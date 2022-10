Huawei Cloud-Network Inteligente- Na liderança da inovação digital

PARIS, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei desvendou as capacidades aperfeiçoadas da sua Solução Inteligente Cloud-Network durante uma sessão intitulada "Intelligent Cloud-Network, Unleashing Digital Productivity", realizada no evento do HUAWEI CONNECT 2022 de Paris. As capacidades abrangem três cenários principais – rede campus (CloudCampus 3.0), rede de centros de dados (CloudFabric 3.0) e rede de área ampla (CloudWAN 3.0) – e foram criadas num esforço para satisfazer as necessidades em constante mudança dos clientes.

Todd Sun delivered a speech entitled "Intelligent Cloud Network, Accelerating Industry Digital Transformation"

À medida que a transformação digital avança, os serviços empresariais impõem novos requisitos para as redes de comunicação de dados. Em primeiro lugar, as ligações de rede estão a ser expandidas desde terminais de escritório até equipamentos de produção e terminais IoT, exigindo uma largura de banda ultragrande, uma latência ultrabaixa e uma cobertura de rede omnipresente. Em segundo lugar, as filiais empresariais estão a mudar gradualmente para a nuvem, exigindo uma implementação eficiente das filiais na rede e métodos O&M e capacidades de interligação rápida na nuvem para garantir a boa experiência de serviço do utilizador. Em terceiro lugar, é necessário implementar novos serviços em grande escala, serviços esses que necessitam de ajustes frequentes, exigindo que as redes sejam ágeis, seguras e eficientes. Por fim, a videoconferência está a tornar-se comum, o que significa que as redes têm de proporcionar uma garantia de experiência determinística.

Todd Sun indicou que a Huawei Datacom desenvolveu a Solução Inteligente Cloud-Network graças a uma inovação contínua para lidar com os desafios anteriores. Esta solução oferece recursos-chave, tais como experiência de acesso perfeita, acesso ultrarrápido à nuvem por parte das filiais, experiência determinística e implementação eficiente e simplificada.

Atualmente, a Solução Inteligente Cloud-Network tem sido amplamente utilizada em setores como o Governo, finanças, educação, retalho, indústria, hotelaria, logística, cuidados de saúde e serviço de apoio MSP, facilitando a transformação digital para os clientes.

Na conferência, a Huawei também revelou uma série de novos produtos de comunicação de dados, como o primeiro Wi-Fi 7 AP-AirEngine 8771-X1T de nível empresarial do setor e o comutador principal de campus (CloudEngine S16700) preparado para 400G e destinado cenários de rede de campus de alta qualidade, o router inteligente de serviço universal 4 em 1 (NetEngine 8000 M4) para o cenário de rede WAN, e os comutadores multicast altamente fiáveis (CloudEngine 8850-HAM e CloudEngine 6860-HAM) no cenário de rede DCN. Este novo Wi-Fi 7 AP abre a porta a novas experiências. As inovadoras tecnologias Wi-Fi podem ser utilizadas numa ampla gama de cenários. Além disso, permitem uma ligação simultânea a vários dispositivos IoT. Por sua vez, isto proporciona um desempenho potente, uma experiência excelente e uma fiabilidade extraordinária para ajudar as empresas a construirem um mundo de IoT inteligente.

Como se sabe, há muito tempo que as cadeias de abastecimento mundiais sofrem com a escassez de materiais em todo o setor dos semicondutores, atrasando a produção em vários setores, desde equipamentos de telecomunicações até aparelhos eletrónicos de consumo e muito mais. Tal resultou no aumento dos prazos de entrega de muitos produtos de comunicação de dados e/ou no reagendamento das datas de entrega para o cliente. Além disso, atrasou muito a transformação digital das empresas.

A Huawei cooperou com os parceiros de canal para lançar a atividade Fast Track com um compromisso de duas semanas para fornecer produtos e soluções de comunicação de dados aos clientes. Até agora, a Huawei já serviu mais de 2 mil clientes empresariais de média e grande dimensão, garantindo as suas redes de produção (por exemplo, manufatura/hotelaria/MSP/logística/hospital/retalho) e proporcionando uma entrega rápida para ajudar a atingir o sucesso dos respetivos negócios.

"Vamos tornar a solução mais simplificada, mais ágil e mais fácil, para ajudar o nosso cliente a entrar no mundo digital e para criarmos um futuro melhor em conjunto", declarou Todd Sun.

Para obter mais informações sobre a Solução Inteligente Cloud-Network: https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-networks/intelligent-ip-networks.

