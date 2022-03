Huawei CloudCampus 3.0 redéfinit les réseaux de campus avec une expérience utilisateur ultra-rapide et un accès ultra-rapide aux clouds

Avec l'essor des technologies émergentes telles que le cloud, l'IoT et le Big Data, la numérisation des entreprises s'étend des lieux de travail aux espaces de production et d'exploitation, et du siège social aux succursales et aux clouds. Dans ce contexte, les campus d'entreprise devraient permettre des environnements de bureau et de production intelligents et collaboratifs pour améliorer la créativité des équipes et offrir une meilleure collaboration agile. De plus, les campus d'entreprise doivent accélérer l'accès au cloud pour les services, ouvrant la voie à une collaboration mondiale en matière de services dans un environnement commercial qui évolue rapidement.

Les réseaux de campus, qui connectent les terminaux à une extrémité et les clouds à l'autre extrémité, sont la pierre angulaire de la construction de campus numériques. Dans l'architecture de réseau de campus traditionnelle, les réseaux de campus connectent uniquement les applications de bureau d'entreprise locales et les terminaux de bureau câblés, les réseaux sans fil servant simplement à compléter les réseaux câblés. Il en résulte une expérience utilisateur discontinue et des déconnexions et un gel fréquents des images. Pire encore, les lignes louées traditionnelles ne permettent pas un accès efficace au cloud pour de nombreuses succursales d'entreprise.

Steven Zhao, vice-président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a déclaré : « Les réseaux de campus sont d'une importance vitale. D'une part, différents types de terminaux sont connectés via des réseaux locaux pour mettre en œuvre l'échange de données dans tous les scénarios. D'autre part, le SD-WAN est nécessaire pour permettre l'accès aux clouds. Par conséquent, il est urgent pour les entreprises d'avoir un réseau de campus qui permette un accès ultra-rapide aux clouds et une expérience utilisateur ultra-rapide. »

Le tout nouveau CloudCampus 3.0 de Huawei répond pleinement à ces attentes avec des mises à niveau continues, ce qui en fait la solution idéale pour construire un réseau de campus axé sur l'expérience.

Comme toujours, Huawei continue d'innover dans les domaines du WLAN et de la commutation pour assurer une expérience utilisateur ultra-rapide sur les campus de bureau d'entreprise.

Pour ce faire, les produits Huawei AirEngine Wi-Fi de la série 6 tirent parti de l'itinérance de l'IA et des technologies d'antennes intelligentes pour obtenir une mise en réseau continue entièrement sans fil, permettant aux utilisateurs en déplacement d'utiliser le réseau à tout moment et partout. Ces produits riches en fonctionnalités s'appuient également sur l'algorithme de programmation multimédia intelligent pour garantir des conférences vocales et vidéo haut de gamme. Parmi les autres points forts, citons Huawei AirEngine 6761-21 AP avec des antennes intelligentes à zoom dynamique uniques en leur genre et Huawei AirEngine 6761-22T AP compatible avec le Wi-Fi 6E.

En ce qui concerne les commutateurs, Huawei innove avec la technologie PoE optique-électrique qui permet l'alimentation PoE à des distances ultra-longues. Alimentés par cette technologie, les points d'accès ne sont pas affectés, même en cas de panne de courant locale imprévue sur le réseau du campus, offrant aux employés de l'entreprise un accès sans fil continu.

Huawei CloudEngine S8700 est un tout nouveau commutateur modulaire de nouvelle génération qui se distingue par une architecture simplifiée innovante. Ce commutateur tourné vers l'avenir peut fonctionner avec des unités distantes (RU) pour obtenir « un appareil, un réseau », redéfinissant l'architecture réseau du campus et simplifiant considérablement la planification, le déploiement et la gestion du réseau du campus.

En particulier, en tirant parti de la technologie PoE optique-électrique, des câbles hybrides et des modules hybrides, la solution de Huawei peut offrir une alimentation PoE++ sur des distances ultra-longues de 300 mètres, tandis que les RU prennent en charge le PoE secondaire vers les terminaux en aval. De cette façon, l'ensemble du réseau bénéficie d'une alimentation centralisée, assurant la continuité du réseau même sans alimentation électrique locale.

Alors que de plus en plus de services vont dans le cloud, le SD-WAN de Huawei plonge plus profondément dans divers secteurs, permettant un accès ultra-rapide aux clouds. Par exemple, dans le secteur de la vente au détail, le SD-WAN de Huawei prend en charge le provisionnement sans contact (ZTP) pour le déploiement automatisé et le provisionnement de liens sur le cloud. Cela aide les clients de détail à raccourcir le temps d'approvisionnement du réseau de magasins de plusieurs semaines à un jour. Dans le secteur financier, le SD-WAN de Huawei permet une orientation intelligente du trafic et offre des liens ultra-haut débit pour l'accès au cloud, garantissant ainsi la stabilité et la fiabilité des principaux services de transaction. Le tout nouveau routeur SD-WAN NetEngine AR6710 de Huawei, qui intègre le routage et la commutation, est un choix idéal pour un accès cloud ultra-rapide pour les succursales d'entreprise.

Pour plus d'informations sur Huawei CloudCampus, cliquez sur : https://e.huawei.com/fr/solutions/business-needs/enterprise-network/campus-network

