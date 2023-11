Huawei Cloud: Uma melhor nuvem para o Brasil com o compromisso de estar 'No Brasil, para o Brasil'

SÃO PAULO, 22 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O evento Huawei Cloud Summit Brasil foi realizado hoje, com foco na economia digital do Brasil, e reuniu autoridades do governo local, especialistas, acadêmicos, clientes e parceiros. Eles se uniram à Huawei Cloud para conhecer as inovações tecnológicas e práticas do setor que impulsionam a transformação digital das empresas locais e do País.

Yang Hua, CEO da Huawei Cloud Brasil / Divulgação: Huawei Cloud Brasil

Sun Baocheng, CEO da Huawei Brasil, afirmou que a companhia está engajada no Brasil há 25 anos, seguindo o seu compromisso de estar "No Brasil, para o Brasil". A Huawei se esforça para ser um importante parceiro para a digitalização e o desenvolvimento verde e de baixo carbono do Brasil. A Huawei Cloud cresce consideravelmente em termos de operadoras, ISV (fornecedores independentes de software), e-commerce, logística e fintechs, conquistando milhares de clientes e tornando-se a nuvem com o crescimento mais rápido no Brasil. Desde 2019, a Huawei Cloud lançou mais de 80 serviços.

Mark Chen, presidente de Vendas de Soluções da Huawei Cloud, disse que, com inovação de ponta e experiência no setor, a Huawei Cloud pretende se tornar a base da nuvem para um mundo inteligente e para oferecer melhores opções para cada cliente. Essas opções incluem melhores tecnologias, práticas e serviços.

Melhores tecnologias

Nesse summit, a Huawei Cloud apresentou suas mais recentes conquistas e práticas em nativo da nuvem, inteligência artificial (IA), governança de dados, bancos de dados e produção de conteúdo digital.

A Huawei Cloud lançou neste ano o modelo Pangu 3.0, um sistema de modelos que utiliza aprendizado de máquina de alto desempenho e alta confiabilidade para suprir necessidades diversas e superar desafios complexos. Mantendo a sua estratégia de "IA para indústria", a Huawei Cloud adaptou seus modelos Pangu para uma ampla gama de setores de finanças, manufatura, mineração, meteorologia e ferrovias, capacitando o ecossistema de todos os setores. Na meteorologia, o modelo Pangu de previsão do tempo é o primeiro modelo de IA a superar os métodos de previsão numérica (NWP) de última geração. A velocidade de previsão é extremamente mais rápida. No passado, prever a trajetória de um tufão nos próximos 10 dias, levava 5 horas. Agora, o modelo Pangu pode terminar esta tarefa em apenas 10 segundos. Estes resultados foram publicados na renomada revista científica Nature em julho deste ano.

A Huawei Cloud desenvolveu o DataArts, um pipeline de governança de dados completo usado para converter grandes volumes de dados desordenados e complexos em dados de alta qualidade. O GaussDB, um banco de dados em nuvem ultra distribuído e ultra escalável, revolucionou a maneira de construir bancos de dados, é amplamente empregado não apenas na Huawei, como também nos setores de finanças, seguros, valores mobiliários e energia. E o MetaStudio é o pipeline de produção de conteúdo digital completo da Huawei Cloud. Utilizando o modelo de pessoa virtual Pangu, o MetaStudio possui tecnologia capaz de criar avatares digitais realistas capaz de produzir figuras em 2D e em 3D, podendo recriar pessoas conhecidas, falando em diversas línguas, utilizando inteligência artificial (IA). O tempo de espera para uma pessoa virtual ganhar vida, passou de nove dias para apenas três minutos.

Melhores práticas

Hoje, a Huawei Cloud conta com 84 zonas de disponibilidade (AZs) em 30 regiões e atende mais de três milhões de clientes em mais de 170 países e regiões. A Huawei Cloud está expandindo a sua expertise em transformação digital para o Brasil. Yang Hua, presidente da Huawei Cloud Brasil, compartilhou insights sobre como ajudar clientes a expandir os negócios por meio da inovação contínua na nuvem. Ele apresentou cinco soluções específicas para setores de e-commerce, mídia, finanças, governo digital e operadoras, visando agilizar a jornada de transformação digital das empresas brasileiras.

Sobre a Huawei Cloud:

A Huawei Cloud coloca a serviço de seus clientes mais de 30 anos de experiência técnica da Huawei em tecnologia, inovação e infraestrutura de TIC. Cada vez mais empresas crescem com a estabilidade, a segurança e a contínua melhoria dos serviços oferecidos pela Huawei Cloud e de forma acessível, inclusive em IA. Com uma poderosa plataforma de computação e de desenvolvimento de fácil uso, a Huawei Cloud dá suporte a estratégias de IA full-stack para qualquer cenário.

Para mais informações, visite a Huawei online ou siga-nos:

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2283940/HuaweiCloudBrasil.jpg

FONTE Huawei