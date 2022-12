Huawei Datacom, líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® 2022 para infraestructura de LAN inalámbrica

- Huawei Datacom nombrada líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® 2022 para infraestructura de LAN inalámbrica y cableada empresarial

SHENZHEN, China, 27 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Huawei anunció que fue nombrado líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® 2022 para infraestructura de LAN inalámbrica y cableada empresarial, el único proveedor no norteamericano posicionado en el Cuadrante de líderes. Huawei lo toma como un hito y cree que es otro testimonio del reconocimiento mundial de la línea completa de ofertas de red de Huawei. La amplia gama de soluciones de Huawei incluye la solución CloudCampus 3.0, los conmutadores de la serie CloudEngine, los puntos de acceso Wi-Fi (AP) AirEngine y la plataforma de gestión de red automática e inteligente iMaster NCE.

Huawei Datacom named a Leader in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure

Como excelente proveedor en el mercado global de infraestructura de LAN inalámbrica y por cable para empresas, Huawei tiene una gran cantidad de fortalezas, incluida la cartera integral de productos, la plataforma de administración de red habilitada para inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), soporte inalámbrico primero y "Capacidad de ejecución" e "Integridad de la visión" líderes en la industria.

Huawei tiene un conjunto holístico de ofertas de infraestructura de LAN alámbrica e inalámbrica para empresas. Los productos y soluciones destacados incluyen la solución CloudCampus de extremo a extremo en LAN, WLAN y WAN, conmutadores de la serie CloudEngine ricos en funciones, puntos de acceso Wi-Fi AirEngine galardonados y plataforma de gestión de red inteligente y automática iMaster NCE probada en el campo. Hasta la fecha, estos productos y soluciones han servido a millones de clientes en todo el mundo en todas las industrias, obteniendo grandes elogios en el proceso.

Huawei sigue comprometido con el mercado empresarial global e innova constantemente para establecer el punto de referencia para las redes empresariales en términos de arquitectura de red simplificada, el mejor diseño de hardware de su clase, entrega ágil de software y modelos comerciales flexibles.

Más específicamente, Huawei simplifica la arquitectura de la red del campus de tres capas a dos con su solución que consiste en el conmutador central y las unidades remotas (RU). Teniendo en cuenta la innovación de hardware, Huawei ha presentado innovadoras antenas inteligentes Wi-Fi 6 de tercera generación y una gama de nuevos conmutadores CloudEngine y puntos de acceso AirEngine. Con respecto a la innovación de software, Huawei se destaca con la poderosa plataforma de administración de red automática e inteligente iMaster NCE que sustenta la primera red de conducción autónoma L3 de la industria para campus. Cuando se trata de modelos comerciales innovadores, Huawei se diferencia de otros proveedores al lanzar un modelo de plataforma de administración de la nube arrendable y vendible, así como opciones de implementación flexibles, que incluyen en las instalaciones, la nube pública de Huawei y la nube propiedad de MSP.

Hasta la fecha, las ofertas de red de campus de Huawei han sido ampliamente utilizadas por clientes en más de 170 países y regiones en sectores como servicios públicos, educación, salud, manufactura, finanzas y energía, ayudándolos a construir una base digital sólida para su viaje de transformación digital.

Para aprender más sobre la solución CloudCampus de Huawei, visite: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/campus-network

Aviso legal de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en nuestras publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Gartner y Magic Quadrant son marcas registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente y se usan aquí con permiso. Reservados todos los derechos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1974567/image_986294_22338677.jpg

SOURCE Huawei