Huawei Cloud in Frankrijk: Een AI-native cloud bouwen om intelligentie op het technische podium te versterken

PARIS, 19 november 2024 /PRNewswire/ -- HUAWEI CONNECT 2024 PARIS is vandaag van start gegaan met de eerste Huawei Cloud Summit Frankrijk. Huawei Cloud bouwt aan een AI-native cloud door middel van systematische innovatie en het opnieuw vormgeven van diensten. In de toekomst zal Huawei Cloud innovatie blijven stimuleren in de richting van zowel "AI for Cloud" als "Cloud for AI", om de intelligente transformatie in verschillende industrieën in Frankrijk in de versnelling te zetten.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service William Dong, President of Huawei Cloud Marketing Song Wanying, President of Huawei Cloud France

Jacqueline Shi, President van Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, was digitaal aanwezig met behulp van Huawei Cloud MetaStudio. In haar welkomstwoord zei ze: "Innovatie is de kern van ons succes, ons concurrentievermogen en onze groei. Daarom investeren we veel in R&D om u de veiligste en betrouwbaarste clouddiensten te kunnen bieden, zoals cloud native, AI en big data. In Europa werkt Huawei Cloud samen met meer dan 500 lokale partners om een breed scala aan industrie-specifieke oplossingen en bewezen expertise te leveren. Dankzij deze samenwerking kunnen Europese bedrijven hun cloudadoptie versnellen en met wereldwijde middelen een sprongsgewijze groei realiseren."

In zijn keynote speech benadrukte William Dong, President van Huawei Cloud Marketing, het belang van AI bij het bouwen van economische slotgrachten. Met dit voor ogen lanceert Huawei Cloud Pangu modellen om intelligente upgrades in verschillende industrieën mogelijk te maken. Meer dan 400 toepassingen in 30 sectoren profiteren nu van de AI-native cloud-infrastructuur van Huawei Cloud die geavanceerde technologieën en eersteklas ervaringen naar Europese klanten uitbreidt. Op technologisch gebied is Huawei Cloud klaar om intelligentie te versterken.

De AI-native strategie van Huawei Cloud is een hoeksteen van de innovatie van het bedrijf. Deze strategie is tweeledig: AI voor Cloud en Cloud voor AI, waarmee belangrijke vooruitgang wordt geboekt in de mogelijkheden van Huawei Cloud. "AI voor cloud" betekent de integratie van Pangu-modellen met clouddiensten voor productonderzoek en ontwikkeling, data governance, beveiliging en O&M om ze intelligenter en efficiënter te maken.

Met full-stack systeeminnovaties omvat "Cloud for AI" datacenters, cloudplatformarchitecturen en infrastructuurdiensten, die de voorbereiding, training en interpretatie van efficiënte en zeer performante data en de toepassing van foundation modellen mogelijk maken. De gedistribueerde clouddatabase GaussDB levert hoge prestaties, hoge intelligentie en eenvoudige migratie. Huawei Cloud Stack 8.5 biedt meer dan 120 lokaal ingezette clouddiensten en 50 branchespecifieke oplossingen, en bouwt hiermee de optimale hybride cloud voor intelligente transformatie.

Tijdens de top lanceerde Huawei Cloud officieel de Flexus clouddiensten voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in Frankrijk. Flexus biedt met zijn flexibele specificaties, hoge AI-gestuurde snelheid, 6x burstsnelheid en hot upgrade van rekenkracht ultieme ervaringen.

Op dit moment heeft Huawei Cloud meer dan 500 klanten, partners en ontwikkelaars in Frankrijk. Song Wanying, voorzitter van Huawei Cloud France, deelde inzichten over het stimuleren van bedrijfsgroei door cloudinnovatie en introduceerde nieuwe media & entertainment, e-commerce en retailoplossingen voor de Franse markt, die intelligente initiatieven bevorderen.

Huawei Cloud heeft mediadiensten geüpgraded in een 3E-benadering: efficiëntie, ervaring en evolutie. Zo kan AIGC voor virtuele mensen de tijd die nodig is voor korte videoproducties aanzienlijk verkorten van dagen tot slechts enkele minuten. Op het gebied van ervaring maakt Huawei Cloud gebruik van zijn zelfontwikkelde RTP-protocol om de latentie te minimaliseren tot 500 ms en het bevriezen van frames te beperken tot 10%. Voor de ontwikkeling van bedrijfsmodellen levert Huawei Cloud virtuele mensentechnologie om efficiënte videoproductie mogelijk te maken, wat leidt tot nieuwe zakelijke kansen en groei.

Voor retail en e-commerce heeft Huawei Cloud het B.R.A.N.D.-model ontwikkeld om retailers te helpen bij het stimuleren van innovatie en groei. Door middel van professionele diensten, deterministische activiteiten, beveiliging, betrouwbaarheid en 16 subscenario-oplossingen stelt B.R.A.N.D. retailers in staat om flexibele, efficiënte en veilige bedrijfssystemen te bouwen.

Voor de uitbreiding van het ecosysteem is Huawei Cloud een samenwerking aangegaan met Station F, 's werelds grootste incubator voor startups, om een incubatieprogramma met duurzaamheidsthema te lanceren. Dit programma wil startups uitgebreide ondersteuning bieden, waaronder cloudresources, investeringsmogelijkheden en speciale kantoorruimtes. Daarnaast hebben Huawei Cloud en 20 ecosysteempartners tijdens de top het Industry Partner Innovation Program onthuld.

Dit tweedaagse evenement heeft een volle agenda, inclusief het partnerforum en de rondetafel van de Cloud Native Elite Club (CNEC). Op de HUAWEI CONNECT Europe van dit jaar keerde CNEC terug naar Europa en nodigde zijn eerste leden uit om zich bij deze technische gemeenschap van Europese technologiepioniers aan te sluiten.

