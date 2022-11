Huawei Data Center Facility dévoile de nouvelles politiques de partenariat et innovations de produits

SHENZHEN, Chine, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Sous le thème « Fairness, Trust, Growth, and Win-Win » (Équité, Confiance, Croissance et Avantages partagés), l'événement de lancement de politiques et de produits de l'écosystème mondial de Huawei Data Center Facility s'est tenu le 11 novembre au Sanyapo Park de Huawei en Chine. Au cours de cet événement, de nouvelles politiques de partenariat et innovations de produits, notamment FusionModule2000 6.0, une solution de centre de données modulaire de petite/moyenne taille, et Small SmartLi UPS, ont été présentées aux partenaires du monde entier. Cet événement a démontré l'engagement de Huawei à construire un écosystème de partenaires équitable et solide, basé sur la confiance mutuelle pour un succès partagé.

image1

Dans son discours d'ouverture, M. Hou Jinlong, président de Huawei Digital Power, a déclaré qu'en raison de la forte augmentation de la demande de centres de données, Huawei continuerait à augmenter ses investissements dans les installations de centres de données, en se concentrant sur l'écosystème, la recherche et le développement, et le développement des équipes. Il a souligné que l'entreprise soutiendrait pleinement ses partenaires et contribuerait conjointement à l'essor du secteur des centres de données.

Créer un écosystème prospère grâce à des initiatives d'habilitation des partenaires et des programmes d'incitation

Les partenaires sont au cœur de la stratégie de croissance de Huawei Digital Power. Charles Yang, président du département du marketing mondial et des services de vente chez Huawei Digital Power, a publié la politique de l'écosystème mondial de Huawei Data Center Facility lors de l'événement.

Selon la déclaration de Yang, Huawei fait et fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre ses partenaires sur la voie du succès à long terme en leur offrant des produits et des plateformes numériques de pointe. « Huawei adhère à la stratégie d'écosystème de partenaires « Being Integrated » (« Être intégré ») et aux principes de coopération « Avantages partagés comme pont, intégrité comme fondement et règles comme garantie ». Ainsi, Huawei Data Center Facility met en avant « Quatre changements et dix politiques » pour construire des systèmes de vente et de service orientés vers les partenaires et jeter les bases d'une croissance mutuelle », a déclaré Yang.

Huawei aidera ses partenaires à accélérer leur croissance sur les quatre fronts suivants :

Protection : Nous prendrons des mesures actives pour assurer la protection des clients, des transactions et des régions, y compris la carte des partenaires, l'enregistrement des transactions et les contrats à prix forfaitaire, afin de préserver les droits et les avantages des clients.

Rentabilité : Nous créerons de nombreux programmes d'incitation pour stimuler les bénéfices des partenaires, et nous motiverons le personnel des partenaires à améliorer leurs capacités grâce à des initiatives d'habilitation.

Simplicité : Nous améliorerons la facilité de faire des affaires avec Huawei, nous mettrons à niveau les systèmes informatiques et nous lancerons une plateforme unique afin d'accroître la croissance des partenaires.

Croissance : Nous allons réorganiser le programme de compétences des partenaires et aider les partenaires à développer de nouvelles capacités pour répondre efficacement aux besoins des clients.

De nouvelles innovations pour un avenir à faible émission de carbone

Lors de l'événement de lancement, M. Fei Zhenfu, président de Huawei Data Center Facility Domain, a présenté deux nouveaux ajouts aux séries d'alimentation sans interruption (ASI) Smart Modular DC et SmartLi de Huawei : FusionModule2000 6.0 et Small SmartLi UPS.

Doté d'un tout nouveau design, le FusionModule2000 6.0 est conçu pour répondre aux exigences des clients des secteurs de l'éducation, de l'administration et du commerce de détail qui recherchent des centres de données modulaires plus petits et plus écologiques. Grâce à ses caractéristiques écologiques, simplifiées et fiables, son indicateur d'efficacité énergétique (PUE) annuel moyen peut atteindre un niveau aussi bas que 1,111. Un centre de données avec une puissance d'entrée de 100 kW utilisant le FusionModule2000 6.0 peut réduire le PUE de 30 % par rapport aux solutions des concurrents, ce qui permet d'économiser environ 27 000 dollars par an en consommation d'électricité. Il minimise les besoins environnementaux grâce à une faible empreinte, une faible hauteur et un faible poids. De l'équipement au logiciel en passant par l'architecture, chaque composant du FusionModule2000 6.0 est conçu avec la sécurité comme priorité absolue.

En outre, Huawei a dévoilé UPS2000-H, une solution d'alimentation simplifiée, fiable et écologique intégrée à SmartLi Mini, pour répondre aux besoins en constante évolution des clients. L'UPS2000-H démarre en un seul clic et se met en ligne automatiquement en 3 minutes, assurant un déploiement simplifié, rapide et sans souci. SmartLi Mini utilise un extincteur au niveau du pack pour empêcher la propagation des flammes nues, assurant ainsi la fiabilité supérieure de l'UPS2000-H. La petite solution SmartLi UPS offre une efficacité à la pointe de l'industrie, jusqu'à 96 %, soit deux pour cent de plus que les modèles concurrents.

En outre, l'équipe chargée de l'écosystème Huawei Data Center Facility a fait ses premiers pas lors de l'événement. Cette nouvelle équipe aura pour mission de soutenir et d'aider les partenaires à libérer leur potentiel commercial.

Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble. Huawei continuera d'innover et d'unir ses efforts à ceux de ses partenaires pour parvenir à une coopération gagnant-gagnant avec des solutions de centres de données hautement compétitives et des politiques de partenariat dignes de confiance.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1944919/image1.jpg

SOURCE Huawei