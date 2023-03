Huawei Cloud Summit Middle East & Africa 2023 comirnza en Dubai

DUBAI, EAU, 22 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Bajo el lema "Unleash Digital with Everything as a Service", Huawei Cloud Summit Middle East & Africa 2023 arranca en Dubái el 21 de marzo. Este evento reúne a más de 300 funcionarios gubernamentales, expertos de la industria nativa de la nube y representantes de clientes de Oriente Medio, Asia Central y África, con el objetivo de explorar cómo sacar el máximo provecho de la nube y el papel vital de la nube en el impulso de la economía digital.

En el acto, S.E. Zhang Yiming, Embajador de China en EAU, pronunció un discurso sobre la importancia de la computación en nube en la economía digital. "China está dispuesta a colaborar con los EAU y los países de Oriente Medio y África en su viaje hacia la nube digital. Juntos, vigorizaremos la industria con innovación, ampliaremos los proyectos piloto con asociaciones y promoveremos los avances técnicos con mentes jóvenes. Juntos, lograremos un desarrollo tecnológico e industrial centrado en la computación en la nube, y allanaremos el camino para la transformación digital y la habilitación digital", afirmó Zhang.

Jacqueline Shi, presidenta de Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, pronunció un discurso de apertura. Compartió los últimos avances de Huawei Cloud en Oriente Próximo y declaró la postura de Huawei Cloud de allanar el camino hacia un mayor éxito para los clientes y socios locales, así como para las empresas que quieran dirigir negocios allí. "Seguimos desarrollándonos. Seguimos digitalizándonos. Y queremos compartir con ustedes nuestras últimas tecnologías y nuestra probada experiencia en digitalización. Siempre estamos dispuestos a servirles mejor", afirmó Shi.

También en esta Cumbre, Frank Dai, presidente de Huawei Cloud Middle East, pronunció el discurso de apertura "Unleash Digital with Everything as a Service". En su discurso, Dai compartió las tendencias de transformación digital en Oriente Medio, y cómo Huawei Cloud puede allanar el camino hacia el éxito digital proporcionando innovaciones técnicas, experiencia probada y apoyo al ecosistema. Dijo que "se ha convertido en un consenso que la nube es la mejor manera de acelerar la digitalización. Nuestra responsabilidad es ayudar a las empresas a pasar a la nube, utilizar la nube y gestionarla mejor, para poder afrontar mejor los retos como la seguridad de los datos, la optimización del ROI y la aplicación de nuevas tecnologías."

Para cultivar el talento local y apoyar a las empresas emergentes con gran potencial, Huawei Cloud lanzó el Huawei Cloud Startup Program 2023 para Oriente Medio, Asia Central y África. En la ceremonia de lanzamiento participaron representantes del Ministerio de Economía de los EAU, Dinarak (un proveedor de servicios de pago autorizado de Jordania), Ignite (una empresa de capital de riesgo de Pakistán) y Eyon TV (representante de una emergente de Kuwait). A través de tres iniciativas clave -plataforma innovadora en la nube, capacitación empresarial y recursos de negocio- Huawei Cloud proporcionará apoyo durante todo el ciclo de vida a las empresas emergentes de Oriente Medio, Asia Central y África. Huawei Cloud se compromete a construir un ecosistema global de empresas emergentes para capacitar a 1.000 empresas emergentes locales para innovar y crecer en Huawei Cloud en los próximos tres años.

Huawei Cloud está preparada para convertirse en parte del motor de crecimiento de la economía local. Huawei Cloud se lanzó en la región de EAU en 2021, proporcionando una experiencia en la nube sin fisuras a los usuarios locales. Se anunció un compromiso de inversión de 400 millones de dólares para los próximos 5 años con el fin de construir una región cloud en Arabia Saudí, ampliando los servicios cloud seguros y de calidad a los clientes locales para que sigan siendo competitivos.

En los últimos años, Oriente Medio ha sido un importante destino de oportunidades de negocio para muchas empresas chinas. El programa "Go Cloud, Go Global" de Huawei Cloud ayuda a las empresas chinas a expandirse en Oriente Medio. En esta Cumbre, Huawei Cloud invitó a más de 50 responsables de la toma de decisiones de más de 40 empresas chinas para realizar intercambios comerciales con organizaciones locales de Arabia Saudí y EAU. Estas visitas son los canales para que las empresas chinas entiendan mejor el apoyo de la política local, así como el entorno empresarial local y el desarrollo.

Huawei Cloud tiene como objetivo construir una base en la nube para un mundo inteligente con Everything as a Service. De cara al futuro, Huawei Cloud continuará expandiendo su infraestructura cloud global y proporcionará a clientes, socios y desarrolladores servicios cloud estables, seguros y sostenibles.

