Huawei Cloud continua crescendo rapidamente e faz avanços em tudo como um serviço

1 Estratégia

Jacqueline Shi, presidente do Departamento de Marketing e Vendas Globais da Huawei Cloud, disse que em 2021 a Huawei Cloud manteve um rápido crescimento e avanços contínuos, com 59% mais clientes importantes, 33% mais receita média por usuário (ARPU) e um aumento de 105% nos volumes de transações no marketplace. Em 2022, a Huawei Cloud aprofundará a estratégia de "mergulhar no digital com tudo como um serviço": infraestrutura como um serviço de acessibilidade global, tecnologia como um serviço para a inovação simples, experiência como um serviço de excelência compartilhada.

2 Caminhos

A Huawei Cloud fez avanços contínuos nos setores de Internet e empresarial. Sua inovação tecnológica e colaboração nuvem-nuvem atendem 80% das 50 principais empresas de Internet da China, ajudando-as a alcançar um crescimento de alta qualidade. A sinergia entre a Huawei Cloud e a Huawei Cloud Stack cria um ecossistema de múltiplas nuvens para organizações e empresas governamentais, atendendo às necessidades em diferentes fases de migração para a nuvem. A Huawei Cloud atendeu mais de 600 nuvens de governo eletrônico, seis grandes bancos, todos os 12 bancos comerciais de sociedade anônima e as cinco principais instituições de seguros da China, além de mais de 30 aeroportos inteligentes.

3 Resoluções

Em 2021, a Huawei Cloud propôs tudo como um serviço. Em 2022, a Huawei Cloud levará essa estratégia a um novo patamar.

Em relação à experiência como um serviço, a Huawei Cloud conta com ampla experiência em inovação conjunta e transformação digital para a aPaaS MacroVerse para adaptar a inovação a cenários. A Huawei Cloud dá consultoria em três pontos problemáticos da migração para a nuvem – falta de disposição, metodologia e usabilidade – e oferece planejamento de infraestrutura de nuvem, "cloudificação" de aplicativos, habilitação de dados e transformação digital para ajudar as empresas a adotarem uma jornada em nuvem fácil, tranquila e eficaz.

4 Pipelines

Em termos de tecnologia como um serviço, a Huawei Cloud desenvolve o MetaStudio para conteúdo digital, o ModelArts e o MLOps para desenvolvimento de IA, o DevCloud para desenvolvimento de software e um pipeline para governança de dados, que habilita o SaaS para as indústrias gerarem maior valor na nuvem.

Um círculo de 50 ms

Em relação à infraestrutura como um serviço, a Huawei Cloud oferece o KooVerse. A Huawei Cloud e seus parceiros operam 65 zonas de disponibilidade em 27 regiões geográficas, atendendo a mais de 170 países e regiões. A Huawei Cloud implementará data centers globais em sete regiões e 42 países importantes e construirá novos nodos POP, melhorando o desempenho de acesso à rede de cada área de serviço e criando cobertura em nuvem com apenas 50 ms de latência.

Além disso, a Huawei Cloud aumentará os investimentos no mercado industrial e aprofundará a inovação dos serviços em áreas como colaboração nuvem-nuvem, Go-Global e Internet industrial, oferecendo aos clientes melhores tecnologias e serviços para ajudá-los a expandir o espaço comercial.

No futuro, a Huawei Cloud continuará a inovar e trabalhar com clientes, parceiros e desenvolvedores para capturar o potencial de "mergulhar no digital com tudo como um serviço", construindo as bases da nuvem com vistas a um mundo inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1806993/image.jpg

FONTE HUAWEI CLOUD

SOURCE HUAWEI CLOUD