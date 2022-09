Huawei Cloud Summit em Bangkok: impulsionando o salto de crescimento da economia digital com Cloud Native

BANGKOK, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A HUAWEI CONNECT 2022 teve início em Bangkok em 19 de setembro. No Huawei Cloud Summit, que teve como tema "Inspire Innovation with All as a Service" (inspirar a inovação com tudo como um serviço), Zeng Xingyun, presidente da Huawei Cloud APAC, William Fang, diretor de produtos da Huawei Cloud e clientes e parceiros fizeram palestras. Durante o evento, a Huawei Cloud divulgou o Cloud Native 2.0 Architecture White Paper e lançou o Cloud Native Elite Club (CNEC) APAC, juntamente com a Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Para acelerar a transformação digital na Ásia-Pacífico, a Huawei Cloud propôs três iniciativas: agir com resolução estratégica, adotar a abordagem nativa da nuvem e formar talentos digitais.

Em sua palestra, Zeng disse que tornar-se nativo da nuvem é pensar nativo da nuvem, agir como nativo da nuvem. A Huawei, juntamente com seus clientes e parceiros, observará um salto de crescimento na transformação digital, impulsionado pela abordagem nativa da nuvem na APAC. Aderindo à abordagem "feito pelo local, para o local", a Huawei Cloud promoverá o setor digital da Ásia-Pacífico, intensificando os investimentos em infraestrutura, serviços B2B profissionais, ecossistema de parceiros, serviços de desenvolvedores e suporte para startups.

A Huawei Cloud já estabeleceu 13 centros de serviços localizados na Ásia-Pacífico, com mais de mil engenheiros certificados, para oferecer serviços personalizados. Além disso, o desenvolvimento do ecossistema tem produzido frutos, uma vez que mais de 2.500 parceiros locais geraram mais de 50% do faturamento da Huawei Cloud. A Huawei Cloud também está fazendo avanços na colaboração entre indústria, governo e acadêmicos na Ásia-Pacífico. Os investimentos na Huawei ASEAN Academy e no programa Seed for the Future serão utilizados para formar mais de um milhão de especialistas digitais nos próximos cinco anos.

Como pioneira da tecnologia nativa da nuvem, a Huawei Cloud atende 80% das empresas 50 Best de Internet da China e mais de 200 importantes empresas de Internet na Ásia-Pacífico. Em Sarawak, na Malásia, a Huawei Cloud, juntamente com seus parceiros, desenvolveu uma infraestrutura nativa da nuvem para apoiar a colaboração de mais de 30 departamentos governamentais em cinco áreas e forneceu mais de 80 serviços de governo digital e cidade inteligente para garantir uma tomada de decisões mais eficiente e fundamentada. Na Indonésia, a Huawei Cloud forneceu uma base de dados unificada para ajudar a CT Corp a migrar seus serviços de mídia, varejo e finanças para a nuvem, viabilizando recomendações precisas para 200 milhões de usuários da Internet. As tecnologias nativas da nuvem da Huawei Cloud ajudaram o Siam Commercial Bank (SCB) da Tailândia a implementar rapidamente seu serviço de empréstimos digitais. O processo de aprovação e emissão de empréstimos, que requeria um mês de trabalho, agora está totalmente automatizado e pode ser concluído em apenas cinco minutos.

William reafirmou o compromisso da Huawei Cloud de pensar e agir de acordo com a abordagem nativa da nuvem e aderir a sua estratégia de tudo como um serviço. O objetivo final é oferecer recursos nativos da nuvem completos aos clientes. Os quatro pipelines e mais de dez produtos apresentados na HUAWEI CONNECT deste ano, como o CCE Turbo (o motor de contêineres de última geração) e o UCS (um serviço para nativos da nuvem onipresentes), serão lançados na Ásia-Pacífico e se tornarão globais. No futuro, a Huawei Cloud irá além para dar uma nova vida à infraestrutura nativa da nuvem, ao desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem e à convergência entre dados e IA. Nesse encontro a Huawei Cloud também divulgou o Cloud Native 2.0 Architecture White Paper, cujo objetivo é ajudar os clientes a evoluir e avançar em direção à transformação digital do futuro.

Para acelerar a digitalização da Ásia-Pacífico com as tecnologias nativas da nuvem, a Huawei Cloud se uniu à CNCF e a pioneiros em tecnologia para lançar a CNEC APAC. A CNEC contribuiu para a popularização e maturidade das tecnologias nativas da nuvem na China nos últimos dois anos. A CNEC APAC reunirá as maiores mentes nativas da nuvem da região, que se concentrarão na transformação digital das empresas locais. É uma plataforma para o intercâmbio de experiências nativas da nuvem para que mais organizações possam mergulhar mais fundo na vanguarda das tecnologias nativas da nuvem e fazer um melhor uso delas. A troca de ideias criará mais oportunidades para a abordagem nativa da nuvem capacitar inovações no setor, abrindo um novo caminho para a digitalização na Ásia-Pacífico.

William disse que a Huawei Cloud continuará a promover a inovação em tecnologias completas para ser pioneira na área nativa da nuvem, capacitar as indústrias por meio de infraestrutura como um serviço, tecnologia como um serviço e experiência como um serviço e viabilizar a produtividade digital com tudo como um serviço.

