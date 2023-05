Huawei Cloud impulsiona transformação digital na indústria da Internet na América Latina.

Liderando inovações com Tudo como Serviço

SHENZHEN, China, 24 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei Cloud COMPASS 2023, com o tema "Liderando Inovações com Tudo como Serviço", tem início hoje, com a participação de mais de 200 líderes da indústria, negócios e tecnologia da indústria da Internet na América Latina, além de executivos e especialistas da Huawei Cloud. Este evento tem como foco o modo como a computação em nuvem acelerará a transformação digital para a indústria local da Internet, compartilhando as melhores práticas, as últimas tecnologias e inovações da Huawei Cloud.

Jacqueline Shi, Presidente do Departamento de Marketing e Serviços de Vendas Globais da Huawei Cloud, proferiu um discurso de abertura. Ela compartilhou o mais recente progresso e práticas do setor de negócios da Huawei Cloud, e afirmou a postura da Huawei Cloud em apoiar clientes e parceiros latino-americanos a realizar sua transformação digital. Ela disse: "Nos últimos cinco anos, a Huawei Cloud continua crescendo muito rápido não apenas na América Latina, mas também nos mercados globais. Nossos negócios na América Latina aumentaram mais de 50% no ano passado. Agradecemos toda a sua confiança e apoio. Acredito que desta vez, ao visitar a China, você pode obter muitas novas ideias, muitas novas tecnologias e iniciar uma nova jornada com a Huawei Cloud".

Daniel Zhou, Presidente da Huawei na América Latina, disse em seu discurso "Na América Latina, Pela América Latina: Contribuindo para a Digitalização" que "Na América Latina, a Huawei Cloud possui três Regiões principais e o maior número de zonas de disponibilidade (AZs). No segundo semestre deste ano, lançaremos novas zonas de disponibilidade (AZs) no Brasil, México e Chile. Até lá, a Huawei Cloud terá 11 AZs na América Latina. Somos gratos pela confiança de 5.000 clientes e pelo apoio de 1.400 parceiros locais. Em troca, trabalharemos em estreita colaboração e com confiança com você para promover a transformação digital e a inovação na próxima década". Até o momento, a Huawei Cloud é a nuvem de crescimento mais rápido da América Latina e se tornou uma das 4 maiores nuvens da América Latina.

A Mark Chen, presidente da Global Solution Sales, resumiu o valor único da Huawei Cloud em "acessível, inovadora, confiável e globalizada". A KooVerse, a infraestrutura global unificada de Huawei Cloud, permite que os clientes globais acessem serviços estáveis e eficientes na Huawei Cloud em apenas 50 ms. Além disso, a Huawei Cloud lançou soluções personalizadas para o setor para comércio eletrônico, Fintech, mídia e entretenimento e educação online. Espera-se que essas soluções tragam nova experiência, eficiência e modelos para que os clientes desbloqueiem um novo crescimento com a Huawei Cloud.

Em seu discurso "Liberte o poder inovador na América Latina", Fernando Liu, presidente da Huawei Cloud Latin America, disse que a América Latina encontrará mecanismos de crescimento para sua economia digital dos setores de Fintech, educação, comércio eletrônico, bem como mídia e entretenimento, onde surgirem oportunidades e desafios. A Huawei Cloud lançou uma série de serviços inovadores em nuvem, como Enterprise Switch (ESW), Cloud Container Instance (CCI) e Avatar Digital na América Latina para acelerar a economia digital local. A Huawei Cloud simplificou as operações internas de ponta a ponta, melhorou a experiência do usuário para maior fidelidade do usuário e aumentou a receita por meio da inovação do modelo para obter uma posição firme na economia digital e crescer com os clientes.

À tarde, Bruno Zhang, CTO da Huawei Cloud, discorreu sobre os entendimentos da Huawei Cloud sobre quatro tendências de desenvolvimento de nuvem. Ele afirmou que, à medida que as empresas avançam em sua transformação digital, elas estão mudando de "mover para a nuvem" para "mergulhar na nuvem". A Huawei Cloud inspira inovação em cloud native, DevOps, bancos de dados, IA e modelos grandes e nativos digitais com "Tudo como Serviço", e está pronta para se tornar a base da nuvem e facilitadora do setor para que clientes e parceiros locais se tornem digitais.

Como defensora e pioneira das tecnologias Native da nuvem, a Huawei Cloud realizou um evento especial para a filial da América Latina do Cloud Native Elite Club (CNEC) nesta cúpula. William Dong, presidente da Huawei Cloud Marketing, fez um discurso de abertura. Disse: "Cloud Native será o novo petróleo para impulsionar a economia digital local. Cada vez mais empresas construirão e ampliarão seus serviços na nuvem. Por meio do Cloud Native Elite Club (CNEC), a Huawei Cloud fará parceria com organizações do setor, como o CNCF, para apresentar às empresas latino-americanas as mais recentes tecnologias, melhores práticas e tendências do setor, com o objetivo de capacitar mais novas empresas cloud native". Durante o evento, a Keith Chan, CNCF Regional Diretor, compartilhou suas percepções sobre o setor de cloud native, e profissionais técnicos da China e da América Latina tiveram intercâmbios aprofundados em suas próprias práticas. Como uma comunidade técnica global para cloud native, a CNEC trará um novo impulso para promover o cloud native na América Latina.

A cúpula também estabeleceu várias mesas-redondas da indústria e dois workshops com os temas "Todos os Serviços de Consumo e TI na Nuvem" e "SRE da Huawei Cloud". Eles focaram em questões com as quais os clientes da América Latina estão mais preocupados e forneceram informações sobre como usar tecnologias em nuvem para acelerar o desenvolvimento e a inovação digitais.

A Huawei Cloud continuará a oferecer tudo como um serviço na América Latina, para a América Latina. A Huawei Cloud está pronta para ser a nuvem de inovação para as empresas locais realizarem uma transformação digital de alta qualidade.

FONTE HUAWEI CLOUD

