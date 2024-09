HUAWEI CONNECT 2024 | La publication de deux livres blancs témoigne de l'amélioration continue de la solution Xinghe Intelligent SASE

SHANGHAI, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de HUAWEI CONNECT 2024, s'est tenu un forum clé axé sur « Xinghe Intelligent Network Security, Building an E2E Intelligent Security Protection System » (Xinghe Intelligent Network Security, construction d'un système de protection de sécurité intelligent E2E). Au cours de l'événement, Huawei a dévoilé sa solution Xinghe Intelligent SASE améliorée, accompagnée de la publication de deux livres blancs techniques : Huawei Xinghe Intelligent SASE Solution White Paper (livre blanc sur la solution Xinghe Intelligent SASE de Huawai) et Huawei HiSec Endpoint Intelligent Endpoint Security System Technical White Paper (livre blanc technique sur le système intelligent de sécurité des points de terminaison de HiSec Endpoint de Huawei). Ces ressources visent à doter divers secteurs d'activité de bases solides en matière de sécurité.

Alors que l'intelligence artificielle (IA) continue de transformer divers secteurs, elle est également exploitée par des cybercriminels à des fins malveillantes. La montée en puissance des deepfakes et des messages d'hameçonnage alimentés par l'IA a renforcé les préoccupations en matière de sécurité des réseaux. Pour lutter contre cette menace croissante, Huawei a analysé plus d'un milliard d'échantillons de logiciels malveillants et développé 18 modèles de sécurité. En outre, ils ont créé quatre moteurs d'accélération de la sécurité spécialisés capables de détecter 91 % des menaces inconnues. Ces technologies de pointe offrent un cadre de sécurité solide aux entreprises du monde entier.

Ma Ye, président du domaine des produits de sécurité de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a mis l'accent sur un problème crucial : plus de quatre millions des succursales d'entreprises dans le monde ne disposent pas de capacités de protection solides. Il en résulte un besoin pressant de sécuriser les connexions, d'où le passage à l'architecture Secure Access Service Edge (SASE) dans le cadre de la transformation de la sécurité des succursales. Pour relever ce défi, la solution Xinghe Intelligent SASE de Huawei offre des capacités de protection intégrée de pointe dans le cloud, le réseau, la périphérie et les points de terminaison. En tirant parti de l'intelligence pilotée par l'IA, elle améliore considérablement les performances en matière de sécurité et fournit des solutions de sécurité réseau convergentes adaptées aux besoins des succursales d'entreprises du monde entier.

Le livre blanc Huawei Xinghe Intelligent SASE Solution White Paper explore la tendance du SASE, les technologies clés et les cas d'utilisation. Il trace la voie à suivre pour faire progresser l'industrie chinoise du SASE, en établissant une nouvelle norme pour leur développement.

Lors du forum, Huawei a également dévoilé son livre blanc technique Huawei HiSec Endpoint Intelligent Endpoint Security System. Le document souligne la menace croissante que représentent les outils malveillants assistés par l'IA générative et les attaques avancées exploitant les vulnérabilités de type « zero-day » et « n-day ». Ces menaces sophistiquées ciblent principalement les points terminaux, qui traitent les données et fournissent des services. Pour y répondre, les entreprises doivent mettre en place un cadre de sécurité complet prenant en compte différentes dimensions : la visualisation, la défense, la détection et la réponse. Cette approche à multiples facettes est essentielle pour contrer efficacement les attaques complexes des réseaux.

Huawei vise à développer davantage les technologies de défense alimentées par l'IA dans la sécurité des réseaux, en conduisant des transformations intelligentes et des mises à niveau générationnelles pour les réseaux d'entreprise dans divers secteurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2513748/HUAWEI_CONNECT_2024.jpg