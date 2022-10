Intelligentes Cloud-Netzwerk von Huawei, führend in der digitalen Innovation

PARIS, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Huawei stellte die verbesserten Funktionen seiner intelligenten Cloud-Netzwerklösung auf der Veranstaltung „Intelligent Cloud-Network, Unleashing Digital Productivity" auf der HUAWEI CONNECT 2022 in Paris vor. Die Funktionen decken drei Hauptszenarien ab – Campus-Netzwerk (CloudCampus 3.0), Rechenzentrumsnetzwerk (CloudFabric 3.0) und Wide Area Network (CloudWAN 3.0) – und sind darauf ausgerichtet, den sich ändernden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Todd Sun delivered a speech entitled "Intelligent Cloud Network, Accelerating Industry Digital Transformation"

Mit der fortschreitenden digitalen Transformation stellen Unternehmens-Services neue Anforderungen an Datenkommunikationsnetze. Erstens werden die Netzwerkverbindungen von Büro-Endgeräten auf Produktionsanlagen und IoT-Endgeräte ausgeweitet, was eine extrem hohe Bandbreite, eine extrem niedrige Latenzzeit und eine flächendeckende Netzwerkabdeckung erfordert. Zweitens verlagern Zweigstellen von Unternehmen ihre Daten allmählich in die Cloud, was effiziente Methoden für die Bereitstellung und den Betrieb von entsprechenden Netzwerken sowie schnelle Cloud-Verbindungsmöglichkeiten erfordert, um den Service für die Benutzer zu gewährleisten. Drittens müssen neue Services in großem Umfang eingeführt und häufig angepasst werden, so dass die Netzwerke flexibel, sicher und effizient sein müssen. Schließlich werden Videokonferenzen immer alltäglicher, was bedeutet, dass die Netzwerke eine deterministische Erfahrungssicherheit bieten müssen.

Todd Sun merkte an, dass Huawei Datacom die intelligente Cloud-Netzwerklösung durch kontinuierliche Innovation entwickelt hat, um die oben genannten Herausforderungen zu bewältigen. Diese Lösung bietet Schlüsselfunktionen wie ein ultimatives Zugriffserlebnis, ultraschnellen Cloud-Zugriff auch in Filialunternehmen, deterministische Erfahrung sowie effiziente und vereinfachte Bereitstellung.

Derzeit wird die intelligente Cloud-Netzwerklösung in vielen Sektoren wie Behörden, Finanzwesen, Bildung, Handel, Produktion, Gastgewerbe, Transportwesen, Gesundheitswesen und MSP-Services eingesetzt, um die digitale Transformation für Kunden zu erleichtern.

Auf der Konferenz stellte Huawei auch eine Reihe neuer Datenkommunikations-Produkte vor, wie den branchenweit ersten Wi-Fi 7 AP für Unternehmen; den AirEngine 8771-X1T und den 400G-fähigen Campus-Core-Switch der nächsten Generation für ein hochwertiges Campus-Netzwerkszenario, CloudEngine S16700; den intelligenten 4-in-1-Universal-Service-Router NetEngine 8000 M4 für ein WAN-Netzwerkszenario und hochgradig zuverlässige Multicast-Switches, CloudEngine 8850-HAM und CloudEngine 6860-HAM für ein DCN-Netzwerkszenario. Dieser neue Wi-Fi 7 AP ermöglicht neue Erfahrungen. Innovative Wi-Fi-Technologien können in vielen verschiedenen Szenarien eingesetzt werden. Darüber hinaus ermöglicht Wi-Fi 7 eine Verbindung mit vielen IoT-Geräten gleichzeitig. Dies wiederum sorgt für eine hohe Leistung, eine hervorragende Benutzererfahrung und eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit, was Unternehmen beim Aufbau einer intelligenten IoT-Welt unterstützt.

Wie wir wissen, wirken sich Materialengpässe in der Halbleiterindustrie seit langem auf die weltweiten Lieferketten aus und bremsen die Produktion in zahlreichen Branchen, von der Telekommunikationsausrüstung bis zur Unterhaltungselektronik und darüber hinaus. Dies hat zu verlängerten Vorlaufzeiten bei vielen Datenkommunikations-Produkten und/oder zu neuen Lieferterminen für die Kunden geführt und die digitale Transformation der Unternehmen stark verlangsamt.

Huawei arbeitete mit Vertriebspartnern zusammen, um die Fast Track-Aktion mit einer Lieferung von Datenkommunikations-Produkten und -Lösungen innerhalb von zwei Wochen zu starten. Bis jetzt hat Huawei mehr als 2.000 mittlelgroße und große Unternehmenskunden bedient und den Betrieb ihrer Netzwerke sichergestellt, beispielsweise in den Bereichen Produktion, Gastgewerbe, MSP, Transportwesen, in Krankenhäusern und im Einzelhandel. Die schnelle Lieferung von Huawei ermöglicht den Kunden ihren Geschäftserfolg.

„Wir gestalten unsere Lösungen einfacher und flexibler, um unseren Kunden bei der Digitalisierung zu helfen und gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen." sagt Todd Sun.

Weitere Informationen über die intelligente Cloud-Netzwerk-Lösung von Huawei finden Sie auf https://e.huawei.com/de/solutions/enterprise-networks/intelligent-ip-networks.

