Huawei Cloud diz aumentar rede de parceiros na América Latina e no Caribe

A Huawei Cloud agora tem mais de 1.400 parceiros para seu serviço de nuvem na América Latina e no Caribe

BUENOS AIRES, Argentina, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A unidade de negócios Cloud da Huawei buscará aumentar sua rede de parceiros e desenvolver seu ecossistema na América Latina e no Caribe, adotando a estratégia all-as-a-service e contando com capacidade e inovação, disse Fernando Liu, presidente da Huawei Cloud para a América Latina, na quinta-feira.

Falando no Huawei Cloud Latam Partner Summit em andamento em Buenos Aires, Liu disse que o Huawei Cloud é um dos serviços de nuvem que mais cresce e que a empresa agora tem mais de 1.400 parceiros em seu ecossistema de nuvem na América Latina e no Caribe.

"Estamos muito entusiasmados com as oportunidades potenciais que vemos em setores como finanças, Internet, automotivo, energia, manufatura e mídia", disse Liu no evento que reuniu mais de 300 parceiros e outros convidados da América Latina e Caribe.

A empresa vem tentando aumentar seu ecossistema de parceiros trabalhando com pequenas e médias empresas, além de aceleradoras e incubadoras.

"A Huawei Cloud está focada em ser a base da nuvem e facilitadora da indústria com tudo como um serviço. Esses objetivos são baseados em esforços conjuntos de construção, operação e vendas, baseados em um ecossistema global com desenvolvedores como protagonistas, e dependem de um sistema de parceiros focados em competências", disse.

Na América Latina e no Caribe, a Huawei Cloud possui 3 regiões principais no Chile, Brasil e México, e 2 regiões nacionais na Argentina e no Peru. Possui 8 zonas de disponibilidade (AZ).

Ken Kang, presidente do Huawei Global Cloud Ecosystem, disse que a Huawei continuou a expandir o KooVerse, sua infraestrutura de nuvem global. Atualmente possui 29 Regiões e 75 AZs (Zonas de Disponibilidade), atendendo a clientes em mais de 170 países e regiões. A Huawei Cloud agora tem mais de 4 milhões de desenvolvedores e 41.000 parceiros em todo o mundo.

"Estamos comprometidos em aumentar nosso ecossistema de parceiros por meio de esforços conjuntos, ajudando empresas locais a usar a nuvem e conduzindo o processo de transformação digital", disse Kang.

O evento anual de 30 a 31 de março inclui apresentações sobre as tendências de adoção de serviços em nuvem entre diferentes setores industriais.

"Ser um parceiro Huawei Cloud fortalece nossas tecnologias de conectividade e interoperabilidade, gerando soluções que integram todo o ecossistema por meio de uma única plataforma", disse Andrey Abreu, Diretor Corporativo de Tecnologia da MV, provedora de soluções digitais para a indústria de TI. Brasil.

"A IA reduz custos e torna os processos mais eficientes. A IA vai além do chat e dos avatares, pois tem um impacto positivo na cadeia de suprimentos de qualquer setor", disse Petter Dalen, CEO e cofundador da Artificial Dynamics, uma empresa com sede no México.

Santiago Fernandez, Diretor Regional da Seidor, um fornecedor de software SAP, disse: "A Huawei Cloud é de valor fundamental para hospedar os aplicativos SAP e clientes da SEIDER. A plataforma da Huawei oferece uma solução confiável, segura e econômica para hospedar dados críticos para os negócios."

Pablo Etcheverry, é engenheiro em educação e novas tecnologias e sócio fundador da Entornos Educativos, provedora de soluções digitais para processos de capacitação e gestão do conhecimento de empresas sediadas na Argentina. Expressou que a visão da sua empresa para que as organizações enxerguem exatamente as habilidades e competências de cada um dos colaboradores em termos de formação e aprendizagem, passa pela adoção das tecnologias digitais.

"No caso da educação formal, vemos que após um período de 'educação digital emergencial' devido à crise do COVID-19, os responsáveis pela educação estão implementando seriamente plataformas de suporte a atividades presenciais e preferem plataformas de código aberto como Moodle", disse ele.

"Nossa aliança estratégica com a Huawei nos permite oferecer serviços de treinamento garantindo segurança e velocidade de acesso, já que é o único provedor que possui serviços físicos localizados na Argentina", acrescentou.

O evento também contou com convidados de organizações sem fins lucrativos que se beneficiaram da ajuda do Huawei Cloud.

Johel Batista, diretor geral da Fundación Ayudinga, Panamá, disse que a chegada e a rápida adoção de tecnologias emergentes, como Análise de Dados, Machine Learning e Inteligência Artificial (IA), tornaram-na cada vez mais importante para o desenvolvimento de políticas públicas. afetam a criação de propostas não só para diagnosticar, mas também para resolver os problemas da educação na região.

"Estamos desenhando um Modelo Educacional que se baseia nos dados e evidências obtidos através do consumo de conteúdos educativos que o aluno faz na Nuvem, para que possam ser criados sistemas educativos virtuais que se adaptem aos estilos de aprendizagem de cada um deles. Estamos trabalhando desde o desenho curricular dos conteúdos até a forma como são ministrados nas salas de aula", acrescentou.

Sobre a Huawei Cloud

A Huawei Cloud é um dos principais provedores de serviços em nuvem do mundo, com parceiros em todos os continentes. Adotando a abordagem Everything as a Service, a Huawei Cloud se dedica a construir a base da nuvem para um mundo

inteligente. Acreditamos que o futuro tem tudo a ver com inteligência, e a digitalização é o caminho para as empresas chegarem lá. A chave para uma digitalização bem-sucedida é pensar nativamente na nuvem e agir nativamente na nuvem. A Huawei Cloud trabalha com clientes, parceiros e desenvolvedores, sempre inovando e concretizando nossa visão de construir a base da nuvem para um mundo inteligente com nuvem e inteligência abrangentes.

A Huawei Cloud e seus parceiros implementaram 75 AZs (zonas de disponibilidade) e 29 regiões ao redor do mundo. Na América Latina, é uma das nuvens de mais rápido crescimento, com 3 regiões centrais no Chile, Brasil e México, e 2 regiões nacionais na Argentina e no Peru. Possui 8 AZ e mais de 1.100 parceiros na região. Com base no histórico da Huawei de mais de 20 anos no fornecimento do serviço mais confiável e seguro, a Huawei Cloud está empenhada em criar uma experiência de serviço em nuvem confiável, eficiente e de baixa latência para clientes na América Latina e no Caribe.

Sobre a Huawei

A Huawei é líder global de infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo, conforme a Forbes. A companhia tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicação e é dedicada à inovação centrada no cliente. Com sólidas parcerias com a indústria local, está comprometida com a criação de valor para operadoras de telecomunicações, empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e inovação, e com a transformação digital, oferecendo soluções de nuvem e servidores de Huawei Cloud, em mais de 170 países e territórios. Com mais de 195 mil funcionários em todo o mundo, a companhia atende mais de um terço da população mundial. A Huawei também acredita que a digitalização é o caminho para um mundo mais sustentável e uma economia zero carbono, baseada em fontes renováveis de energia. Nos últimos 10 anos, nossos investimentos em P&D ultrapassaram US$ 132,54 bilhões, o que coloca a Huawei como a 2ª empresa que mais investe em pesquisa no mundo. É por isso que nos tornamos um dos maiores detentores de patentes do globo. Até o final de 2021, tínhamos 110.000 patentes ativas em todo o mundo. Na nova era digital, a indústria de TIC exigirá ainda mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, e a Huawei continuará desempenhando seu papel principal na inovação para construir um mundo totalmente conectado e inteligente. Também em 2021, a Huawei foi classificada como a 8ª companhia mais inovadora do mundo, de acordo com o Boston Consulting Group. Há 24 anos no país, a Huawei está no Brasil para o Brasil e quer se tornar cada vez mais uma importante parceira na transformação digital e na contribuição com tecnologias sustentáveis para a sociedade brasileira. Além de líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações, a Huawei tem um perfil integrado, com soluções para os setores público, privado, financeiro, transporte, mineração, energia e nuvem. A empresa possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de um Centro de Distribuição em Sorocaba (SP) e um Centro de Treinamento em São Paulo. Trabalhamos em parceria com brasileiros, impulsionando a inovação e ajudando a desenvolver novos talentos locais para o setor de telecomunicações. Nos últimos 10 anos, treinamos mais de 40 mil talentos em todo o Brasil.

FONTE Huawei

