguro y conveniente para que las empresas reproduzcan e implementen rápidamente los servicios desde sus propias instalaciones.





Multi-Cloud Container Platform (MCP), Application Service Mesh (ASM) y Container Guard Service (CGS) son tres nuevos servicios que HUAWEI Cloud lanzará en Latinoamérica para ayudar a los clientes a actualizar su infraestructura nativa de la nube. MCP permite la implementación transversal en la nube de aplicaciones contenerizadas sin cambios en su arquitectura existente, ASM ofrece gobernanza de servicios sin código y CGS ofrece seguridad del ciclo de vida de los contenedores, de manera que los clientes en los sectores de internet, finanzas, fabricación, transporte, entre otros, puedan confiar en los contenedores para implementar aplicaciones nativas de la nube.





HUAWEI CLOUD FunctionGraph es un servicio de computación y orquestación sin servidor que ofrece un portal de usuario integral para que usted desarrolle, administre y lance funciones, vea registros y monitoree métricas. Puede aprovechar seis rutinas de programación comunes o crear su propia rutina personalizada en FunctionGraph. El servicio admite más de 10 tipos de activadores de funciones y una serie de funciones de registro y monitoreo. A través de la iteración continua, FunctionGraph 2.0 proporciona las siguientes características:

- Funciones con estados integrados, lo que permite un acceso rápido a los datos mientras están en ejecución.

- Políticas de programación por niveles, con el escalamiento automático a nivel de milisegundos para satisfacer picos de demanda y la función de arranque en frío a nivel de 100 milisegundos.

- Comunicación de alto rendimiento entre funciones a través de un bus de alta velocidad.

- Gestión completa del ciclo de vida para funciones, procesos DevOps optimizados (incluyendo CloudIDE, integración continua y suministro continuo), así como una plataforma integral de desarrollo de funciones para el desarrollo y depuración nativos de la nube.

ModelArts Pro es un paquete de desarrollo profesional diseñado para aplicaciones de IA de nivel empresarial. Su objetivo es ayudar a las empresas a desarrollar la IA de manera más eficiente. Con ModelArts Pro, los desarrolladores de la industria pueden acceder a una serie de paquetes de aplicaciones de IA fáciles de usar para la industria. Estos paquetes incorporan gran cantidad de poderosas mejores prácticas y conocimientos de algoritmos y de expertos de la industria. En otras palabras, ModelArts Pro es un taller de IA para desarrolladores de la industria. En este taller, los desarrolladores pueden elaborar aplicaciones de IA fácilmente utilizando los recursos que ofrecemos. ModelArts Pro incluye el paquete OCR, el paquete NLP y el paquete IA+RPA, que muchas organizaciones han utilizado para desarrollar sus propias aplicaciones de IA.





GaussDB (para openGauss) es un servicio de base de datos distribuido de nivel empresarial, nativo de la nube. Puede procesar transacciones de alta moneda, consultas complejas y cargas de trabajo de procesamiento híbrido transaccional/analítico (HTAP). Con tecnologías innovadoras y una arquitectura totalmente paralela, GaussDB (para openGauss) ofrece un rendimiento líder en la industria y escalabilidad flexible, con soporte para más de 1.000 nodos para una sola instancia.



Para garantizar una alta disponibilidad, GaussDB (para openGauss) permite a los clientes implementar instancias de DB en diferentes AZ (zonas de disponibilidad) dentro de una región, asegurando cero pérdida de datos. En el caso de un único fallo en un AZ, se puede lograr un tiempo de recuperación objetivo (RTO) de menos de 10 segundos. También admite apoyo al DR transregional. GaussDB (para openGauss) garantiza la encriptación de extremo a extremo para la transmisión, computación y almacenamiento de datos, un estándar líder en la industria.





HUAWEI CLOUD está aumentando constantemente la inversión en Latinoamérica. Durante el último año, lanzó una segunda región en México y dos nuevas AZ en Brasil y Chile. Hasta la fecha, HUAWEI CLOUD y sus socios han implementado 45 AZ en 23 regiones de todo el mundo. En Latinoamérica, HUAWEI CLOUD opera tres regiones centrales en Chile, Brasil y México, y dos regiones a nivel nacional en Argentina y Perú, con ocho AZ en total. HUAWEI CLOUD está comprometida con su objetivo de ofrecer una experiencia de servicio en la nube confiable, eficiente y de baja latencia a los clientes de toda la región.

Para obtener más información, visite:

Portugués: https://www.huaweicloud.com/intl/pt-br/about/anniversary2021.html

Español: https://www.huaweicloud.com/intl/es-us/about/anniversary2021.html

