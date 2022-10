Huawei: Conectividade avançada, intensificação do crescimento

BANGKOK, 29 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Durante o UBBF 2022, Simon Lin, vice-presidente sênior da Huawei e presidente da Huawei Região Ásia-Pacífico, fez um discurso intitulado "Conectividade avançada, intensificação do crescimento". No discurso, ele lançou um roteiro para mostrar como as operadoras podem liberar todo o valor das conexões em cenários residenciais e empresariais e como as redes verdes podem fundamentar o desenvolvimento verde de vários setores.

Simon Lin, vice-presidente sênior da Huawei e presidente da Huawei Região Ásia-Pacífico (PRNewsfoto/Huawei)

Ambiente residencial: uma entrada de casa inteligente é construída para conexões de banda larga gigabit para alcançar a monetização de negócios em cenários de conexão doméstica.

A atualização das redes domésticas e o lançamento de novos serviços, como transmissão ao vivo em casa, representam novos requisitos na banda larga gigabit. Juntamente com a banda larga gigabit, os novos serviços podem oferecer aos usuários experiências diversificadas, criar novos modelos de negócios de rede doméstica para operadoras e viabilizar a monetização da conexão. Simon Lin apresentou três maneiras para monetizar conexões de rede doméstica:

Gigabit para casa : a implementação rápida e em larga escala de fibras ópticas estabelece a base para as operadoras construírem um ciclo positivo de negócios. A implementação de fibras ópticas em larga escala pode reduzir efetivamente o custo por linha e habilitar as operadoras a lançar serviços gigabit com receita média mais alta por usuário (average revenue per user, ARPU).

: a implementação rápida e em larga escala de fibras ópticas estabelece a base para as operadoras construírem um ciclo positivo de negócios. A implementação de fibras ópticas em larga escala pode reduzir efetivamente o custo por linha e habilitar as operadoras a lançar serviços gigabit com receita média mais alta por usuário (average revenue per user, ARPU). Gigabit para salas : a solução de fibra totalmente óptica da Huawei para salas (Fiber To The Room, FTTR) aborda efetivamente o dificuldade da disponibilidade de apenas 100 Mbps de largura de banda após a assinatura de gigabit para casa, garantindo conexões gigabit em cada cômodo. Esta solução também oferece configuração de rede residencial remota e recursos de O&M para a redução dos custos de manutenção das operadoras em mais de 50%. Boas experiências de rede e serviço podem garantir as vendas de soluções das operadoras a uma taxa diferenciada.

: a solução de fibra totalmente óptica da Huawei para salas (Fiber To The Room, FTTR) aborda efetivamente o dificuldade da disponibilidade de apenas 100 Mbps de largura de banda após a assinatura de gigabit para casa, garantindo conexões gigabit em cada cômodo. Esta solução também oferece configuração de rede residencial remota e recursos de O&M para a redução dos custos de manutenção das operadoras em mais de 50%. Boas experiências de rede e serviço podem garantir as vendas de soluções das operadoras a uma taxa diferenciada. Gigabit + serviços: as operadoras podem combinar redes residenciais gigabit com novos serviços, como oferecer serviços de banda larga específicos para cada cenário, serviços de Internet vinculativos e serviços de dispositivos domésticos inteligentes vinculativos. Sendo assim, cada novo serviço pode aumentar a receita média por unidade (Average Revenue Per Unit, ARPU) dos serviços de banda larga. Atualmente, as operadoras começaram a colocar em prática e expandir novos serviços com base em redes domésticas de fibra óptica, e o potencial de exploração adicional no futuro é ilimitado.

Ambiente empresarial: uma entrada de conexão é construída para a transformação digital de empresas a fim de monetizar suas linhas e redes privadas.

A transformação digital dos setores tradicionais exige atualizações de conectividade. Diversos setores têm requisitos diferentes de conectividade, impulsionando as operadoras a oferecer soluções diversificadas de conexão de rede corporativa. Atualmente, cada vez mais serviços empresariais estão migrando para a nuvem, permitindo que as operadoras expandam seu espaço de negócios. Simon Lin observou que as operadoras podem monetizar conexões voltadas para as empresas de três maneiras:

Atualização de largura de banda para serviços de linha privada : as linhas privadas empresariais são um mercado de alto valor para operadoras e podem ser utilizadas para cobrir redes de campus e redes de data center empresariais. A largura de banda de linha privada é atualizada de Gbps para 10 Gbps para oferecer conexões de alta qualidade dentro e fora de campi e data centers.

: as linhas privadas empresariais são um mercado de alto valor para operadoras e podem ser utilizadas para cobrir redes de campus e redes de data center empresariais. A largura de banda de linha privada é atualizada de Gbps para 10 Gbps para oferecer conexões de alta qualidade dentro e fora de campi e data centers. Soluções diferenciadas específicas para cenários : a transformação digital das empresas exige diversos serviços de conexão de rede. Para aumentar as receitas, as operadoras podem fornecer linhas privadas específicas para cada cenário. Por exemplo, eles podem oferecer linhas privadas de largura de banda ultra-alta para o setor de mídia e linhas privadas de baixa latência em nível de milissegundos, bem como serviços em nuvem de segurança para empresas de valores mobiliários.

: a transformação digital das empresas exige diversos serviços de conexão de rede. Para aumentar as receitas, as operadoras podem fornecer linhas privadas específicas para cada cenário. Por exemplo, eles podem oferecer linhas privadas de largura de banda ultra-alta para o setor de mídia e linhas privadas de baixa latência em nível de milissegundos, bem como serviços em nuvem de segurança para empresas de valores mobiliários. Atualização de linhas privadas para redes privadas: como muitas filiais de empresas precisam acessar várias nuvens, são necessárias linhas privadas N x N. As operadoras podem utilizar tecnologias backbone de nuvem múltipla e fatiamento de rede para atualizar linhas privadas para redes privadas, oferecendo garantia determinística de rede para empresas.

Solução verde: redes verdes totalmente ópticas, simplificadas e inteligentes permitem o desenvolvimento verde de vários setores.

De acordo com Simon Lin, a Huawei está cooperando com as operadoras para ajudar o International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) a formular padrões e definir em conjunto o sistema indicador de índice de energia de intensidade de carbono da rede (network carbon intensity energy, NCIe).

"Um bloco de mármore esconde uma escultura, mas apenas o melhor artista pode libertá-la", disse Simon Lin, destacando que as operadoras têm vantagens de rede inerentes em conectividade e trarão valor ilimitado de interconexão para o mundo se seus recursos de conectividade forem totalmente liberados. Ele também afirmou que a Huawei continuará a explorar tecnologias e soluções de conectividade com clientes e parceiros e a trabalhar com as operadoras para promover o crescimento dos negócios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1932699/Simon_Lin_Senior_Vice_President_Huawei_President_Huawei_Asia_Pacific_Region.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei