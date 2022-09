Huawei Cloud Summit in Bangkok: Das sprunghafte Wachstum der digitalen Wirtschaft mit Cloud Native vorantreiben

BANGKOK, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Die HUAWEI CONNECT 2022 wurde am 19. September in Bangkok eröffnet. Auf dem Huawei Cloud Summit, der unter dem Motto „Inspire Innovation with Everything as a Service" stand, hielten Zeng Xingyun, President von Huawei Cloud APAC, William Fang, Chief Product Officer von Huawei Cloud, sowie Kunden und Partner Keynotes. Während der Veranstaltung veröffentlichte Huawei Cloud das Cloud Native 2.0 Architecture White Paper und gründete gemeinsam mit der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) den Cloud Native Elite Club (CNEC) APAC. Um die digitale Transformation im asiatisch-pazifischen Raum zu beschleunigen, schlug Huawei Cloud drei Initiativen vor: mit strategischer Entschlossenheit handeln, Cloud Native einbeziehen und digitale Talente kultivieren.

Cloud Native Elite Club (CNEC) APAC launch ceremony

In seiner Keynote sagte Herr Zeng, dass Cloud Native bedeutet, Cloud Native zu denken und Cloud Native zu handeln. Huawei wird zusammen mit seinen Kunden und Partnern ein sprunghaftes Wachstum bei der digitalen Transformation durch Cloud Native in APAC erleben. Nach dem Motto „von den Menschen vor Ort, für die Menschen vor Ort" wird Huawei Cloud die digitale Industrie im asiatisch-pazifischen Raum durch verstärkte Investitionen in die Infrastruktur, professionelle B2B-Dienste, das Partner-Ökosystem, Entwicklerdienste und die Unterstützung von Start-ups fördern.

Huawei Cloud hat bereits 13 lokalisierte Servicezentren im asiatisch-pazifischen Raum eingerichtet, in denen mehr als 1.000 zertifizierte Ingenieure maßgeschneiderte Services anbieten. Darüber hinaus hat sich das Ökosystem erfolgreich entwickelt: Mehr als 2.500 lokale Partner erwirtschaften mehr als 50 % des Umsatzes von Huawei Cloud. Huawei Cloud treibt auch die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und Hochschulen im asiatisch-pazifischen Raum voran. Die Investitionen in die Huawei-ASEAN-Akademie und das Programm „Seeds for the Future" sollen dazu dienen, in den nächsten fünf Jahren mehr als eine Million Digitalexperten auszubilden.

Als Cloud-Native-Pionier bedient Huawei Cloud 80 % der 50 besten Internetunternehmen in China und mehr als 200 große Internetunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum. In Sarawak, Malaysia, hat Huawei Cloud zusammen mit seinen Partnern eine Cloud-Native-Infrastruktur aufgebaut, um die Zusammenarbeit von mehr als 30 Regierungsbehörden in fünf Bereichen zu unterstützen, und mehr als 80 digitale Regierungs- und Smart-City-Dienste bereitgestellt, um eine effizientere und besser informierte Entscheidungsfindung zu gewährleisten. In Indonesien hat Huawei Cloud eine einheitliche Datengrundlage bereitgestellt, um CT Corp bei der Migration seiner Medien-, Einzelhandels- und Finanzdienste in die Cloud zu unterstützen und so präzise Empfehlungen für 200 Millionen Internetnutzer zu ermöglichen. Die Cloud-Native-Technologien von Huawei Cloud haben der Siam Commercial Bank (SCB) in Thailand geholfen, ihren digitalen Kreditservice schnell einzuführen. Die Darlehensgenehmigung und -vergabe, die früher einen Monat dauerte, ist nun vollständig automatisiert und kann in nur fünf Minuten erledigt werden.

William bekräftigte das Engagement von Huawei Cloud, in der Cloud zu denken und zu handeln und an seiner Everything-as-a-Service-Strategie festzuhalten. Das ultimative Ziel ist es, den Kunden umfassende Cloud-Native-Funktionen anzubieten. Die vier Pipelines und mehr als 10 Produkte, die auf der diesjährigen HUAWEI CONNECT vorgestellt wurden, wie z. B. CCE Turbo (die Container-Engine der nächsten Generation) und UCS (ein Service für Ubiquitous Cloud Native), werden im asiatisch-pazifischen Raum und weltweit eingeführt. In Zukunft wird die Huawei Cloud darüber hinaus der Cloud-Native-Infrastruktur, der Cloud-Native-Anwendungsentwicklung und der Konvergenz von Daten und KI neues Leben einhauchen. Auf dem Gipfel wurde auch das Cloud Native 2.0 Architecture White Paper von Huawei Cloud veröffentlicht, das Kunden dabei helfen soll, sich weiterzuentwickeln und die digitale Transformation von morgen zu meistern.

Um die Digitalisierung des asiatisch-pazifischen Raums mit Cloud Native zu beschleunigen, hat Huawei Cloud gemeinsam mit der CNCF und Technologiepionieren die CNEC APAC ins Leben gerufen. Das CNEC hat in den letzten zwei Jahren zur Verbreitung und Reife von Cloud-Native-Technologien in China beigetragen. Die CNEC APAC wird die besten Cloud-Native-Köpfe der Region versammeln und sie auf die digitale Transformation lokaler Unternehmen fokussieren lassen. Es ist eine Plattform für den Austausch von Cloud-Native-Erfahrungen, damit mehr Unternehmen in die Vorreiterrolle von Cloud-Native-Technologien eintauchen und Cloud Native besser nutzen können. Der Gedankenaustausch wird mehr Möglichkeiten für Cloud Natives schaffen, um Innovationen in der Industrie zu fördern und einen neuen Weg für die Digitalisierung im asiatisch-pazifischen Raum zu beschreiten.

William sagte, dass Huawei Cloud auch in Zukunft Full-Stack-Technologien entwickeln wird, um im Bereich Cloud-Native-Pionierarbeit zu leisten, Branchen durch Infrastructure as a Service, Technology as a Service und Expertise as a Service zu unterstützen und mit Everything as a Service die digitale Produktivität zu steigern.

